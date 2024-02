Regali di San Valentino fai da te: idee originali per lui e lei

I regali di San Valentino fai da te sono una sorpresa che viene dal cuore e si possono realizzare in tantissimi modi e con tante tecniche diverse

Se non sappiamo esattamente cosa regalare il 14 febbraio alla nostra dolce metà, possiamo realizzare dei regali per San Valentino fai da te. Non è necessario essere particolarmente brave in una determinata tecnica per realizzare queste idee regalo di San Valentino, basta fare ricorso alla propria creatività: la maggior parte dei tutorial non prevede nemmeno che cuciate un bottone!

I regali di San Valentino per questa volta si realizzano a mano. Può essere un’ottima occasione pe mettere alla prova le vostre abilità in alcune particolari tecniche (uncinetto, maglia), oppure anche per riciclare dei materiali che avete in casa e che non usate.

I regali fai da te possono essere oggetti utili, come ad esempio dei portachiavi o anche delle cornici, oppure delle semplici decorazioni che rendono speciale una stanza, una tavola o quel che volete.

Un regalo d’amore per San Valentino deve essere un vero concentrato di romanticismo e questo significa tanti cuori e tanto colore rosso. Tra i regali più belli ci sono i portachiavi personalizzati, le candele per rendere più romantica l’atmosfera in camera da letto, ma basta anche solo una lettera scritta a mano per dichiarare tutto il nostro amore!

Portachiavi a forma di cuore per San Valentino

Un regalo di San Valentino fai da te bello e anche utile: un portachiavi a forma di cuore. Questo regalo fai da te è perfetto se vogliamo comunicare alla persona con cui stiamo che ci farebbe piacere che venisse da noi più spesso o, se la relazione è già avanti, potrebbe addirittura essere una proposta di convivenza. Insomma, un semplice pensiero per San Valentino che può avere davvero moltissimi significati.

Lettera d’amore

Un’idea davvero romantica è la lettera d’amore, come quelle che gli innamorati si scrivevano su carta e con penna stilografica. Scrivete quello che il cuore vi suggerisce, arrotolate la vostra missiva e stringetela con un bel nastro rosso. Fatela trovare al vostro lui la mattina a colazione o semplicemente sul cuscino della camera da letto. Sarà un dono da custodire gelosamente per tutta la vita.

Il regalo per eccellenza di San Valentino è senza dubbio il cioccolato. Invece di comprare la solita scatola di cioccolatini confezionata, proviamo a realizzarla noi grazie al fai da te, i dolcetti sembreranno ancora più buoni perché avranno il sapore delle cose fatte con il cuore. Il materiale necessario per creare la nostra scatola per i cioccolatini è veramente esiguo: cartoncini colorati fantasia sul tema amore, forbici, colla, cartoncino tinta unita rosso, viola e lilla, nastro biadesivo e nastrino rosso.

Tagliare il cartoncino viola delle dimensioni di 19x20cm. Tracciare le linee di piega a 3 cm dal bordo sul lato dei 20cm e a 6 cm dal bordo sul lato dei 19 cm. Tracciare dei tagli sulla linea della doppia piega, chiudere la scatolina e incollare le linguette con lo scotch biadesivo. Tagliare il cartoncino a tinta unita lilla e quello fantasia nella misura della larghezza della scatolina per tutta la superficie della lunghezza. Incollare il cartoncino fantasia su quello a tinta unita lilla, realizzare le piega avvolgendo il cartoncino fantasia attorno alla scatolina e fermare con lo scotch biadesivo.

Tagliare un nastrino rosso in doppio quanto la lunghezza della scatolina. Chiudere e incollare il nastrino rosso. Infine, incollare il nastrino doppio sotto la scatolina lasciando sporgere un po’ di nastro sia a destra che a sinistra. Inserire la scatolina nel cartoncino fantasia e applicare delle decorazioni realizzate col cartoncino rosso e viola. La vostra scatolina è pronta, ora mancano solo i cioccolatini!

