A pprofitta di San Valentino per rendere la casa più romantica e accogliente. Ecco delle idee per la casa da regalare per celebrare l'amore

Regali d'amore: i più bei regali di San Valentino per la casa

Approfitta di San Valentino per regalare al partner (e alla vostra casa) un oggetto d'arredo. Un piccolo pensiero come un set di simpatiche tazzine per cominciare la giornata con il sorriso e una coccolosa colazione a letto. Ma anche lampade, candele o essenze, l'occorrente per decorare la tavola di San Valentino, per fare della vostra casa un romantico nido d'amore. Scegli il tuo dono e accompagnalo con un biglietto d'auguri con frasi d'amore.

Ecco delle idee a cui puoi ispirarti per scegliere il tuo regalo per la casa nel giorno di San Valentino

Coppia di tazzine personalizzabili

Per iniziare la giornata con un pizzico di ironia ma tanto romanticismo, questa coppia di tazze T-shirteria in ceramica personalizzabile con nome è il regalo perfetto. Simpatiche e divertenti, per una pausa caffè con il sorriso. Sono in ceramica bianca con coppia stilizzata. Un design moderno e delicato.

Coppia di federe love you and me gufetti

Il gufo è un animale portafortuna, simbolo di saggezza e spiritualità. Un regalo alternativo, non è il classico cuore ma è perfetto per essere regalato in occasione di San Valentino. Queste federe Babloo in policotonecon gufetti renderanno la vostra camera da letto vivace e colorata. Le federe sono morbide e piacevoli al tatto.

Lampada "Amore infinito"

Se siete una coppia romantica e desiderate che anche il vostro nido d'amore lo sia, la luce notturna "Amore infinito" dalla casa Namofactur crea un'atmosfera piacevole in qualunque ambiente della casa. Ideale nella camera da letto, crea una luce diffusa per un'atmosfera intima durante la notte. Un regalo perfetto per San Valentino. E' di facile installazione e il design con i nomi personalizzabili rende unica questa lampada.

Luci led per foto

Se cerchi un regalo dall'effetto sorpresa, queste luci led Litogo sono la scelta giusta. Per il giorno di San valentino, metti in luce i ricordi della vostra storia d'amore creando una parete luminosa. Il tuo partner rimarrà senza parole. L'effetto sarà straordinario. Le lucine sono realizzate in filo d'argento di alta qualità e sono alimentate a batteria, per cui non avrai bisogno di una presa di corrente ma potrai scegliere una qualsiasi parete della tua casa .

Set 4 tazze rame Moscow Mule

Amate i momenti di intimità ma vi piace condividere con gli amici i momenti di svago? Allora regalatevi questo set di bicchieri in rame. Sono ideali per preparare un Moscow mule, ma anche per servire altre bevande fredde. I bicchieri Livehitop possono mantenere la vostra bevanda fredda più a lungo e mantenere un gusto migliore!

Casetta portachiavi di coppia

Un'idea carina per avere a portata di mano le chiavi è la casetta portachiavi Mp Creative. E' stata studiata per essere un complemento d’arredo, è in legno con varianti di colori. Può essere adatta per la coppia ma anche per l'intera famiglia perché c'è anche nella versione 3 o 4 portachiavi. E' facile da montare e saprete sempre dove trovare le chiavi.

Candele profumate

Per creare un'atmosfera all'insegna del relax, questo set di candele profumate Asanmu è l'ideale. Sono candele realizzate in soia naturale con oli essenziali. Il set comprende 4 fragranze: Gardenia, Lavanda, Vaniglia Francese, Rosa. Ideali per infondere un buon profumo nella casa e alleviare stress e tensioni grazie ai poteri dell'aromaterapia. I vasetti e le fragranze possono essere scelti in varie profumazioni e decorazioni e possono essere riutilizzati. Potete subito provarle facendo un bagno rilassante durante la vostra serata romantica!

Album foto

Il regalo perfetto per la famiglia o la coppia, nel giorno di San Valentino. E' bello da lasciare in vista nella tua casa. Lo scrapbook Firbon è un album che ti permetterà di scrivere la vostra storia, le poesie o le canzoni con le vostre foto e tutti i bellissimi ricordi d'amore. Puoi sceglierlo con le pagine bianche o nere che vi divertirete a decorare.

Portacandele tealight in legno a forma di cuore

Questo esclusivo set di tealight a forma di cuore ChasBete creerà un'atmosfera calda e romantica in ogni angolo della tua casa e del tuo giardino o veranda. Un regalo perfetto per le cene intime da posizionare sulla tavola o per creare un angolo dall'atmosfera vintage. Donerà una luce calda alla vostra serata romantica nel giorno di San Valentino

Portabottiglie coppia danzante

Questo portabottiglie Hongchenhuanlv è un mix perfetto per mettere in risalto le varie passioni tra cui quella di essere amanti del buon vino. Se siete una coppia di ballerini innamorata, questo è il regalo giusto. Un originale portabottiglie con supporto per la candela per rendere l'atmosfera ancora più romantica!

In questo articolo troverai delle ispirazioni per i regali di coppia. Leggi San Valentino: le più belle idee regalo di coppia

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.