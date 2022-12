F ai da te l'albero di Natale, in tanti modi diversi, tutti originali, facili da realizzare ed economici

Idee creative low cost per l'albero di Natale

Le feste possono essere vissute con l'eccitazione e la gioia dei piccoli, per i quali un'atmosfera di pace e i sorrisi sono le caratteristiche essenziali del Natale. Crea un albero di Natale originale e low cost, scegli un piccolo pensiero autentico invece di farti prendere dall'ansia per i regali. Viviti il Natale nell'emozione vibrante di gioia. Crea un'atmosfera speciale illuminando la casa con tante candele e decorazioni natalizie luminose. Dopotutto l'emozione del Natale è proprio quella di viverlo in famiglia, nella propria casa, cercando di renderla il più accogliente possibile.

Di seguito qualche spunto per creare in modo creativo delle alternative all'albero di Natale tradizionale. Parti da qui e via libera alla tua creatività per creare il tuo albero originale anche con decorazioni natalizie fai da te.

L'albero con sorpresa

Tanti pacchetti e un'allegra piramide natalizia. Se quest'anno avete deciso di non fare regali, non rinunciate all'emozione delle sorprese. Crea un albero composto da tante scatole impacchettate con carta di giornale o fogli colorati. In qualcuna posiziona un piccolo dono: non servono grandi spese, bastano un pensiero piccolo ma scelto col cuore. Oppure un'esperienza, per esempio Una giornata insieme: sarà un modo per godere con consapevolezza di una giornata insieme, che potrebbe capitare fra nonno e nipotino, tu e tuo figlio o il partner. Ognuno sceglierà un pacco da scartare: Natale è sorprendersi, ridere, stare insieme. Il segreto? É fin troppo facile fare splendidi regali quando si ha molto budget, si conosce davvero qualcuno quando si riesce a scatenare un sorriso anche con una piccola cosa, una frase buffa, un biglietto del cinema per il film da vedere in due.

L'albero che non c'è

La leggerezza è all'insegna di questo albero di Natale creato dalla creativa Alessandra Salaris. Scegli palline e decorazioni di diverse misure: ti basta un pizzico di pazienza e tanti fili di nylon per appendere le decorazioni dando vita all'albero. Per creare l'impressione della ben nota forma ricordati di posizionare le palline più grandi in basso e le più piccole verso l'alto. Inizia dall'alto e progressivamente scendi verso il basso, muovendoti in direzione circolare. Magia in sospensione.

L'albero goloso

Cosa ne dici di cimentarti in cucina con un'infornata di biscotti dalle forme buffe? Con l'aiuto del partner e dei bambini sarà divertente: dopo il pomeriggio ai fornelli è ancora più piacevole appendere insieme i biscotti come addobbo per l'albero di Natale. Legali con nastri di raso rosso, blu e verde.

L'albero artificiale

L'albero di Natale sintetico ti permetterà di risparmiare perché si acquista una sola volta e dura molto tempo. É fatto con fibre plastiche, ma è amico dell'ecologia, perché si può riutilizzare per anni. Conservalo in cantina in una scatola: ogni Natale costruire di nuovo l'albero diventerà un rito di gioia.

L'albero high tech

Ami l'effetto metallo? Grazie a una serie di circonferenze unite da due barre in ferro, ecco l'intelaiatura di un albero di Natale davvero particolare. Puoi aggiungere palline e luci oppure utilizzare la struttura per appendere tanti biglietti e cartoline, utilizzando una serie di mollette colorate: saranno gli auguri, i progetti e i desideri per il nuovo anno.

L'albero di Natale creativo

Un'asta di legno, un quadrato di compensato dove fissarla e quattro asticelle più sottili (le bacchette usate dai ristoranti cinesi saranno perfette): un piccolo albero di Natale creativo coloratissimo. Crea i festoni da appendere all'alberello infilando tante perline colorate alternate a bottoni.

Il mini albero

Se desideri celebrare lo spirito natalizio in modo discreto, posiziona un piccolo alberello di Natale sul tavolo o sul davanzale: la sala da pranzo acquisterà un'aria di festa. Aggiungi tanti fiocchi rossi in raso e una fila di luci led per illuminare la cucina con dolcezza.

Il classico albero

Se ami la tradizione, gioca con i colori rosso, bianco, verde e oro. Tante palline colorate, capelli d'angelo oro e piccole decorazioni da creare in famiglia, per esempio tagliando piccole farfalle su un cartoncino da ricoprire con un foglio d'alluminio. La cosa più bella sarà conservare le decorazioni, anno dopo anno, aggiungendo ogni tanto un addobbo in più, scovato in un mercatino o creato da noi.

Il cespuglio addobbato

Cosa ne dici di trasformare la pianta di casa in un alberello di Natale? Se desideri un effetto light sostituisci alle palline colorate tanti fiocchi monocromatici blu, rossi o dorati in velluto. Immancabile un filo di luci con cui far risplendere casa.

L'albero in legno

Ritaglia in un pannello di compensato la sagoma di un piccolo abete dalle forme arrotondate: puoi dipingerlo con un colore brillante o lasciarlo al naturale. Avvolgilo con un filo di luci led e posizionalo di un angolo di casa o all'ingresso come simbolo beneaugurante.

L'albero essenziale

Quest'anno rivesti il tuo albero di Natale esclusivamente di luce: ti bastano due fili Led per un albero impeccabile, elegante. Sincero.

L'albero total white

Voglia di cambiare? Non serve fare spese: basta una bomboletta spray con cui dare nuova vita agli addobbi. Scegli il bianco, e se ami osare scegli il blu elettrico o il lilla, per trasformare le solite palline dell'albero di Natale.

I rami sospesi

Uno o più rami d'abete o pino e del fil di ferro con cui legarli insieme. Aggiungi qualche pallina colorata e un velo di neve spray per un albero di Natale sospeso da appendere alla porta d'ingresso. L'alternativa alla neve? Usa il cotone idrofilo.

L'albero di luce

Un faretto e un foglio di alluminio o di un materiale non infiammabile dove proiettare l'ombra di una mascherina con la sagoma di un abete. Un angolo di casa deliziosamente chic.

L'albero d'ulivo decorato

Se possiedi un albero di ulivo può diventare il simbolo di Natale: le luci un filo da dipanare sul pavimento, lasciando che la notte invernale si illumini con dolcezza. Gli addobbi per decorare l'albero? Falli tu ritagliando nel cartone tante stelline da dipingere di bianco e appendere con un filo di lana o cotone azzurro o rosso.

L'albero con le palline di spago

Le palline sono gomitoli di spago colorato. L'alternativa? Se ami ricamare crea con la maglia o all'uncinetto cuori, stelle e palline da appendere all'albero di Natale.

L'albero dei ricordi

La scatola dei ricordi? Aprila e fissa al muro con pasta adesiva immagini, cartoline, scritte, decori dall'infanzia a oggi. Perché Natale è sorridere, oltre le apparenze, e ritornare un pizzico bambini, quando l'unica cosa che importa è l'occasione di stare insieme.

L'albero a parete con gli stickers

Hai presente i fogli adesivi colorati? Usali per ritagliare una sagoma da ripetere in serie con cui formare il disegno di un albero di Natale. La simpatia nella cucina delle feste.

L'albero di lettere

Ritaglia tante lettere in un cartoncino da colorare di rosso e bianco, pratica un foro attraverso cui far passare un filo di nylon: ora puoi appendere gli addobbi al tuo albero di Natale creativo. Auguri!