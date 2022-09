IBISCO

L'ibisco, Hibiscus, è originario dell'Asia e oggi è presente anche in Europa. Può essere coltivato come alberello oppure in siepi che danno vivaci fiori dalle sfumature fra il giallo e il rosa, arancione, bianco e giallo. Questa pianta mostra un'alta resistenza a smog e agenti inquinanti: fiorisce dal mese di luglio a ottobre, per questo è sempre più diffuso nei giardini italiani. Per aiutare una fioritura abbondante taglia i fiori appassiti e, se hai un ibisco in vaso, ricorda di posizionarlo in un luogo soleggiato.