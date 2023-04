In Giappone scoperta un’orchidea con i petali “di vetro”

U n'orchidea con i fiori così delicati e fragili che sembrano di vetro. È stata scoperta da un gruppo di ricercatori in Giappone. Un evento raro, che ci fa capire quanto sia importante proteggere queste piante così vulnerabili

A volte le nuove specie di fiori si nascondono dove gli scienziati meno si aspettano di trovarle: nei parchi, nei giardini e persino nelle fioriere sui balconi. È qui che alcuni ricercatori giapponesi hanno recentemente identificato una nuova specie di orchidea con i fiori rosa e bianchi così delicati e fragili che sembrano fatti di vetro. La scoperta è avvenuta nella prefettura di Tokyo, vicino all'isola di Hachijo. Da qui il nome del nuovo fiore, che è stato chiamato Spiranthes hachijoensis.

Le orchidee chiamate "trecce di donna"

La nuova orchidea somiglia alle specie comuni più diffuse in Giappone, ma ha i fiori più delicati e fragili. «Questa scoperta è un importante promemoria del fatto che specie sconosciute vivono spesso proprio sotto il nostro naso», hanno riferito gli scienziati al Journal of Plant Research. Hanno poi precisato che le orchidee del genere Spiranthes sono anche chiamate "trecce di donna" perché hanno un gambo centrale attorno al quale cresce una spirale ascendente di minuscoli fiori a forma di campana, che possono essere bianchi, rosa, viola o gialli. Esistono circa cinquanta specie di Spiranthes in Eurasia, Australia e in America. Di solito crescono nelle regioni temperate o tropicali. Questi fiori, poi, sono conosciuti in Giappone da centinaia di anni.

Come è stata scoperta la nuova orchidea

Prima che venisse scoperta l'orchidea con i “petali di vetro”, in Giappone erano state trovate tre specie di Spiranthes. In particolare, si tratta della Australis, la Sinensis e la Spiranthes Hongkongensis. Gli esperti erano convinti che sulla terraferma giapponese crescesse solo la Spiranthes Australis. Durante un'indagine nel Giappone continentale, oltre un decennio fa, l'autore principale dello studio, Kenji Suetsugu, professore presso l'università di Kobe, ha scoperto alcune varietà di Australis con gli steli lisci, e non pelosi come avrebbero dovuto essere. «Questo ci ha portato a indagare ulteriormente», ha spiegato Suetsugu alla Cnn. È stata scoperta così l'orchidea che ha preso il nome di Spiranthes hachijoensis.

La nuova orchidea ha fiori che variano dal rosa al bianco

I colori di questo fiore meraviglioso variano dal rosa porpora al bianco e i petali misurano da 3 a 4 millimetri circa. I ricercatori hanno scoperto che le manca una struttura per l'autoimpollinazione. Esemplari di questa nuova specie di orchidea sono stati poi trovati anche nel distretto di Kanto e nei distretti di Kyushu, Shikoku e Chubu.

L'identificazione di nuove specie vegetali in Giappone è un evento raro. La flora nazionale è stata ampiamente documentata e studiata. «Questa scoperta di nuove specie nascoste in luoghi comuni sottolinea la necessità di un'esplorazione persistente, anche in ambienti apparentemente insignificanti», ha spiegato il professor Suetsugu alla Cnn.

Orchidee, tanto belle quanto fragili

La fragile bellezza della nuova orchidea ha fatto molto riflettere gli studiosi. Le orchidee sono fiori molto vulnerabili. Nel mondo ne esistono circa 28mila specie, ma la perdita dell'habitat ha messo in pericolo molte di esse. La grande popolarità di questi fiori non le salverà, se non verranno protette.