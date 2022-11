Come riciclare i tovaglioli della nonna e dar loro una nuova vita

R iciclare i tovaglioli della nonna è semplicissimo! Le tecniche e le idee per dare sfogo alla tua creatività

Riciclare i tovaglioli della nonna è un’ottima idea non solo per creare qualcosa di nuovo senza produrre rifiuti – ed essere quindi ecosostenibili -, ma anche per dare spazio alla fantasia. E magari affrontare in modo diverso, e divertente, le fredde giornate d’inverno in cui, a causa della pioggia, si è costretti a restare in casa.

Come riciclare i tovaglioli della nonna

A tutti è accaduto prima o poi di ricevere in regalo o in eredità i tovaglioli della nonna. Fazzoletti e stoffe più o meno antiche conservate con cura e per anni negli armadi per vedere la luce dopo tanto tempo e… non essere utilizzati! Sì, perché purtroppo i tovaglioli della nonna raramente vengono sfruttati per organizzare cene e pranzi con gli amici, ma più spesso finiscono di nuovo in fondo a un cassetto per poi essere buttati. Meglio dunque giocare d’astuzia e riciclarli in modo originale e creativo, creando qualcosa di nuovo.

La tovaglia

La scelta più comune è quella di creare una tovaglia che non solo darà nuova vita ai tovaglioli, ma ti permetterà di avere a disposizione un pezzo unico da sfoggiare nelle cene con gli amici che racconti la storia della tua famiglia.

Esistono due metodi per creare una tovaglia dai tovaglioli, usando l’uncinetto oppure no. Nel primo caso i pezzi di stoffa si potranno unire sfruttando dei tramezzi realizzati con l’uncinetto. Dunque per prima cosa tira le trame dei tovaglioli per ricavare le stramature della linea di taglio che verrà realizzata con l’uncinetto.

A questo punto sarà necessario tagliare il tessuto in eccesso e imbastirlo per poter evitare che si sfilacci. Quando tutti i tovaglioli saranno pronti si potrà eseguire un giro di punti bassi lungo tutti i bordi. Infine basterà cucire bene il tramezzo usando un ago.

Se non sei pratica con l’uncinetto potresti comunque creare una tovaglia utilizzando la macchina da cucire. Per farlo ti basterà cucire i tovaglioli semplicemente attraverso i bordi oppure usare dei nastri per unirli. Quest’ultima idea è ottima per poter dare un po’ di colore alla tua creazione se i tovaglioli della nonna sono semplicemente bianchi.

Il decoupage sui mobili

Fra le tecniche più amate per chi adora il fai da te, il decoupage è un’ottima soluzione per chi vuole riciclare i tovaglioli della nonna. Questa soluzione è indicata soprattutto se la stoffa ha tanti decori e ricami particolari. Scegli quelli che preferisci e ritagliali con una forbice, poi incollali, usando colla e pennello, ovunque vuoi, dai tavoli alle sedie sino alle cassettiere, per dare un tocco vintage e originale ai mobili. L’unica accortezza? Ricordati di utilizzare una colla che sia adatta ai tessuti.

Le presine da cucina

I tovaglioli della nonna si possono poi unire per creare delle presine vintage. Procurati un’imbottitura adatta o creala tu stessa usando degli asciugamani vecchi. A questo punto non ti resterà che cucire i pezzi di stoffa tutti insieme, dando vita a delle presine deliziose e divertenti, perfette da usare in cucina per afferrare teglie e pentole.

Gli elastici per capelli

Coloratissimi e di gran moda, gli scrunchies sono l’ideale per creare tante pettinature fashion. Diffusi negli anni Ottanta, gli elastici per capelli come accessorio cult sono tornati ad essere un trend solo di recente. Per ideare i tuoi scrunchies ti serviranno un elastico per capelli semplicissimo, un tovagliolo, ago e filo (oppure colla a caldo) e delle forbici.

Taglia un rettangolo che sia lungo almeno 40 centimetri e largo circa una decina. Avvolgi la striscia che hai ottenuto intorno all’elastico, ricordandoti di lasciare l’area decorata all’interno. Poi inizia a chiudere pian piano i lembi di stoffa nella zona superiore, incollando oppure cucendo nel verso orizzontale. Al termine dell’operazione avrai ottenuto un elastico in un tubo di stoffa, rivoltala per far fuoriuscire le varie decorazioni, poi blocca le estremità e incollale. Le pieghe tipiche degli scrunchies si formeranno da sole.

I segnalibri in tessuto

Adori leggere, ma non hai mai dei segnalibri? Creali utilizzando i vecchi tovaglioli della nonna! Inizia ritagliando un cartoncino stretto e lungo, poi rivestilo con della stoffa. Completa semplicemente aggiungendo un cordoncino di un colore a scelta.

Le federe per i cuscini

In base alla grandezza dei tovaglioli della nonna potresti creare delle splendide federe per i cuscini. Unisci fra loro i vari pezzi di stoffa, poi sfrutta i bordi dei tovaglioli per poter applicare una cerniera. La tecnica più bella? Il patchwork! L’ideale per alimentare la tua fantasia e creare qualcosa di davvero unico.

I vestiti per le bambole

I tovaglioli della nonna sono un ottimo punto di partenza per creare dei vestiti per le bambole. Tira fuori la stoffa a disposizione e divertiti insieme a tua figlia oppure alla tua nipotina a creare degli abiti su misura. Come? L’unica cosa che dovrai fare sarà posare il tovagliolo sul corpo della bambola. Ora ritaglia la sagoma, poi unisci i bordi con ago e filo.