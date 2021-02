A ndiamo a scoprire perché il bicarbonato è un ingrediente green per eccellenza: grazie alle sue mille virtù puoi utilizzarlo per sostituire una marea di prodotti

Tutti gli utilizzi del bicarbonato

Il bicarbonato di sodio rientra in quella gamma di prodotti che non possono mai mancare nelle dispense. Tutti almeno una volta ne abbiamo comprato una confezione. Questo perché oltre ad essere facilmente reperibile e poco costoso, ha innumerevoli proprietà. Si può utilizzare in tanti ambiti diversi:

pulizie

cucina

bellezza

Questo vuol dire che può sostituire svariati prodotti, permettendoci di risparmiare, e anche di essere più ecosostenibili.

Cos’è il bicarbonato di sodio?

La formula chimica del bicarbonato è NaHCO3 e il suo nome scientificamente corretto è carbonato acido di sodio o carbonato monosodico. Si tratta di una sostanza naturale di origine minerale, un sale di sodio dell'acido carbonico, che si ottiene tramite estrazione.

Il giacimento più grande in Italia si trova in Toscana nella zona di Rosignano mentre a livello mondiale la vera culla di questa sostanza è il bacino del Green River, situato nell’area centrale degli Stati Uniti.

Il bicarbonato può anche essere prodotto a livello industriale mettendo insieme ammoniaca e anidride carbonica in una soluzione di cloruro di sodio. Una scoperta avvenuta nel 1863 ad opera di Ernest Solvay che ha dato il nome a questo processo (metodo Solvay).

Sia che venga estratto in natura sia che venga prodotto a livello industriale il bicarbonato arriva nelle nostre case come una polvere bianca inodore i cui utilizzi, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, sono tantissimi: scopriamoli insieme.

Spesso attratti dalla pubblicità e dal pensare che quel determinato detersivo possa avere degli effetti miracolosi per le pulizie domestiche, si è portati ad effettuare acquisti compulsivi di numerosi prodotti, uno per ogni superficie da detergere, quando in realtà vi sarebbe una sola soluzione efficacie, che rispetta l’ambiente e che costa poco: il bicarbonato.

Ecco come usarlo per avere una casa pulita e profumata.

Come utilizzare il bicarbonato per i pavimenti

Per rendere i vostri pavimenti splendenti sarà sufficiente sciogliere un bicchiere di bicarbonato in un secchio di acqua calda dopodiché immergente un panno e procedere con la consueta pulizia.

Essendo questa sostanza leggermente alcalina è ideale anche come igienizzante e antimuffa, quindi potrete avere pavimenti puliti e igienizzati con un solo prodotto a basso costo e a minimo impatto ambientale. Se avete dubbi che il materiale dei vostri pavimenti sia incompatibile però, prima informatevi se il bicarbonato può essere usato a contatto con le mattonelle di casa vostra!

Contro le incrostazioni

Il bicarbonato è un vero portento contro le incrostazioni anche le più ostinate come, ad esempio, quelle che spesso si formano all’interno del forno da cucina a causa del cibo che fuoriesce dalle teglie. Cosa fare? Basterà con una spugna bagnata e un po' di questo prodotto creare una crema lievemente abrasiva e passarla sulla superfice interessata. Risciacquate, asciugate e il vostro forno tornerà come nuovo.

Una soluzione ottima anche per pulire e igienizzare le superfici del vostro lavandino in cucina e per i sanitari del bagno.

Elimina i cattivi odori nel frigorifero

Spesso capita di aprire il frigo e sentire degli odori sgradevoli, per evitare questo inconveniente un rimedio efficacia e naturale è rappresentato proprio dal bicarbonato. Tra le sue innumerevoli proprietà questa sostanza ha anche quella di essere efficace nell’assorbire i cattivi odori. Sarà sufficiente inserire nel frigorifero una ciotola con un po' di questa polvere, la sola accortezza sarà quella di ricordatevi di cambiarla almeno una volta al mese.

E per non sprecare nulla, versate il bicarbonato che avete tolto negli scarichi della vostra casa: vi aiuterà ad eliminare i cattivi odori anche dalle tubature impedendo che si riformino.

Bucato a mano e in lavatrice

Avete mai provato ad utilizzare il bicarbonato per il vostro bucato? Sia in lavatrice che in caso di lavaggio a mano è l’ideale per smacchiare i vostri indumenti ed eliminare odori sgraditi dai tessuti. Aggiungetene un cucchiaino al detersivo o versatelo direttamente nel cestello della lavatrice e il gioco è fatto.

Ottimo anche per I lavaggi degli indumenti dei più piccoli per i quali è sconsigliato utilizzare detersivi troppo aggressivi che potrebbero provocare irritazioni. Aggiungendo del bicarbonato durante il lavaggio anche le macchie più ostinate, come quelle di cibo, dovranno arrendersi e i capi dei bimbi ritorneranno pulitissimi.

Lavastoviglie e stoviglie splendenti

È un prodotto che può essere impiegato sia per pulire la lavastoviglie sia per rendere le vostre stoviglie ancora più brillanti grazie al suo potere sgrassante.

Nel primo caso potete pulire le guarnizioni e le pareti interne dell’elettrodomestico con una miscela di acqua e bicarbonato, in questo modo eviterete che eventuali residui di cibo con il tempo creino cattivi odori. A questa manutenzione che possiamo definire ordinaria se ne aggiunge una straordinaria da fare all’incirca una volta al mese che consiste in un lavaggio a vuoto caricando circa 100 grammi di bicarbonato.

E sì! Il bicarbonato è un eccezionale prodotto low cost e sostenibile anche per la cura e il benessere della persona, tanti gli utilizzi che se ne possono fare andando a sostituire numerosi prodotti che si è soliti usare nella beauty-routine quotidiana. Andiamo a vedere tutti gli utilizzi beauty del bicarbonato.

