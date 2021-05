A volte è talmente intenso che procura una voglia irrefrenabile di grattarsi. Ma il rischio è di procurarsi delle lesioni con le unghie. Fortuna che i rimedi contro il prurito, basta solo individuarli.

Il prurito alle gambe può comportare una sensazione di disagio, con una intensità da lieve a intollerabile. Può essere un sintomo di una condizione medica sottostante, ma spesso la causa del prurito non è qualcosa di cui preoccuparsi. È il caso per esempio della pelle secca o a tendenza cheratosica, cioè quel tipo di pelle che tende a desquamarsi, poiché "si autoprolifera" in squame pruriginose. A volte, le gambe che prudono possono indicare il segnale di avvertimento di una condizione più seria, come il diabete. Continua a leggere per sapere di più sulle cause del prurito alle gambe e sui modi per smettere di grattarti.

Le cause del prurito alle gambe

Riconoscere la causa del prurito è uno dei primi passi per ottenere sollievo a quella smania che porta quasi a tirarsi via la pelle. Ecco le principali:

Pelle secca

La pelle secca è una condizione piuttosto comune, ma a seconda della severità, porta la pelle a screpolarsi, desquamarsi, apparire ruvida e diventare pruriginosa. Le cause della pelle secca possono essere esterne, dovute per esempio a condizioni meteo (vento, freddo, sole) o all'uso di detergenti aggressivi che privano la pelle del suo naturale strato di protezione, rendendola così soggetta alle irritazioni. A volte, la pelle delle gambe può essere secca perché poco idrata con creme emollienti. In altri casi, invece, la secchezza epidermica è dovuta a un fatto costituzionale, come quando si soffre di eczema e dermatite atopica, tipiche affezioni dermatologiche che danno prurito (che in certi casi può essere decisamente intenso).

Rasatura

La rasatura non solo lascia le gambe più lisce, ma può anche causare piccole lesioni cutanee o peli incarniti, ovvero quando i peli tagliati si arricciano e ricrescono sotto pelle, che potrebbero provocare prurito.

Allergie

Anche entrare in contatto con un allergene può provocare prurito alle gambe, per esempio sedendosi su un prato, se si è allergici ai pollini o all'erba. Alcune persone sono allergiche per esempio ai prodotti per l'igiene personale applicati alle gambe, come creme, lozioni e persino ad alcuni saponi. Poco dopo il contatto con un allergene potrebbero svilupparsi eruzioni cutanee molto pruriginose, appunto. In quel caso, bisogna rimediare subito con degli antistaminici, e nei casi più severi, con del cortisone.

Diabete

Il prurito alle gambe può essere un segnale premonitore del diabete. Oppure se tale patologia del metabolismo ti è stata diagnosticata in precedenza, il prurito è un segnale che il tuo livello di glucosio non è sotto controllo. Il prurito può essere dovuto alla neuropatia periferica, ovvero quando gli alti livelli di glucosio danneggiano le fibre nervose nel corpo, provocando infiammazione e irritazione della pelle. Se hai il diabete, inoltre, una cattiva circolazione può anche provocare la pelle secca, la quale può portare al prurito delle gambe.

Punture di insetti

Il prurito alle gambe potrebbe essere dovuto a qualcosa di semplice come una puntura d'insetto, come una zanzara, una pulce o un ragno. Queste reazioni sono generalmente minori e causano solo un lieve prurito e arrossamento. Probabilmente noterai un pomfo soltanto. A volte, però, le punture di insetti possono causare una reazione più grave, con sintomi come: respirazione difficoltosa, vertigini, battito cardiaco accelerato e vomito. In questi casi, si tratta di un'emergenza medica e di pronto intervento.

Ricrescita dei peli

Anche se non si sviluppano pomfi da rasoio dopo aver rasato le gambe, potresti avvertire prurito solo quando i peli ricrescono, dalle 12 alle 48 ore dopo la rasatura. La causa? O la pelle secca a causa della rasatura o i peli che si incarniscono mentre ricrescono.

Follicolite

La follicolite è un'infezione della pelle in cui i follicoli piliferi si infiammano. I capelli ricci, l'acne o una condizione medica che compromette il sistema immunitario sono fattori di rischio per la follicolite. I sintomi con cui si manifesta sono dei puntini pruriginosi sulle gambe, la cui area intorno può diventare rossa e dolorante. In alcune persone si sviluppano anche delle vesciche piene di pus.

Piccoli problemi circolatori

Si può avvertire prurito anche quando si accusano piccoli problemi circolatori. È ciò che può accadere dopo l'esercizio fisico: alcune persone notano prurito durante o dopo aver camminato o fatto running. Ciò è dovuto ai capillari delle gambe che letteralmente si espandono, aumentando il flusso sanguigno ai muscoli e ai nervi circostanti. La sensazione pruriginosa è temporanea, e si attenua una volta che il corpo si è abituato allo sforzo.

Sindrome delle gambe senza riposo (RLS)

La sindrome delle gambe senza riposo innesca la reazione incontrollabile di muovere le gambe, come se qualcosa strisciasse sotto pelle, come se si avvertisse del formicolio. La sensazione di solito è evidente a riposo la sera, per esempio dopo essersi seduti o sdraiati, tanto da rendere difficile l'addormentamento. La causa esatta della sindrome delle gambe senza riposo è sconosciuta, ma si ritiene che sia uno squilibrio nelle sostanze chimiche del cervello che coinvolgono il movimento muscolare.

