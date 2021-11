P assi molte ore in piedi e a fine giornata il dolore si fa sentire? Una soluzione possono essere le solette gel per le scarpe. Ecco tutto ciò che devi sapere

Solette gel per le scarpe: hai mai pensato che potrebbero essere la svolta per alleviare dolore e affaticamento? Ebbene sì, capita spesso, specie quando si passa molto tempo in piedi, di arrivare a fine giornata con la zona plantare dolorante.

Se usi i tacchi alti, poi, il fastidio potrebbe essere ancora maggiore. Una valida soluzione, allora, per non rinunciare ai tuoi stiletti e anche per alleviare il dolore ai piedi, è quella di ricorrere alle solette in gel per scarpe.

Di cosa si tratta? Di semplici solette plantari, costituite da una parte liquida, in gel appunto, pensate proprio per alleviare il fastidio e ridurre l'affaticamento. Il loro segreto? Seguono la forma del piede e si adattano perfettamente a quest'ultimo, svolgendo un’azione ammortizzante e garantendo così il massimo confort.

Non solo, le solette in gel, proprio perché in grado di ammortizzare al meglio ogni passo, possono essere valide alleate anche quando pratichi sport.

In commercio ne trovi diverse tipi: da quelle intere, da adattare al tuo numero di scarpa, a quelle che coprono solo alcune zone del piede, come ad esempio il tallone.

Vuoi saperne di più? Di seguito le principali tipologie di solette in gel per scarpe e i prodotti che puoi acquistare anche online!

Solette gel per lo sport

Se pratichi sport ma anche se hai bisogno di un sostegno confortevole da utilizzare ogni giorno, punta sulle solette in gel a forma intera che riducono l’eccessiva pressione sul terreno.

Le usi in genere in qualsiasi tipo di scarpa chiusa e puoi adattarle facilmente al tuo numero. Ecco degli esempi:

Scholl Gel Activ Everyday

Le solette Gel Activ Everyday sono disegnate per seguire la forma anatomica del piede e adattarsi al meglio al plantare delle tue scarpe. Grazie alla tecnologia GelActiv, assorbono efficacemente i micro urti e ti aiutano a ridurre l'eccessiva pressione esercitata dal camminare e dalle attività quotidiane svolte.

SOFIT Solette in Gel

Se cerchi invece un paio di solette in gel particolarmente adatte all'attività sportiva, puoi puntare su quelle di Sofit. Realizzate in materiale morbido, sono infatti perfette per migliorare le prestazioni e ridurre il dolore durante l'attività fisica. Il loro effetto ammortizzante riduce l'impatto sulle articolazioni e sui muscoli e aiuta a prevenire e alleviare il dolore da lesioni sportive.

Solette in gel per i tacchi

Rinunci a indossare le scarpe col tacco perché troppo scomode? Allora forse non hai ancora provato le solette in gel pensate proprio per questo tipo di problema. Si tratta di semplici cuscinetti, morbidissimi, da inserire in modo pratico nei sandali o nelle tue décolleté preferite. Le trovi anche a forma intera per assicurarti il massimo sollievo. Eccone alcune.

Scholl Gel Activ per Scarpe Aperte

Perfette per le scarpe aperte, queste solette di Scholl sono costituite da cuscinetti ammortizzanti in gel che riducono gli urti. In più, grazie alla tecnologia Scholl GelActiv, sono antiscivolo e quindi ideali anche in caso di sudorazione. Ti basta inserirle nelle tue scarpe preferite e il sollievo all'avampiede sarà immediato!

Soumit Solette Gel per Scarpe Tacco Alto

Se preferisci invece una soletta a forma intera, quelle di Soumit possono essere la scelta giusta. Pensate per garantirti il massimo assorbimento d'urto, forniscono un'ottima stabilità e un effetto ammortizzante che non ti aspetti. Le adatti a qualsiasi tipo di scarpa e... camminare sui tacchi non sarà più un problema!

Scholl Party Feet Ultra Slim

Scholl Party Feet ultra slim sono invece cuscinetti in gel sottili pensati per la protezione della parte anteriore della pianta del piede. Durante tutto il giorno, infatti, possono esserti d'aiuto per prevenire il dolore causato dai tacchi alti. Trasparenti, sottili e discreti, si adattano comodamente alla maggior parte delle calzature femminili e sono dotati di tecnologia anti-scivolo.

Solette in gel per il tallone

Spesso il fastidio maggiore quando si sta molto in piedi può esser avvertito sui talloni: in questo caso la soletta giusta è la talloniera in gel che attutisce l’attrito con il terreno, prevenendo così il dolore.

Scholl Talloniera Comfort

Se passi molte ore in piedi, una soluzione ideale può essere quella di ricorrere alla Talloniera in gel Scholl che assicura ottimo supporto al tallone, dando sostegno al piede. Basta inserirla all'interno della scarpa con il bordo curvo rivolto verso la parte posteriore della calzatura.

Podovis Talloniera Gel

Infine, puoi provare anche la talloniera traspirante di Podovis. Grazie alla sua azione ammortizzante e di assorbimento degli urti, ti garantisce un ottimo confort oltre che la massima riduzione del fastidio quando stai molto in piedi.

