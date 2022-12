Perdita di energia durante l’inverno: i modi per rimediare

P erdita di energia durante l'inverno? Il modo perfetto per ritrovare lo sprint che ti manca e affrontare la stagione fredda

La perdita di energia durante l’inverno è un fenomeno piuttosto comune. Se d’estate ci sentiamo piene di voglia di fare e siamo attive dalla mattina alla sera, quando sopraggiunge la stagione fredda la situazione cambia drasticamente.

Il brutto tempo, il sole che tramonta presto, il freddo e tante, troppe cose da fare ci fanno sentire sopraffatte. Avvertiamo una sensazione di debolezza diffusa e stanchezza, l’umore è a terra e abbiamo difficoltà a concentrarci. Non si tratta solo di una sensazione, ma di un fenomeno fisico.

D’inverno infatti il nostro organismo convoglia quasi tutte le energie disponibili verso processi essenziali, ma dispendiosi come la termoregolazione o le varie funzioni del sistema immunitario. Come ritrovare la vitalità quando il termometro è in picchiata?

Mantieni la giusta idratazione

Se d’estate bere ci viene naturale, d’inverno la questione è molto diversa. Le temperature rigide infatti riducono la sensazione di sete, questo non significa però che il tuo corpo non abbia bisogno di essere ben idratato durante l’inverno. Come ben sappiamo infatti una cattiva idratazione può provocare cambi d’umore, stanchezza fisica e mentale.

Prova a bere lo stesso anche se non hai sete, puntando su tè e tisane per fare il pieno di idratazione senza rinunciare mai al gusto. Tieni sempre a portata di mano una bottiglietta d’acqua, sulla scrivania accanto al pc o in borsa: ti aiuterà a non dimenticarti di bere e a valutare se lo stai facendo nel modo giusto.

Mangia i cibi giusti

Vitamine e sali minerali sono gli alleati perfetti per contrastare la perdita d’energia durante l’inverno. In particolare il ferro va tenuto sotto controllo con attenzione. Una carenza infatti potrebbe trasformarsi con il tempo in anemia, comportando irritabilità e difficoltà di concentrazione.

La soluzione è una dieta che sia ricca di sostanze nutritive utili per ritrovare il giusto sprint. Porta a tavola lenticchie e fagioli, da gustare con pasta integrale, un filo d’olio extravergine d’oliva e rosmarino, per coccolarti con un piatto caldo e nutriente nelle sere d’inverno. N

on dimenticare di mettere in dispensa la crusca di frumento, il cioccolato fondente, i pistacchi, le verdure a foglia verde e il cacao amaro in polvere. Si tratta di alimenti che permettono di preparare tante ricette deliziose e sane, ad esempio la pasta con gli spinaci o uno sformato, ma anche un dolce con cacao amaro e pistacchi. Mettiti alla prova e crea tanti piatti: farà bene al tuo umore e ti sentirai subito piena di energie!

Evita il cibo spazzatura

Le patatine fritte sono una tentazione irresistibile, così come quelle pepite di pollo fritte, ma sapevi che d’inverno risucchiano via tutte le tue energie? Il junk food ha un effetto deleterio sull’organismo. Fornisce scarso nutrimento all’organismo, regalandoti solo glucidi raffinati, conservanti, acidi grassi e lipidi.

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che un consumo continuato del cibo spazzatura può rallentare le funzionalità del cervello, aumentando il senso di stanchezza. Anche se sono una tentazione, prova ad evitare patatine fritte, hot dog, bibite gassate, dolciumi, snack e gelati preconfezionati. Punta invece su alimenti più sani che possano risvegliare la tua voglia di fare anche d’inverno.

Cancella lo stress

Spesso a provocare la perdita di energia è lo stress. Troppi impegni, tante cose da fare, fra lavoro, casa e famiglia, rischiano di provocare un vero e proprio cortocircuito mentale. La debolezza che provi potrebbe essere proprio un segnale che il tuo corpo e la tua mente hanno bisogno di rilassarsi e di ricaricarsi dopo un periodo particolarmente stressante.

Prova a staccare un po’ la spina, dedicandoti ogni giorno un po’ di tempo in cui fare qualcosa che ti piace e ti appassiona davvero. Ad esempio concediti una lunga passeggiata nel parco, lasciandoti guidare dalle vibes invernali, meglio se in compagnia del tuo cane.

Cucina un piatto che ti piace tanto oppure regalati una serata nel tuo ristorante preferito con le amiche. Gusta un aperitivo senza pensare al tempo che passa e alle cose che dovresti fare, semplicemente concentrandoti sul qui e ora. Se hai qualche giorno in più organizza una bella vacanza in un posto rilassante e in cui farti coccolare, gustandoti dei momenti speciali con la famiglia oppure sola con te stessa.

Muoviti!

Sembra un controsenso, ma il modo migliore per ritrovare l’energia è…muoversi! Lo sport infatti libera endorfine, delle molecole che stimolano il buonumore e ti fanno tornare più attiva. Dedicati a uno sport che ti piace e che possa aiutarti a cancellare lo stress e l’ansia, meglio se a contatto con la Natura. In tanti, ad esempio, trovano perfetta la corsa d’inverno. Ti scaldi velocemente, già dopo le prime falcate, elimini le tossine in eccesso, esci di casa anche se fa freddo e ti tieni in forma. Se hai paura di non farcela o di annoiarti coinvolgi un’amica, l’attività così sarà ancora più divertente!