Papule e placche urticanti pruriginose della gravidanza

Questa è una condizione della pelle che si sviluppa durante la gravidanza. Si osserva tipicamente nel terzo trimestre a causa di un aumento dei livelli ormonali. I sintomi includono un'eruzione cutanea pruriginosa o chiazze di pelle arrossata e sollevata, sull'addome, sulle gambe e sulle cosce. L'eruzione cutanea scompare gradualmente dopo il parto.

Prurito gestazionale

Il prurito alle gambe durante la gravidanza è una condizione benigna della pelle che può innescare un'eruzione cutanea sul corpo e sugli arti. Le aree del corpo coinvolte sono: braccia, gambe e busto. La causa è sconosciuta, ma potrebbe essere dovuta alla fluttuazione degli ormoni e scompare nelle settimane successive alla gravidanza.

Prurito alle gambe: trattamento

Il sollievo per il prurito alle gambe dipende dalla causa sottostante. Le misure di auto-cura con creme, lozioni o gel appositi possono aiutare a calmare l'irritazione della pelle e, conseguentemente, ad alleviare la sensazione di prurito. Anche dilatare bene i pori con il vapore dell'acqua calda prima e dopo la rasatura può aiutare a evitare il prurito. In commercio ci sono, inoltre, prodotti topici per alleviare il prurito a base di calendula, acido glicirrizico, lipidi e ceramidi, ossido di zinco (per lenire). Nei casi di prurito più intenso e insopportabile si può riccorrere all'idrocortisone e alla calamina.

Se però il prurito alle gambe diventa insopportabile, è bene richiedere l'intervento del medico. Potrebbe infatti trattarsi di allergia, e quindi occorre un antistaminico orale. Il prurito non risponde ai rimedi da banco?Il medico potrebbe prescriverti una crema steroidea con obbligo di ricetta. Questo trattamento si rivela efficace, inoltre, anche in caso di pelle eccessivamente secca, con eczema e dermatite atopica.

In caso di follicolite, il medico può prescrivere un antibiotico orale per trattare il prurito alle gambe; mentre in caso di diabete, il medico potrebbe dover modificare i farmaci per controllare meglio il livello di zucchero nel sangue.

Prurito alle gambe: i rimedi casalinghi

Insieme ai farmaci da banco e su prescrizione, alcuni rimedi casalinghi possono aiutare ad alleviare il prurito alle gambe. Ecco i più efficaci:

Impacco freddo: Applica un impacco freddo sulle gambe pruriginose per 10-20 minuti alla volta durante il giorno.

Applica un impacco freddo sulle gambe pruriginose per 10-20 minuti alla volta durante il giorno. Bagno caldo: Se le gambe diventano pruriginose dopo la doccia o il bagno, prova a fare il bagno in acqua fredda o tiepida, invece di usare l'acqua calda. Contro il prurito è utile anche fare bagni e docce brevi (mai superare i 20 minuti). Puoi aggiungere sali di Epsom o bicarbonato di sodio, se lo desideri.

Se le gambe diventano pruriginose dopo la doccia o il bagno, prova a fare il bagno in acqua fredda o tiepida, invece di usare l'acqua calda. Contro il prurito è utile anche fare bagni e docce brevi (mai superare i 20 minuti). Puoi aggiungere sali di Epsom o bicarbonato di sodio, se lo desideri. Bagno di farina d'avena: un rilassante bagno alla farina d'avena, antinfiammatorio naturale, può aiutare ad alleviare il prurito alle gambe.

un rilassante bagno alla farina d'avena, antinfiammatorio naturale, può aiutare ad alleviare il prurito alle gambe. Aloe vera: anche l'aloe vera ha proprietà antinfiammatorie, applicala in gel per alleviare l'irritazione.

Come prevenire il prurito alle gambe

Ecco alcuni suggerimenti possono aiutare a prevenire il prurito alle gambe:

Applica sulle gambe una crema idratante molto emollient e almeno due volte al giorno, soprattutto dopo il bagno, per prevenire la pelle secca e il prurito alle gambe.

e almeno due volte al giorno, soprattutto dopo il bagno, per prevenire la pelle secca e il prurito alle gambe. Per il bagno o la doccia, usa detergenti oleosi poco schiumogeni , ed evita gli scrub finché il prurito non passa.

, ed evita gli scrub finché il prurito non passa. Evita saponi profumati, lozioni e detersivi per bucato che possono irritare la pelle.

Indossa tessuti larghi naturali per ridurre il rischio di peli incarniti sulle gambe.

per ridurre il rischio di peli incarniti sulle gambe. Pratica le corrette tecniche di rasatura : radersi con un vecchio rasoio può causare peli incarniti e prurito alle gambe.

: radersi con un vecchio rasoio può causare peli incarniti e prurito alle gambe. Se il prurito dipende dalla follicolite, esfolia le gambe prima della rasatura: aiuta a rimuovere le cellule morte della pelle che possono intrappolare i peli e causare piccole lesioni.

Usa un rasoio affilato e raditi sempre seguendo la direzione della crescita dei peli. Non solo otterrai una rasatura più profonda, ma questa tecnica riduce al minimo l'irritazione. Applica un gel o una crema idratante sulle gambe dopo la rasatura.