Scatola di cartone con i cuori per San Valentino

Un’idea bellissima per San Valentino è curare il regalo in ogni dettaglio, compresa la confezione. Questo progetto fai da te spiega come realizzare una scatola di cartone con sopra i cuori, un’idea veramente romantica. Vi servono del cartoncino rosso, nero e grigio, colla stick, forbici e nastro rosso. Tagliare dal cartoncino nero un quadrato di 27x27cm ed eliminare 4 quadrati negli angoli di 9x9cm. Ricavare dal cartoncino nero un quadrato di 14.5×14.5cm, eliminare negli angoli dei quadrati di 2.5×2.5cm e piegare le 4 alette dei cartoncini neri.

Preparare 6 quadrati rossi di 9.1×9.1 e 4 rettangoli di 9.1×2.1, preparare 5 quadrati grigi di 8.6×8.6 e 4 rettangoli di 9.1×2.1 e incollare con la colla stick i cartoncini grigi su quello nero e i cartoncini rossi dietro sempre su quello nero. Incollare i cartoncini grigi sul coperchio, ricavare da una striscia di cartoncino rosso 4 pezzi, incollarli all’interno del coperchio agli angoli e coprire gli angoli con delle strisce lunghe di cartoncino rosso. Ricavare dal cartoncino rosso 4 cuori piccoli e 1 grande, incollare i cuori sull’esterno della scatola. Procedere anche per l’interno della scatola. Realizzare con l’acrilico bianco delle decorazioni e incollare con la colla a caldo il nastrino attorno al coperchio.

Scatola dei ricordi per San Valentino

Un altro regalo bellissimo per San Valentino è la scatola dei ricordi di coppia. Si tratta di una scatola di cartone da costruire a mano nella quale andremo a mettere tutti i più bei regali, biglietti e oggetti simbolici che ci parlano del nostro amore. Perché capisca immediatamente di cosa si tratta, mettiamo già al suo interno alcuni ricordi che conservavamo in un cassetto.

La candela di San Valentino

Creare degli addobbi di San Valentino è veramente semplicissimo e aiuta ad aggiungere un tocco di romanticismo. Le decorazioni fai da te di San Valentino ci aiutano a rendere speciale ogni momento di questa giornata dedicata all’amore. Per rendere la casa romantica a San Valentino in vista di una cena o di una serata a due, realizziamo una candela (che potrete usare anche alla Candelora) che accenda l’atmosfera. Vi servono un vasetto di vetro, della carta decoupage fantasia, la colla da decoupage e dello spago candelina. Tagliare la carta della misura della superficie del vasetto, realizzare un cuore in mezzo alla striscia di carta e incollare la carta sul vasetto. Avvolgere uno spago in cima al vasetto e inserire una candelina per San Valentino: non appena l’accenderete, l’atmosfera si farà più calda e avvolgente!

Una lanterna romantica per San Valentino

Per la sera di San Valentino avete deciso di organizzare una romantica cenetta con il vostro compagno? Tutto deve essere perfetto, a partire dall’atmosfera. Ecco allora un’idea per rendere l’atmosfera a casa ancora più suggestiva: abbelliamo la tavola con una lanterna romantica di San Valentino fai da te. Potete anche realizzarne di più, da mettere sui mobili per una cenetta a luci soffuse. Per realizzarla, vi servono un vaso di vetro grande, palline di spago bianche, filo con lucine, cartone bianco, colore acrilico rosso, nastro rosso e spago. Stendere il colore acrilico rosso sul cartone bianco, tagliare il cartone rosso a forma di tanti cuori e inserire una pallina di spago bianco in ogni lampadina del filo. Inserire le palline e i cuori di cartone all’interno del vaso, riempiendo completamente il caso fino all’orlo. Mettere il nastro rosso sul collo del vaso, incollarlo e incollare lo spago sopra il nastro rosso solo in alcuni punti, realizzando un fiocco.

