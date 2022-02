Come profumare casa usando i termosifoni

C ome fare per profumare modo semplice e low cost? Ovviamente dando spazio alla vostra creatività e sfruttando il calore dei vostri termosifoni, ecco come

Cosa c’è di meglio che tornare a casa dopo una giornata carica di impegni e frenesia e ritrovarsi in un bell’ambiente fresco, pulito e profumato? Sicuramente pochissime cose. Ecco perché è importante prendersi cura deli spazi che amiamo anche con qualche piccolo e semplicissimo stratagemma. Utile a profumare casa e donargli quell’atmosfera di comfort e relax che tanto ci fa stare in armonia con noi stessi e con il mondo circostante. E che solo un ambiente a noi famigliare sa dare.

Ma come fare per donare all’aria della nostra casa quella nota di profumo che tanto piace (oltre a essere utile a combattere eventuali cattivi odori se mai ce ne fossero) se non abbiamo a disposizione dei bei fiori freschi o la possibilità di spalancare le finestre godendo dei profumi della primavera? Semplicemente sfruttando i nostri termosifoni e il calore che emanano. Trasformandoli in comodissimi diffusori di aromi e fragranze dal sapore unico e rilassante. Ecco come.

Profumare casa con un panno

Alzi la mano chi di noi non ha mai steso un indumento sul termosifone per farlo asciugare velocemente in vista di un’occasione speciale. Bene, se al posto della vostra maglietta o vestito preferito ci appoggiate sopra un semplice panno in cotone o in microfibra inumidito e imbevuto con qualche goccia di olio essenziale ( banalmente anche un canovaccio della cucina o un asciugamano del bagno), il gioco è fatto.

Un efficacissimo e super veloce rimedio per profumare casa della fragranza che più preferite. Al mentolo se volete anche liberare le vostre vie respiratorie, alla lavanda se avete bisogno di rilassarvi, agli agrumi per donare un tocco di freschezza agli ambienti. Insomma, a voi la scelta.

Agrumi e calore a 360°

E restando in tema di agrumi, sfruttando anche il fatto che in questa stagione ce ne sono davvero di tantissime tipologie, un altro valido suggerimento per profumare casa in modo semplice e low cost con il vostro termosifone, è quello di consumarne il più possibile. Primo farete un bel pieno di vitamine utili al benessere del vostro corpo. Secondo potrete recuperare le varie bucce per arricchire la vostra casa di meravigliose note agrumate e di un profumo davvero eccezionale.

Il tutto posizionando sul calorifero le vostre bucce (benissimo quelle di arancio, limone, mandarino, ecc.) e lasciando che il calore faccia il resto. Amplificandone la fragranza e garantendo alla vostra casa una profumazione tutta naturale e super delicata.

Profumare casa con l’acqua aromatizzata

Sulla stessa lunghezza d’onda, poi, un’altra soluzione e alternativa utile per profumare casa in modo semplice e low cost, è quella di munirsi di un semplice recipiente in vetro o ceramica all’interno del quale dovrete mettere dell’acqua e qualche goccia di olio essenziale a scelta. Poi, dovrete appendere il barattolo (ne esistono di appositi) direttamente sul termosifone e lasciare che il calore faccia il suo lavoro, diffondendo l’aroma per tutta la stanza.

In alternativa agli oli, poi, potete far bollire dei fiori secchi, lasciandoli in infusione. Per poi versare il liquido ottenuto nel recipiente e procedere come indicato sopra. Un modo semplice e veloce per profumare casa e donarle quel tocco di freschezza che tanto andate cercando.

Fiori, erbe e pot-pourri

Infine, tra i rimedi più antichi e conosciuti per profumare casa c’è quello di affidarsi a un bel pot pourri da comprare già fatto in erboristeria o da creare con le erbe e i fiori che più vi piacciono e che amate. Lasciandole essiccare al sole (quindi meglio preparare dei sacchettini in estate) o direttamente sui termosifoni. Facendo attenzione ovviamente che non prendano cattivo odore durante il periodo di essicazione.

Una volta composto il vostro pot pourri, poi, vi basterà appendere il sacchettino con all’interno i fiori, i petali e le erbe aromatiche che più amate e ben essiccate, direttamente sulla manopola del calorifero. Permettendogli di “agire” e di emanare la fragranza ottenuta in modo uniforme e delicato per tutti gli ambienti. Regalando alla vostra casa un profumo inconfondibile, personale e assolutamente unico.

Per profumare casa in pochi e semplici passaggi, in modo naturale e con la certezza che questo nuovo aroma non solo impreziosirà gli ambienti che amate ma vi garantirà anche un benessere interiore profondo e duraturo. Il tutto grazie ai vostri termosifoni e alla creatività che avrete nel preparare delle profumazioni e dei deodoranti in linea con le vostre personalissime note.