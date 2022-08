S tai per sposarti e vorresti organizzare un addio al nubilato effervescente con tutte le tue amiche? Oppure è una delle tue amiche che cerca idee per una festa con i fiocchi prima del matrimonio? Qui ne trovi molte veramente adrenaliniche

Il matrimonio è (solitamente) una festa collettiva: a essere coinvolti, di regola, sono anche familiari e amici degli sposi. A ben vedere, lo sposalizio è spesso il culmine di una serie di appuntamenti che vengono vissuti come tappe di avvicinamento al grande giorno. C'è chi consegna a mano le partecipazioni, chi organizza feste di fidanzamento, chi celebra il giorno della promessa in comune, chi la vigilia coinvolge il vicinato con una serenata.

Addio al nubilato e al celibato: sempre più diffusa la voglia di festeggiare

Durante questo conto alla rovescia festoso c'è anche chi decide di festeggiare con gli amici gli ultimi giorni da single con gli addii al celibato e al nubilato. La tradizione - che oggi ha preso piede sempre più anche in Italia - è di origine anglosassone e solitamente prevede un viaggio o serata particolare organizzata dal testimone del nubendo. Oggi amici e amiche rispettivamente dello sposo e della sposa non si lasciano spesso sfuggire l’occasione di festeggiamenti per una giornata indimenticabile di cui ridere anche in futuro. Non c'è però un protocollo scritto, un programma preciso da seguire e spesso cosa fare viene pensato in base ai gusti dei festeggiati e degli amici (o delle amiche) che parteciperanno ma anche con la voglia di stupire.

Ecco quindi alcuni suggerimenti per esperienze adrenaliniche a contatto con la natura, appuntamenti enogastronomici o momenti di relax, tutti da vivere con accortezza: qualsiasi sia la location scelta, fate presente la finalità del viaggio o dell’evento. Non tutte le strutture infatti accettano di festeggiare addii al nubilato o al celibato, come esplicitato a volte nelle informazioni generali. Scegliere invece luoghi in cui la vostra voglia di divertimento in gruppo sia ben accetta, molto probabilmente vi farà trovare l’accoglienza e l’organizzazione giusta!

Festeggiare l’addio al nubilato o al celibato in barca a vela

Condividere gli spazi, concordare le mete da raggiungere, sono “sfide” da veri amici che possono essere vinte assieme solcando le onde. Spesso i matrimoni sono celebrati tra la tarda primavera, l’estate e l’inizio di autunno quando, di solito, i nostri mari sono ancora veramente ospitali per una gita in barca a vela o sul catamarano. Il viaggio già di per sé è un'esperienza incredibile. Anche i neofiti - sotto la guida di skipper e istruttori di vela - potranno imparare le regole principali per navigare e ormeggiare.

Che sia per una giornata o per un fine settimana, il party di addio alla singletudine può avere luogo praticamente in ogni regione costiera della nostra amata penisola (e non solo!). Immaginate arrivare nei suggestivi borghi liguri via mare alle Cinque Terre, o dividere il tempo tra Trieste, la costa croata e quella slovena o il cercare di avvistare delfini e imponenti balenottere - facendo whalewatching - nel santuario dei cetacei... e via via potremmo proseguire con posti d’incanto lungo tutto il perimetro d’Italia come l’isola del Giglio, Ponza, Ventotene, la costiera Amalfitana, la Sicilia, la costa ionica e così via! Tutte esperienze indimenticabili per un brindisi sotto le stelle, cullati dalle onde.

Glamping sotto le stelle

Se, invece del mare, il futuro sposo o sposa è più amante della montagna, potreste pensare a un glamping sotto le stelle. Secondo quanto diffuso da Campeggi.com, tale tipologia di alloggio è consigliatissima per gli addii al nubilato e al celibato perché si riesce ad unire la voglia di immersione nella natura delle alte vette con la comodità degli alberghi. Solitamente infatti si riesce ad essere circondati dal verde, sotto un cielo di stelle senza dover rinunciare alla connessione wi-fi - magari per postare selfie sicuramente da invidia - a una colazione o una cena con prodotti tipici che arrivino direttamente dal ristorante della struttura.

Per chi non vuol smettere, nemmeno mentre dorme, di essere vegliato dagli astri, la soluzione ideale potrebbe essere quella di un bubble hotel: le stanze hanno pareti e soffitti completamente trasparenti, come bolle di sapone, per potervi addormentare contando le costellazioni.

A tutta adrenalina

C’è chi dice che il matrimonio sia come andare sulle montagne russe! Se gli amici degli sposi preferiscono far provare subito brividi da adrenalina pura, protagoniste dell’addio al celibato o al nubilato potranno essere attività che lasciano il segno! Potreste prenotare un’escursione che preveda una zipline (o volo dell’angelo) attraversando gole e panorami mozzafiato appesi a una teleferica. C'è chi preferisce un salto nel vuoto col bungee jumping o chi decide che è arrivato il momento di imparare a lanciarsi col parapendio.

C'è poi chi, tra risate e sport, preferisce solcare le onde con il rafting o chi organizza weekend avventura con corsi di sopravvivenza nei quali il futuro sposo (o sposa) dimenticherà le comodità di casa, imparando ad accendere un fuoco, a reperire da mangiare nel bosco, a dormire sotto le stelle ma anche a godersi un bicchiere di vino alla fine della lunga ed entusiasmante giornata con gli amici (o le amiche) che avranno organizzato questa esperienza fuori dal comune

Staccare la mente per un addio a tutto relax

Se il weekend adrenalinico non fa per voi e ciò che volete è staccare la spina mentre riposate anche corpo e mente, potreste pensare di organizzare in un parco termale. La location è perfetta per chi è in cerca di relax e atmosfera per fare due chiacchiere, magari durante un bel bagno o un massaggio. L’Italia è davvero ricca di centri termali.

Se amate le montagne potreste godervi un idromassaggio mentre ammirate le cime innevate, completando la giornata con un percorso sensoriale: dal caldo al freddo (stanza della neve inclusa) bevendo una tisana e godendo del profumo di piante aromatiche sapientemente posizionate lungo il percorso di aromaterapia.

Se invece volete coniugare il mare con le terme, perché non andare nella meravigliosa Ischia? Per il tempo libero, non dimenticate di rifarvi gli occhi ai Giardini della Mortella, uno spicchio di paradiso in Terra. Rimanendo nelle isole ma sposandoci nell’arcipelago delle Eolie, a Vulcano si trovano le terme a cielo aperto, ricche di zolfo. Nel centro Italia, tra Lazio e Toscana potrete trovare davvero tantissime alternative come le Terme naturali di Saturnia: la magia delle vasche calcaree incastonate sotto le Cascate del Mulino vi rapiranno.

Sulle strade del gusto

Se non state ancora litigando con la taglia del vestito scelto per il matrimonio... potreste ideare l’addio al celibato o al nubilato all’insegna dell’enogastronomia, on the road alla scoperta dei sapori di uno spicchio d’Italia. Potreste decidere di percorrere una delle note strade del vino, abbinando le degustazioni con prodotti agroalimentari della terra che vi starà ospitando, organizzare wine bike tour tra le vigne con un enologo, soggiornare in una cantina. Per chi ama l’uva in tutte le forme e per qualsiasi occasione, sappiate che esistono anche rilassanti trattamenti benessere con creme e fanghi a base di bucce, semi e raspi. Una seduta di wine therapy sarà un must della festa tra amici, meglio ancora se coronato alla fine da un brindisi!