Regali fatti a mano per San Valentino per Lei

Non siete particolarmente esperte di tecniche fai da te? Non è un problema, ci sono tanti regali fatti a mano semplici per San Valentino, che tutti possono riuscire a realizzare. Si può fare una semplice cornicetta utilizzando del cartoncino molto resistente e un taglierino. Si può realizzare anche una piccola bustina con i cuori in cui mettere una bella lettera d’amore.

Orsetto di San Valentino

Un morbido orsetto da lavorare ai ferri per San Valentino, veramente uno splendido regalo fai da te che non potrà che sorprendere chi lo riceve. Il nostro consiglio e di mettere fra le zampette dell’orsetto una gustosa scatola di cioccolatini, un regalo buono oltre che bello!

Coniglietto di San Valentino

Un altro pupazzetto simpatico da regalare a San Valentino è il dolce coniglietto. Il coniglietto di San Valentino può essere realizzato da chi conosce le basi della lavorazione all’uncinetto, noi vi forniamo il materiale necessario, le istruzioni e lo schema completo per creare questo bellissimo regalo fai da te. Il coniglietto di San Valentino ha anche una piccola sacchetta in cui nascondere un bigliettino romantico o un piccolo regalo.

Cappello a maglia con il cuore per San Valentino

Un’idea perfetta per un regalo di San Valentino è un morbido cappello lavorato a maglia con una decorazione a forma di cuore. Il cappello di maglia per San Valentino è il classico caldo berretto a righe, di quelli che si possono usare tutto l’inverno e non solo il 14 febbraio. Il nostro tutorial vi mostra lo schema da seguire per la lavorazione con i ferri e vi propone il viola e il rosa ciclamino come colori, ma ogni variante è bene accetta.

Punto croce per San Valentino

Il ricamo è sempre perfetto per impreziosire i regali, si tratta di una decorazione particolarmente delicata che ci permette di mettere su biglietti, fazzoletti e così via, tutti i simboli della festa di San Valentino: angioletti, cuoricini, scritte d’amore e chi più ne ha più ne metta. Scoprite tutti gli schemi più belli.

Cuori ne abbiamo? A San Valentino per forza! Si possono realizzare in tantissimi modi diversi e con materiali completamente differenti questi cuori, la forma è la stessa ma è la sostanza a cambiare. Con la lana, con i bottoni, in pannolenci: trovate il cuore perfetto per il vostro lui per San Valentino!

E se a San Valentino vogliamo stupire? Approfittiamone per fare dei regali d’amore particolari, originali, anche se regolarmente fatti a mano. La nostra creatività deve scatenarsi: largo idee per San Valentino fai da te, come una cornice con la vostra foto insieme. Ma facciamo largo anche a meravigliose decorazioni, come le ghirlande con i cuori da appendere sulla porta e i biglietti più particolari: tutto può trasformarsi in un regalo fra innamorati

Il pannolenci è molto facile da lavorare e si presta per realizzare quasi qualsiasi cosa. Potete utilizzarlo per creare una busta in cui mettere la vostra lettera d’amore per lui, oppure per creare dei biscottini di feltro per San Valentino con la scritta amore sopra, o ancora per dare vita a un gioco in cui ogni cuore fatto a mano nasconda un cioccolatino…

Caramelle all’uncinetto

Un regalo dolce ma poco calorico! Che ne dite di offrire in dono a San Valentino delle morbide caramelle all’uncinetto? Lascerà tutti senza parole questo grazioso regalo fai da te.

Un barattolo di amore

Prendete un barattolo di vetro e decoratelo a piacere con scritte, cuori e nastri. Potete dipingerlo con una vernice spray o con la colla a caldo, per poi riempirlo con tanti piccoli bigliettini, dediche con messaggi carichi di amore e di affetto, tipo i bigliettini che si trovano all’interno dei Baci. Suggerite al vostro lui di aprire una piccola missiva ogni sera, prima di andare a letto, per addormentarsi fra le tue braccia con tenerezza.

