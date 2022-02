Sette fiori invernali per abbellire il salotto

C amelia, ciclamino, calendula, gelsomino, viola, azalea e fiore del cavolo: anche in inverno questi fiori sono un delizioso abbellimento da interno

Molte piante e arbusti fioriscono in primavera e vanno avanti per buona parte dell'estate. Ci sono però alcuni fiori d'inverno che sbocciano proprio durante i mesi più freddi e possono essere utilizzati per abbellire la nostra casa per diversi giorni. Se vuoi decorare un salotto, o una camera da letto, questi sono quelli che fanno al caso tuo!

Ciclamino invernale

Dal colore rosato o bianco, questo fiore a forma di campana rovesciata è un delizioso approccio la mondo delle piante invernali. La cura di questi fiori è semplicissima, si tratta solo di cambiare loro l'acqua ogni giorno e di lasciarli in un punto ben luminoso della stanza: magari un tavolo vicino alla finestra oppure su un comodino di fianco ad una fonte di luce anche artificiale, ma forte.

Il ciclamino invernale sboccia intorno a Novembre e va avanti fino a Gennaio inoltrato: cambiando spesso l'acqua i fiori possono resistere anche per tre giorni, ma una volta appassiti è meglio gettarli velocemente altrimenti potrebbero causare cattivi odori.

Calendula

I fiori della pianta preferita di chi ama i rimedi omeopatici e curativi. La Calendula è infatti conosciuta per il suo effetto emolliente sulla pelle e sui capelli, ha dei poteri magici secondo molti! Questi fiori sono poi molto decorativi e di bella presenza: mille petali con sfumature gialle e arancioni, hanno il gambo lungo e sottile.

La loro particolarità è quella di essere fiori che sfioriscono solo dopo molto tempo: se l'acqua gli viene cambiata regolarmente, possono durare anche 6-7 giorni e fanno un profumo molto dolce dagli effetti calmanti.

Viola invernale

Il nostro fiore preferito. Abbellisce con la sua presenza ogni angolo della casa: dal salotto al corridoio, dalla camera da letto alla cucina. Anche detta la viola del pensiero, questo fiore sboccia da Ottobre a Marzo e il suo profumo si sente anche da lontano.

Si tratta però di un fiore delicato, sebbene resista molto bene alle basse temperature e anzi, è la regina del freddo. Bisogna ricordarsi di cambiare l'acqua molto spesso perchè è un fiore idrovoro e ne consuma moltissima: a volte è necessario darle un piccolo rabbocco sia la mattina che la sera.

Gelsomino d'inverno

Un fiore davvero coriaceo e dalle proprietà mistiche. Si dice che i petali di questi fiori possano curare le ferite e gli arrossamenti dovuti al freddo. I fiori del Gelsomino d'inverno sono gialli e delicati, ma i gambi hanno lunghe spine appuntite (perciò fate attenzione quando li riponete nel vaso)

Si tratta di un fiore che ha bisogno di molta luce, perciò posizionate il vaso in un posto dove sia a contatto diretto con la luce solare almeno per buona parte della giornata. Non ha bisogno di molta acqua, perciò sarà sufficiente cambiarla ogni 2-3 giorni per dare ai fiori un po' di freschezza.

Fiore del cavolo

Sembra uno scherzo, ma si chiama proprio così. Si tratta del fiore del cavolo verdura, ed è molto sottovalutato. Dall'aspetto un po' tozzo e sgraziato, questo fiore è invece molto elegante se inserito nel giusto contesto. Un salotto spazioso e dai soffitti bassi per esempio. Il fiore si apre a ventaglio e ha dellesfumature che vanno dal bianco panna al violaceo scuro, ma può toccare anche tonalità fra il rosa e il color crema.

La particolarità di questo fiore è che sembra non aver bisogno di nulla. Poca luca, poca acqua. Non lasciatevi ingannare però dall'aspetto coriaceo, man mano che passeranno i giorni il fiore si schiude e, al contrario della verdura da cuo proviene, emana un gradevole aroma fresco e morbido.

Camelia invernale

Un fiore delizioso comunque lo si guardi. Questo fiore dal gambo basso di schiude proprio nei mesi più freddi e va avanti fino a primavera inoltrata. I petali sono di norma rossi, arancioni o gialli e hanno quattro o cinque petali con un pistillo giallo canarino. La sua particolarità è quella di essere delicati e morbidi al tatto: un fiore di Camelia sarà sempre un bell'arredamento per il tuo salotto.

Bisogna ricordarsi che questo fiore è tanto bello quando fragile, i suoi petali appassiscono subito se non gli si riserva la cura necessaria. Cambiare costantemente l'acqua, anche ogni giorno, e posizionarli in un punto strategico dove la luce possa riflettere i raggi solari anche nelle giornate più scure.

Azalea invernale

Questo fiore è il più comune fra tutti, scelto da tantissime persone per decorare il proprio appartamento. L'Azalea è la pianta d'inverno per eccellenza perché essendo una pianta non solo da esterno, ma anche da interno, può regalare alla casa un'atmosfera particolare anche nei mesi lontani dalla primavera.

I fiori dell'Azalea sono viola e bianchi, con pochi petali e foglie larghe. Questa painta è molto reistente e i suoi fiori non hanno bisogno di grandi cure: sarà sufficiente cambiare loro l'acqua ogni 2-3 giorni per evitare il ristagno e per non dargli un senso di sedentarietà. Il posto migliore dove posizionare un vaso di Azalee è in un punto abbastanza luminoso della casa, chesia il salotto o la camera da letto, e ricordarsi di donarle qualche minuto di aria fresca e rinvigorente ogni giorno.