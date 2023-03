Semi di girasole: perché aggiungerli alla colazione può cambiarti la vita

L a colazione è il pasto più importante della giornata, quindi dobbiamo scegliere con consapevolezza che cosa mangiare. Aggiungere semi di girasole può apportare tantissimi benefici. Ecco i principali

Fai colazione con i cereali o i muesli? Se non sei a dieta, dovresti aggiungere anche i semi di girasole. Pur essendo piccolissimi, sono ricchi di proprietà straordinarie, che potrebbero cambiarti la vita. Questi semi sono la più alta fonte naturale di vitamina E antiossidante. Una porzione da 1/4 di tazza fornisce quasi tutto il valore giornaliero raccomandato. Quella stessa porzione fornisce anche 6 grammi di proteine, 4 grammi di fibre e sostanze nutritive come magnesio e vitamine del gruppo B.

Quindi, aggiungendo solo 1/4 di tazza di semi di girasole nella tua colazione mattutina di cereali o muesli, il tuo corpo potrà ottenere molti benefici. Ma attenzione: questi semi sono anche alimenti molto calorici. L'energia è fornita soprattutto dai lipidi, seguiti da proteine e glucidi. L'elevato potere energetico li rende ideali a colazione o tra uno spuntino e l'altro, mescolati ad altri alimenti o presi singolarmente in dosi di 10-20 g al giorno. Tuttavia, in caso di sovrappeso, meglio non esagerare. Ecco quattro modi in cui i semi di girasole possono trasformare la tua vita.

Migliorano la salute della pelle

I semi di girasole contengono una quantità molto elevata di vitamina E. Per questo supportano la salute della pelle, mantenendola liscia e morbida, soprattutto con l'avanzare dell'età. Infatti, proteggono dai danni dei radicali liberi. Sono anche una buona fonte di grassi sani, che aiutano la nostra pelle a rimanere luminosa e idratata.

I semi di girasole sono un toccasana per il cuore

I semi di girasole aiutano a combattere il colesterolo, riducendo quello cattivo grazie agli acidi grassi come l'acido linoleico, che riducono il colesterolo cattivo nel sangue mantenendo invariato quello buono. Inoltre, i fitosteroli favoriscono l'assorbimento del colesterolo nell'intestino. Il basso livello di colesterolo cattivo nel sangue apporta benefici anche al cuore, riducendo il rischio di malattie cardiache e aiutando l'apparato cardiocircolatorio a rimanere in salute. Inoltre, la vitamina E ha proprietà antinfiammatorie. Basta combinare i semi di girasoli con i grassi e le fibre salutari per il cuore e avrai il pacchetto di nutrienti perfetto per la tua salute cardiaca.

Riducono il rischio di cancro

I semi di girasole non solo ricchi solo di vitamina E. Forniscono anche selenio, un altro antiossidante che ha dimostrato di aiutare a fermare la moltiplicazione delle cellule tumorali nel corpo. Il selenio aiuta il corpo a disintossicarsi ed è un ottimo antitumorale.

I semi di girasole riducono i sintomi dell'ansia

I semi di girasole potrebbero anche metterti di buon umore. Questo perché forniscono magnesio, un minerale essenziale per il nostro benessere. Quando i livelli di magnesio sono inadeguati, i livelli di serotonina, l'ormone del benessere, diminuiscono, facendo sembrare alcune persone più ansiose o depresse. Gli studi suggeriscono che l'aumento dell'assunzione di magnesio - 1/4 di tazza di semi di girasole possiede quasi un terzo della quantità di cui hai bisogno ogni giorno - può potenzialmente aiutare ad alleviare i sintomi dell'ansia, indipendentemente dal fatto che tu stia seguendo una cura.