La sua passione è seguire lo sport o vedere film comodamente seduto sul divano? Vi suggeriamo un’idea simpatica e un lavoretto semplice da realizzare, soprattutto per le amanti del cucito, del ricamo o dell’arte dell’uncinetto. Sbizzarritevi con bel cuscino fai da te completamente personalizzato oppure potete decorare ad hoc un cuscino già esistente con frasi e disegni affettuosi. Potrete preparane tre in coordinato. Altrimenti se la vostra metà soffre di cervicale, realizzate un morbido cuscino fai da te con i noccioli, prezioso anche contro il mal di pancia, sarà un dono speciale durante le serate sul divano.

Dolce preferito fatto a mano di San Valentino

Per San Valentino uno dei classici regali “fai da te”, che è sempre molto gradito dalla dolce metà, è la torta. Preparate la sua preferita, grande, al cioccolato farcita di morbida crema di nocciole e ricoperto di ganache al cioccolato o di glassa, a forma di cuore o decorata con pasta di zucchero e roselline, l’importante è che sia sempre very romantic e soprattutto molto golosa. Un’idea davvero speciale in occasione della festa degli innamorati. Il risultato vi sorprenderà: uno scenografico cuore a strati da decorare seguendo la vostra fantasia!

Gli innamorati con le mollette da bucato per San Valentino

Un’idea che sorprenderà di sicuro: con una molletta da bucato di legno dipinta a mano è possibile realizzare due innamorati che si baciano. Originalissima e da personalizzare anche con bigliettini e foto. Da semplici mollette per il bucato a vero e proprio messaggero d’amore!

Cuori di carta con sorpresa per San Valentino

Simpatici e facili da fare questi sacchettini a forma di cuore chiusi con la macchina da cucire. Possono contenere cioccolatini, bigliettini con dediche o regali di piccole dimensioni.

Una tazza personalizzata

Per chi se la cava bene tra pennelli e colori, l’idea regalo perfetta per il partner a San Valentino è la tazza mug decorata e personalizzata a colpi di creatività. Si può decorare con cuori e frasi dolci, poesie, disegni o iniziali degli innamorati.

Porta tablet di San Valentino

Una custodia in feltro porta tablet o pc è un’idea creativa e utile per il vostro lui. Basta qualche nozione base di taglio e cucito, pochi e semplici passaggi, un paio di forbici, un ago e si possono creare accessori fai da te perfetti per stupire l’amato il giorno di San Valentino. Ideale per proteggere il tablet, in modo del tutto naturale. Il feltro proteggerà perfettamente il dispositivo e le simpatiche decorazioni ne faranno una custodia unica. Scegliete il tema che più rappresenta il vostro lui, per esempio la sua passione per il calcio, le carte o il cinema e il gioco è fatto.

Un segnalibro fatto a mano

Nonostante Kindle e il tablet, il vostro Romeo è un inguaribile romantico e ama leggere ancora un buon libro, sfogliando le pagine, sottolineando i passaggi che più lo hanno colpito. Per chi si immerge con occhi e naso in un romanzo, sentendo l’odore e ascoltando il rumore delle pagine girate, alla vecchia maniera, il regalo perfetto è un segnalibro fai da te. Un appassionato di libri lo apprezzerà molto. Lo si può creare con tanti materiali differenti, dalla carta velina al cartone, dai vecchi bastoncini dei gelati al pannolenci.

Massaggio regalo di San Valentino

Moltissimi Romeo saranno felicissimi di ricevere in dono una serata di super coccole. Allestite un piccolo angolo romantico, accendete delle candele e dedicatevi completamente a lui praticandogli un massaggio rilassante con oli profumati sulla testa e sul corpo, vedrete che apprezzerà sicuramente. Dopo non potrà fare altro che ringraziarvi!

Biglietti Coupon da Stampare per San Valentino

Un’idea originale per stupire e sorprendere. Potete regalare i Love Coupon, i buoni da donare senza spendere un euro. Una sorpresa divertente diversa dal solito, per rendere frizzanti le vostre giornate. I Love Coupon sono “buoni” validi per X cose, perfetti da regalare al fidanzato, al marito, al compagno, in occasioni come San Valentino. Non sono dei veri e propri biglietti di auguri, ma degli “impegni” da regalare. Se non gli stiri quasi mai i calzini, puoi regalargli un coupon per una settimana di calzini pronti e stirati. A Lui piace la domenica andare al pub per vedere la partita e al ritorno lo aspetti sempre contrariata? Regalagli un coupon con l’impegno di non lamentarti, almeno una volta, al suo rientro. Tantissimi le idee e i desideri, di lui, da esaudire.

