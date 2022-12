I modi più originali per riciclare i tuoi vecchi libri

C erchi dei modi originali per riciclare i vecchi libri? Le idee più belle per ideare qualcosa di unico!

Leggere è una passione bellissima, ma spesso poco spazio e tanti vecchi libri accumulati a prendere polvere, ci impediscono di dedicarci a nuove letture. Se vuoi acquistare nuovi volumi, ma non vuoi buttare quelli vecchi, prova con il riciclo creativo.

Il romanzo che hai tanto amato, ma anche quel trattato di letteratura russa che avevi comprato anni fa, possono trasformarsi in qualcosa di nuovo. Da una lampada per illuminare il soggiorno a degli sgabelli per accogliere gli ospiti, sino a una splendida spalliera che accompagnerà le tue letture serali. Scopriamo i modi più belli e originali per riciclare i vecchi libri.

Un porta oggetti segreto

I libri vecchi si possono trasformare in qualcosa di originale e utilissimo, ad esempio un porta oggetti. Per farlo lascia intatta la copertina del volume e ritaglia un buco fra le pagine. In questo modo avrai a disposizione uno scrigno in cui conservare le chiavi di casa, piccoli gioielli e molto altro. Riponi il libro porta oggetti nella tua libreria oppure lascialo all’ingresso dell’abitazione, su un tavolo, per usarlo quando vuoi.

La spalliera per il letto

Il sogno di un amante della lettura? Dormire in un letto di libri! Se hai a disposizione diversi libri vecchi, usali per creare una spalliera personalizzata da ammirare ogni sera. Realizzarla è semplicissimo! Apri i volumi, meglio se nella tua pagina preferita, poi usando la colla a caldo fissali su dei pallet, creando la composizione che preferisci. Una volta terminato incolla il pallet alla parete dietro il materasso. Se vuoi rendere la spalliera ancora più particolare aggiungi delle piccole lucette che ti aiuteranno a creare un’atmosfera magica fra racconti e poesie.

Vasi per piante grasse

Hai mai pensato di trasformare i tuoi vecchi libri in vasi per i fiori? Apri il libro alla pagina che preferisci, poi crea con forbici o coltello un buco abbastanza profondo e inserisci della terra. Poi pianta delle piccole piante grasse. Puoi usare questi libri-vaso per decorare la casa, posizionandoli dove preferisci. L’idea in più? Usare dei semi di margherita da piantare e veder crescere.

Sgabelli particolari

I libri vecchi possono rappresentare la base per degli sgabelli creativi e molto particolari. Disponili su due oppure più file, affiancandoli in base alla dimensione della seduta che vuoi creare. Incollali ad uno ad uno, poi direttamente a una base di legno. In alternativa potresti legarli insieme usando una cinghia di pelle.

Un tavolino da bar

Sogni un tavolino da bar originale per il tuo salotto? Togli la polvere dai tuoi vecchi libri e mettiti all’opera per creare un mobile super originale. Impila i volumi uno sopra l’altro sino a raggiungere l’altezza che desideri. Poi sistema in cima alla tua pila un ripiano in metallo oppure in legno di una grandezza sufficiente. Il risultato ti lascerà stupita e soddisfatta!

Portafoto originali

Un portafoto costruito partendo dai libri vecchi è un’ottima idea da tenere in casa o da regalare. Per prima cosa scegli un volume con la copertina in cartone rigido e che sia abbastanza spessa. Poi incidi un rettangolo di una misura sufficiente per inserire una fotografia. Vuoi rendere questo portafoto ancora più originale? Ritaglia in profondità, realizzando una era e propria nicchia in cui metterai l’immagine, creando una prospettiva super particolare.

Portacoltelli

Riciclare in modo originale i vecchi libri, realizzando un oggetto fondamentale in cucina? Prova con il portacoltelli. I volumi che non leggi più infatti possono diventare un cippo in cui conservare i coltelli. Incolla le pagine, poi crea lo spazio giusto per inserire la lama e il gioco è fatto!

Mensola d’arte

Per riciclare al meglio i vecchi libri potresti usarli per sostenere altri…libri! Sfruttali per creare una mensola, incollandoli prima fra loro poi sulla parete. Per rendere la tua mensola davvero particolare scegli dei libri di lunghezza, forma e colore differente. Il risultato sarà una vera e propria opera d’arte che andrà a decorare il tuo muro, ospitando nuovi libri o piantine.

Lampada glamour

Se adori l’arte del riciclo e del fai da te potresti impegnarti per ideare una lampada con i vecchi libri. Per prima cosa crea una base usando dei volumi, poi impilali in base ai tuoi gusti, uno sopra l’altro. Infine crea un buco proprio al centro dei libri e infilaci lo stelo della lampada (ovviamente funzionante) e l’impianto d’illuminazione.

Una piccola libreria

Un’altra idea bellissima, se non vuoi buttare i vecchi libri, è quella di usarla per ideare una piccola libreria di quartiere. Il bookcrossing è il modo perfetto per far conoscere i tuoi volumi preferiti a tante altre persone e per scoprire storie diverse, creando un legame fatto di condivisione e amore per la lettura. Prova a chiedere aiuto ai vicini per riempire con i libri vecchi un piccolo mobile da mettere in un punto stabilito, poi parla dell’iniziativa a chi vuoi. Il resto lo farà la bellezza di poter leggere nuove e appassionanti storie.