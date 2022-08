O nde evitare che la vacanza tanto attesa si trasformi in un soggiorno poco esaltante ecco alcuni consigli per preservare il più possibile la salute

Le aspettiamo tutto l’anno come fossero una chimera irraggiungibile e quando finalmente arrivano l’entusiasmo è, giustamente, alle stelle. Parliamo ovviamente delle vacanze estive, un appuntamento irrinunciabile che rappresenta per quasi tutti l’occasione principale e più lunga dell’anno per staccare completamente la spina e dedicarsi a relax e divertimento con le persone care. Per evitare che la vacanza si trasformi in un incubo o che sia anche solo leggermente meno piacevole di quanto fantasticato è fondamentale però arrivarci in salute e, aspetto non scontato, rimanere sani per tutto il tempo. Anche se raramente ci si pensa, le insidie che possono minare questo status di benessere sono diverse e non dovrebbero mai essere sottovalutate. Ecco quindi alcune sane abitudini che dovresti sempre ricordate e mettere in pratica per evitare di ammalarti proprio in vacanza.

Fai il pieno di vitamina B

In estate a causa delle alte temperature le energie possono venire meno e capita di sentirsi stanchi. Per evitare di dover mettere il freno a mano alla tua vacanza, prima di partire, ma anche durante il soggiorno, aiuta il tuo organiamo con una carica extra di vitamina B, importantissima perché si prende cura del metabolismo energetico, rinforzano il sistema immunitario e aiutano il corretto funzionamento dei muscoli e delle terminazioni nervose.

Sempre utile ma particolarmente indicata se stai per affrontare sforzi ingenti come una giornata di trekking ad alta quota. Pesce, uova, verdura a foglia verde ne sono particolarmente ricchi ma le vitamine del gruppo B possono anche essere assunte tramite integratori, da concordare con il proprio medico.

Rinforza la flora batterica

Quando si va in vacanza, a causa del cambio d’aria, dello stravolgimento degli orari e della modifica delle abitudini alimentari che spesso diventano meno sane, a risentirne è l’apparato digerente. Per evitare guai a stomaco, intestino e altri organi collegati a questa funzione è fondamentale preservare la flora intestinale costituita da microrganismi buoni che aiutano la digestione e supportano la produzione di molte sostanze utili per l’organismo, come alcune vitamine.

Un’alterazione alla flora batterica può portare a costipazione, proliferazione di agenti patogeni o alterazione dei normali processi di digestione. Per scongiurare il più possibile la comparsa di questi eventi che potrebbero rovinare la salute e di conseguenza la vacanza, è consigliabile rinforzarla assumendo dei probiotici, che possono essere anche associati ai prebiotici, fibre insolubili che costituiscono il nutrimento dei batteri.

Una buona idea è quella di giocare d’anticipo, facendo prima di partire un ciclo di integratori, soprattutto se si ha in programma una vacanza in mete esotiche.

Lavati spesso le mani

Può sembrare un consiglio scontato, soprattutto in tempo di Covid, ma in vacanza ci sentiamo talmente liberi dai doveri che, spesso, anche le abitudini di buon senso che portiamo avanti nella vita di tutti i giorni, finiscono per essere dimenticate. Tra queste una delle più basilari, ovvero quella di lavarsi spesso le mani. La loro superficie, infatti, è purtroppo il veicolo principale attraverso il quale avviene il passaggio di batteri e germi.

Al mare, ma anche in montagna, le mani toccano molte cose e persone e questo ovviamente aumenta il rischio di entrare in contatto con elementi indesiderati che, a loro volta, possono causare infezioni o malesseri di ogni genere, soprattutto in caso si abbia la poco igienica abitudine di portare le mani alla bocca o toccarsi spesso il viso. Purtroppo nessun lavaggio scongiura del tutto il rischio ma ricordarsi di sottoporsi alla pratica spesso nell’arco della giornata diminuisce indubbiamente le probabilità.

A patto, ovviamente, di farlo nel modo giusto. La procedura più corretta prevede di bagnarsi le mani sotto il getto d’acqua, fregarle con il sapone per circa 40 secondi e risciacquare con cura. Una premura extra ma che andrebbe sempre portata avanti è igienizzare le mani tra un lavaggio e l’altro, utilizzando gli appositi gel da portare sempre con sé.

Rimani sempre idratata

La disidratazione è uno dei nemici giurati della salute in vacanza perché rende più vulnerabili a virus e batteri e quindi aumenta le possibilità di ammalarsi. Come se non bastasse, privare il corpo umano della giusta quantità di acqua rallenta le funzioni cerebrali rendendo molto meno lucidi, aumenta le possibilità di svenimento e ostacola le funzioni dell’apparato digerente.

Questi problemi possono verificarsi sempre ma in estate l’incidenza aumenta perché il caldo porta a una maggior sudorazione e alla conseguente evaporazione di acqua. In vacanza quindi ricordati di bere acqua regolarmente, anche quando non hai molta sete, e di aiutare l’organismo a rimanere idratato mangiando frutta o bevendo frullati, che oltre a portare importanti nutrimenti contengono grandi quantità di acqua.

Metti in valigia un capo più pesante

Se la tua vacanza è in un posto caldo e pensi che vestitini estivi, top e short bastino ti sbagli. La sera in molte località marine ma non solo spesso si alza un leggero vento che potrebbe portare a raffreddori fuori stagione. Per arginare l’eventualità quindi porta sempre con te una sciarpa leggera o un capo a maniche lunghe, da estrarre dalla borsa all’evenienza.