Sorpresa per San Valentino

Fare una sorpresa a San Valentino è sempre un’ottima idea, non c’è modo migliore di trascorrere il 14 febbraio che vedendo il volto del nostro lui riempirsi di stupore! Una sorpresa classica è un viaggio regalo, un biglietto per un weekend romantico con tutte le comodità del caso. Esistono però anche altre idee regalo per lui di San Valentino, come ad esempio una cena nel ristorante dove ci ha portate al primo appuntamento, oppure possiamo portarlo a vedere un film a cui lui è molto legato in un cinema d’essai.

Colazione a letto per San Valentino

Cosa c’è di più romantico che servire la colazione a letto il giorno di San Valentino? Perché tutto sia assolutamente perfetto però, dobbiamo pensare attentamente alla presentazione e quindi all’apparecchiatura. Possiamo rendere speciale la colazione del 14 febbraio aggiungendo una piccola piantina sul vassoio decorata con cuoricini e muschio, del pane tagliato a forma di cuore, una candela: bastano davvero pochi ingredienti per mettere in pratica questa romantica idea per San Valentino.

Un’altra idea è usare delle speciali tovagliette per la colazione di San Valentino. Ma cosa c’è di originale e romantico in questo? Semplice, l’idea romantica è di ricamarle con le nostre mani aggiungendo dettagli che richiamino il tema dell’amore, come ad esempio i cuori. Troviamo una tovaglietta in un colore neutro, così saremo meno vincolate per quanto riguarda l’uso dei colori. Mettiamoci a lavorare per tempo, perché il ricamo richiede comunque un pochino di impegno.

Casa romantica per San Valentino

Come si trasforma la nostra casa in un nido romantico per San Valentino? Semplice: tanti cuori e un tocco fai da te irresistibile! Possiamo infatti creare delle splendide ghirlande con i cuori in vari materiali, dall’uncinetto alla carta; possiamo creare delle piccole composizioni floreali che diano alla nostra casa un aspetto sognante; possiamo persino concederci dei palloncini rossi e rosa qua e là per le stanze. La casa romantica per San Valentino deve essere calda e accogliente, non dimentichiamoci quindi di sistemare morbidi cuscini sul divano, avvolgenti coperte e di mettere nel lettore dvd quel film romantico che amiamo tanto.

La cena di San Valentino

Veniamo alla cena: come si prepara la tavola di San Valentino? Le idee romantiche anche in questo caso sono molte. Anche se si presume che a questa speciale cena saremo solo due commensali, possiamo ugualmente divertirci creando dei segnaposto personalizzati per noi e per il nostro lui, naturalmente devono avere un tocco romantico come ad esempio un cuore o una rosa. Non facciamo mancare i fiori e pensiamo anche a cucinare con accessori che diano al cibo la forma di un cuore: il trionfo del romanticismo! Una tovaglia rossa per San Valentino con un tripudio di cuori è l’idea giusta per il 14 febbraio! La trasformazione con questa tecnica fai da te che ci permette di applicare piccoli cuori in feltro sulla stoffa senza cucirli, è solo temporanea e il giorno dopo avremo nuovamente la tovaglia tale e quale a prima…a meno che non desideriamo tenere sempre una tovaglia romantica pronta per ogni occorrenza.

Protagoniste sono anche le candele per San Valentino, rigorosamente rosse o rosa. Possiamo concederci una candela bianca solo ed esclusivamente se questa è a forma di cuore. Le candele si possono creare in casa in maniera semplice, basta avere della cera e uno stampino nella forma desiderata. Se riusciamo a realizzarne 4 o cinque possiamo utilizzarle per illuminare la nostra serata speciale.