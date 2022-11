G oogle Maps ha da poco attivato i percorsi ecosostenibili e più economici. Sulla falsa riga di questa nuova funzionalità, nascono nuove e diverse app che ci aiutano a trovare la strada più adatta e a consumare meno benzina. Ecco quali

Percorsi eco-sostenibili di Google Maps

Il navigatore più usato al mondo oggi ha anche delle funzionalità green. Gli utenti possono scegliere un percorso ottimizzato per ridurre il consumo di carburante. Ma come?

Semplice. Google Maps, contemporaneamente al percorso più veloce, mostra anche quello più efficiente dal punto di vista del consumo carburante. Due 'tap' sullo schermo per vedere il risparmio del carburante e la differenza di tempo tra i due percorsi.

Per chi invece possiede un'auto elettrica, l'app offre già una soluzione molto utile: è sufficiente cercare "stazione di ricarica EV" per vedere tutte le stazioni di ricarica nelle vicinanze. Per chi poi va di fretta, è possibile anche vedere la disponibilità delle colonnine in tempo reale, così da evitare di attendere a lungo prima di poter caricare la propria auto.

Waze

Un'altra app molto utile a chi viaggia in auto è Waze. Questo navigatore è considerato già da molti la migliore alternativa a Google Maps perchè, oltre a fornire le indicazioni stradali e le informazioni sullo stato del traffico, permette anche di conoscere in tempo reale il prezzo del carburante nelle stazioni di servizio sparse lungo il percorso che intraprenderemo.

Quindi Waze non solo è un navigatore, ma è anche un imbuto di informazioni per chi sa già che non potrà fare a meno di fare un determinato percorso e sarà quindi inevitabilmente sarà costretto anche a fare rifornimento sulla medesima strada. Così è possibile confrontare prezzi e stazioni di servizio per decidere a che punto del percorso rifornirsi.

ViaMichelin

Questa app è sicuramente una delle più utilizzate per viaggiare in Italia. Si tratta di un vero e proprio assistente di bordo, ma non solo.

Ci si trovano tutte le funzionalità di Google Maps e Waze, è possibile anche personalizzare il proprio consumo di carburante per calcolare con esattezza quanto un viaggio verrà a costarci in termini di spesa per viaggiatore. Sarà sufficiente indicare il modello della propria auto per ottenere il consumo specifico per kilometro, e viaggiare!

Fuelio

Non poteva mancare in questa lista di app anche Fuelio, l'applicazione Android che monitora il chilometraggio.

Tramite le sue funzionalità, Fuelio è in grado di registrare i kilometri percorsi, i consumi e i prezzi del carburante man mano che la meta si avvicina. È inoltre disponibile, nella versione aggiornata, l'ammontare dei costi di manutenzione, eventuali rifornimenti e possibili risparmi attraverso percorsi alternativi.