Bagno rilassante e rigenerante

Tra le numerose proprietà del bicarbonato vi è quella di essere una sostanza rigenerante e rilassante, ottima quindi da utilizzare per un bagno di assoluto relax dopo una lunga giornata di lavoro: sarà sufficiente aggiungere all’acqua mezza tazza di bicarbonato per un effetto detox dalle vostre fatiche.

E se non avete tempo di fare un bagno? Nessun problema potreste concedervi un pediluvio fai da te: mescolate due cucchiai di bicarbonato per ogni litro di acqua, i vostri piedi e le gambe troveranno nuova energia.

Uno scrub naturale per corpo e viso

Il bicarbonato è anche un ottimo esfoliante: aggiungendo alla polvere un po' di acqua potrete realizzare uno scrub leggero da utilizzare sia sul viso che sul corpo per eliminare le impurità.

Se siete sotto la doccia sarà sufficiente spalmarlo con una spugna sulla pelle bagnata per eliminare le cellule morte e rendere la vostra pelle morbida e luminosa

Deodorante green

Stanchi del tradizionale deodorante? Siete alla ricerca di un prodotto naturale per la vostra pelle? Anche in questo caso la soluzione che fa per voi è il bicarbonato. Create una miscela sciogliendo due cucchiaini di prodotto in un bicchiere d’acqua e tamponatela sul corpo, riuscirete a contrastare le conseguenze sgradevoli che possono esserci a causa della sudorazione.

Volete portare con voi questa miscela? Vi basterà inserirla in un contenitore spray per avere sempre disponibile un deodorante naturale privo di alcool e profumi che rispetta il vostro corpo.

Per sbiancare i denti

Il bicarbonato può essere utilizzato anche come sbiancante per i denti in quanto molto efficacie nell’eliminare le macchie. Un aiuto al classico dentifricio, che però non può essere impiegato più di una volta alla settimana in quanto un uso prolungato potrebbe danneggiare lo smalto.

Sarà sufficiente immergere lo spazzolino nella polvere di bicarbonato, aggiungete dell’acqua e poi come se fosse un classico dentifricio spazzolate i denti, in poche settimane potrete godere di una dentatura brillante.

È un rimedio anche contro l’alitosi, sciolto in un bicchiere d’acqua il bicarbonato può essere un sostituto del “classico” collutorio: fate dei risciacqui dopo aver lavato i denti e l’alito cattivo non sarà più un problema.

Per avere capelli lucidi

Se volete capelli ancora più morbidi e lucenti, una volta alla settimana aggiungete al vostro shampoo un cucchiaino di bicarbonato, massaggiate e risciacquate con cura. Grazie a questa sostanza verrà eliminato ogni residuo di calcare e dei prodotti che normalmente utilizzate per lo styling (lacca, gel) e avrete nuovamente una chioma da star.

Rimedio contro le punture degli insetti

In base alle ricette della nonna, è un prodotto utile anche per alleviare il prurito conseguente alle punture degli insetti o in caso di lievi irritazioni della pelle. Create una crema mescolando un cucchiaino di bicarbonato con alcune gocce di acqua e applicate sulla zona interessata aiutandovi con una garza.

Come usare il bicarbonato in cucina

Desiderate dei dolci soffici e fragranti? Il vostro sugo ha un retrogusto amaro e non sapete cosa fare?

La soluzione è il bicarbonato di sodio: un fidato amico anche in cucina per rendere le vostre ricette, sia dolci che salate, ancora più gustose. Ma ovviamente attenzione a non eccedere! Andiamo a vedere come si usa.

Torte più soffici

Il bicarbonato di sodio se aggiunto al lievito che solitamente utilizzate faciliterà la lievitazione rendendo i dolci e più in generale i prodotti da forno ancora più morbidi. Aggiungendone un cucchiaino all’impasto il successo è garantito.

Montare gli albumi

A chi non è mai capitato che nel bel mezzo della preparazione di un dolce gli albumi non si montino, oppure perdano di consistenza quando è il momento di incorporarli al resto del preparato?

Per evitare che tutto questo accada e avere albumi montati alla perfezione e con minor fatica provate ad aggiungere un pizzico di bicarbonato e resterete stupiti dal risultato.

Addolcire la passata di pomodoro

Avete assaggiando il sugo di pomodoro o il ragù e questo risulta un po' acido? Non vi preoccupate è un inconveniente molto comune che il più delle volte dipende dal fatto di aver utilizzato pomodori non molto dolci.

Un rimedio sicuro, utilizzato anche delle nostre nonne, per contrastare questo retrogusto amaro è aggiungere in cottura un pizzico di bicarbonato alla passata: provare per credere!

Legumi a prova di digeribilità

Saper cuocere alla perfezione i legumi non è semplice, può capitare che restino troppo duri oppure al contrario che si sfaldino perdendo la loro consistenza. Il trucco per una cottura perfetta che renderà ceci, fagioli o lenticchie anche più digeribili è aggiungere un pizzico di bicarbonato all’acqua di cottura e le vostre zuppe saranno una vera delizia per il palato.

Per lavare frutta e verdura

È sicuramente l’uso più conosciuto di questa sostanza. Grazie alla sua leggera funzione disinfettante il bicarbonato è solitamente utilizzato per lavare frutta e verdura, soprattutto nel caso di ortaggi che si trovano a contatto con il terreno come insalata, carote e patate.

Per una pulizia ottimale sarà sufficiente lasciare frutta e verdura in una bacinella d’acqua con del bicarbonato per circa dieci minuti e poi risciacquare.