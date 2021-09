Sex and the City: morto a 57 anni l’attore Willie Garson

C onosciuto per aver interpretato il personaggio di Stanford Blatch, il migliore amico di Carrie Bradshaw in Sex and the City, e Mozzie in White Collar, Willie Garson è morto a causa di un tumore al pancreas

Stanford è sempre stato il più caro amico di Carrie Bradshaw. Così come di Miranda, Charlotte e Samantha. E chi non si è perso una puntata della serie Tv più famosa di sempre, Sex and the City, sa bene di cosa stiamo parlando. Il mitico Stanford Blatch era sempre lì a consolare le quattro amiche ogni volta che puntualmente venivano lasciate dal maschio di turno. A fare shopping sfrenato o brunch domenicali. E a fare da paciere quando erano ai ferri corti tra di loro. Nella finzione così come nella vita reale. Sì, perché Willie Garson era un vero amico. Fuori e dentro il set. A confermarlo oggi tutte le protagoniste della serie che ci ha tenuto compagnia per oltre un decennio (senza contare i film).

Stamattina è infatti arrivato il triste annuncio che Willie Garson ci ha lasciato, a soli 57 anni a causa di un tumore al pancreas con cui lottava da più di un anno. A rivelare sui social la dipartita dell'attore è stato il figlio Nathen che su Instagram ha scritto: «Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto. E ancora: “Sono così orgoglioso di te. Sei sempre stato la persona più dura, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto».

Nathen era stato adottato da Willie nel 2008 quando aveva appena compiuto sei anni e da allora, come dimostrano i profili social del ragazzo, hanno trascorso quasi tutto il loro tempo libero insieme. «Siamo una bellissima squadra», scriveva il "piccolo" Garson sono un mese fa durante una vacanza col padre. Willie ha sempre creduto molto nell'adozione da parte di genitori single o omosessuali tanto da diventare perfino il portavoce del National Adoption Day che si celebra in America il 20 novembre.

Getty Images 1 di 3 Getty Images 2 di 3 Getty Images 3 di 3

Oggi tutta la grande famiglia di SATC si è unita nel dolore di Nathen e piange la perdita del caro amico. «La famiglia Sex and the City», ha detto Michael Patrick King, produttore esecutivo della serie, «ha perso uno dei suoi. Il nostro fantastico Willie Garson». «Lo amavamo tutti» è il messaggio diffuso da Cynthia Nixon, «e adoravamo lavorare con lui. Era infinitamente divertente sullo schermo e nella vita reale». «Una perdita terribile per me e per tutti noi», ha fatto sapere Kim Kattrall.

1 di 14 2 di 14 3 di 14 4 di 14 5 di 14 6 di 14 7 di 14 8 di 14 9 di 14 10 di 14 11 di 14 12 di 14 13 di 14 14 di 14

Willie Garson non solo era presente nella serie degli anni Novanta, ma aveva recitato anche nei due film, Sex and the City e Sex and the City 2, sempre nel ruolo dell’amico più fidato. E faceva parte anche del revival, And Just Like That, attualmente in produzione. Ecco perché lo shock per la sua scomparsa è ancora più grande: solo dieci giorni fa scherzava e rideva per le vie di New York sul set dell'atteso sequel. «Era una fonte di luce, amicizia e tradizioni dello spettacolo. Non sarà più lo stesso ora», ha scritto Mario Cantone, che nella serie interpreta Anthony Marentino, suo marito: «Sono devastato e sopraffatto dalla tristezza… Sei stato un dono degli dei».