In un’epoca in cui la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente sono tematiche importanti e che hanno assunto massima priorità, ogni piccola azione può fare la differenza. Ecco perché è importante che anche tu faccia la tua parte.

Gli scarti alimentari sono un’ottima risorsa per riciclare consapevolmente e ridurre il più possibile l’impatto dei rifiuti sul pianeta. Sono sempre più comuni i tutorial per avere una mente aperta e attenta all’ecologia.

L’obiettivo, anche in questo caso, è quello di scoprire metodi alternativi per riutilizzare ciò che si ha in casa. Nella fattispecie, impariamo a profumare la casa usando le bucce di mela. Le opzioni sono facili da realizzare e il risultato è assicurato.

Bucce di mela per profumare la casa

Profumare la casa usando le bucce di mela è un’ottima idea per dare un contributo green alla società. Anche se può sembrare strano, l’oceano è fatto di tantissime gocce. Secondo questo principio, ogni singolo gesto è importante ed è bene che tu faccia il tuo. Tutti insieme possiamo invertire la tendenza distruttiva degli ultimi decenni, che sta mettendo davvero a dura prova il pianeta. Esistono diverse maniere per sfruttare il profumo naturale di un frutto non solo buonissimo e molto salutare, ma anche dal piacevolissimo aroma.

Una prima idea facile da realizzare e dalla massima resa prevede la creazione di un deodorante. Bastano pochi e reperibilissimi ingredienti e il gioco è fatto:

Le bucce di mela;

Una bacca di vaniglia;

Una tazza di acqua tiepida;

Chiodi di garofano q.b.;

Un cucchiaio di vodka.

Una volta posizionati sul tavolo di lavoro tutto l’occorrente, bisogna recuperare un recipiente di vetro dove mettere le bucce, i chiodi di garofano e le bacche di vaniglia.

Successivamente, devi procedere inserendo anche tutti i liquidi: la vodka e l’acqua non troppo calda. Amalgama il tutto per bene e versa il composto ottenuto in un contenitore con il dosatore a spray. Non serve altro, se non sperimentare la resa del nuovo profumatore per ambiente completamente ecologico ed estremamente economico.

Bucce di mela: sacchetti profumati

Per profumare la casa usando le bucce di mela puoi anche realizzare dei sacchetti profumati. Si tratta di un’alternativa davvero economica. Anche in questo caso la resa è massima e lo spreco praticamente inesistente. Inoltre, è un’ottima idea regalo per amici e parenti particolarmente sensibili alle sorti della Terra (o da avvicinare alla causa). Gli ingredienti sono anche di meno e si trovano nella dispensa di qualsiasi cucina:

Delle bucce di mela essiccate;

Un sacchetto di stoffa;

Le spezie che più preferisci (chiodi di garofano e cannella sono le più consigliate).

Il procedimento è semplice e velocissimo. È sufficiente che lasci essiccare le bucce della mela sul termosifone oppure all’interno del forno (a 90 gradi per circa un’ora e poi a 70 per altre due). Una volta ottenuto il risultato sperato, non devi fare altro che metterle nel sacchetto di stoffa insieme alle altre spezie. Se hai bisogno di uno spunto, ideali sono i chiodi di garofano, le bacche di vaniglia, la lavanda o una stecca di cannella.

I sacchetti vanno poi inseriti in cassetti specifici o negli armadi per dare un aroma speciale al bucato. Puoi posizionarli dentro i cassetti della biancheria, nell’armadio oppure nella scarpiera. È un vero piacere per l’olfatto, provare per credere: non te ne pentirai di certo!

Bucce di mela: ghirlande profumate

Soprattutto per i periodi di festa, le ghirlande profumate rappresentano un jolly per arredare casa, renderla più allegra con una spesa minima (se non nulla). Anche per questa realizzazione, l’ingrediente principale è la buccia della mela essiccata, seguita da:

Spago;

Scorze di arancia;

Scorze di limone;

Foglie di alloro;

Legnetti secchi;

Pezzetti di sapone naturale.

Basta che utilizzi le bucce, alle quali puoi dare delle forme particolari in fase di essiccazione (stelle, varie forme geometriche oppure dei cuoricini). Crea un piccolo foro con uno stecchino di metallo o con qualcosa di appuntito e inserisci lo spago per dare vita alla ghirlanda.

Puoi arricchirle anche con delle scorze di agrumi e/o con delle foglie di alloro, intervallati da alcuni legnetti e da pezzi di sapone fatto in casa. La resa estetica è meravigliosa e il profumo davvero gradevole. Appena terminata la composizione e prima di appenderla dove preferisci, lascia che asciughi completamente in un luogo protetto per qualche giorno: bisogna maneggiarla con delicatezza.

Bucce di mela: pot-pourri

Un altro modo green e divertente da realizzare per profumare la casa usando le bucce di mela è quello di creare un pot-pourri. Oltre a essere esteticamente piacevole, il pot-pourri è facilissimo e veloce da realizzare. Non ci vuole niente e tutti rimarranno a bocca aperta dalla resa finale. Occorrono:

Delle bucce di mela disidratate;

Un contenitore di vetro;

Varie spezie che hai in casa.

Il procedimento, esattamente come negli altri casi, prevede che prima vengano essiccate le bucce della mela. Possono essiccare all’aria o, in alternativa, si può utilizzare il forno o un essiccatore. Subito dopo, devi metterle all’interno di un contenitore insieme ai chiodi di garofano, la cannella, la vaniglia o qualsiasi altro aroma prescelto. Molti preferiscono aggiungere anche le scorze di altra frutta, come mandarini, arancia o melograni. È consigliabile, se le hai, aggiungere le scorze di limone, arancia o mandarino (anche loro essiccate); oppure in alternativa alcune gocce di olio essenziale di vaniglia. Il profumo è straordinario.

Bucce di mela: sul termosifone

Un’ulteriore idea ecosostenibile prevede di mettere le bucce di mela sopra i termosifoni accesi. Oltre a riscaldare gli ambienti, i termosifoni possono aiutarci nella nostra missione di profumare casa. In questo caso non è necessario essiccare le bucce, perché ci penserà il calore emanato direttamente dai dispositivi presenti in casa. L’odore dolce e intenso che verrà sprigionato sarà gradevolissimo.

Se non ti basta, nessuno ti vieta di aggiungere anche le bucce di altra frutta: un evergreen sono sempre le scorze di arancia, di limone e/o di qualsiasi altro agrume. L’atmosfera saprà di pulito e di magia. Ovviamente questa soluzione è adatta solo all’inverno, quando i termosifoni sono accesi.

Come profumare la casa con le bucce di mela quando si ha tanta creatività a disposizione? Le decorazioni fai da te sono la risposta. Dopo aver essiccato le bucce di mela, si realizza la forma che più ci piace, che sia una stella o un cuore, e un piccolo foro sull’estremità. Vanno poi unite con uno spago. Con pochissimi step, avremo una meravigliosa ghirlanda. Tra una buccia e l’altra, si possono persino aggiungere delle foglie di alloro.

