R itagliarsi tempo prezioso da trascorrere insieme, tra massaggi di coppia, bagni caldi in piscina e saune panoramiche. San Valentino, alle porte, è un’occasione ottima per festeggiare. Ma i resort che abbiamo selezionato in tutta Italia (più una chicca in Austria) sono perfetti per fughe romantiche in ogni stagione. E hanno Spa dove puoi andare anche solo in giornata!

San Valentino: Spa in Alto Adige

Sensoria Dolomites

DOVE Siusi allo Sciliar (Bolzano).

IL RESORT Il Sensoria Dolomites (sensoriadolomites.com/it) è una struttura adults only e all inclusive, a 5 minuti a piedi dalla cabinovia che porta sull’Alpe di Siusi, meta splendida per sciare o passeggiare immersi nei boschi e nella natura.

LA ZONA WELLNESS Piscina riscaldata interna ed esterna (32 °C), saune (finlandese, al vapore e biosauna a infrarossi, più una vista bosco per l’Aufguss, rituale eseguito da un maestro esperto che fa gettate di vapore arricchite di oli essenziali rigeneranti. Nel centro benessere, concepito come un tempio wellness per soli adulti, ci sono anche molte zone relax con vista sullo Sciliar, paesaggio dolomitico di rara bellezza che al tempo stesso allenta lo stress e risveglia nuove energie.

I TRATTAMENTI SPA Nel ricco menu trattamenti, spiccano i Signature Spa, ideati apposta per la struttura e quelli firmati Pharmos Natur che utilizzano foglie fresche di aloe vera bio, naturale al 100%, e prodotti che ne contengono il succo al posto dell’acqua. Il vantaggio? I preziosi nutrienti vegetali contenuti nella pianta non restano in superficie ma vengono trasportati in profondità, dove attivano processi di riparazione e liberano la pelle dai ristagni. Ideale per lei e per lui.

Veneto

Quellenhof Luxury Resort Lazise

DOVE Lazise (Verona).

IL RESORT A pochi minuti dal lago di Garda, il Quellenhof Luxury Resort Lazise (quellenhof-lazise.it) è un’oasi di pace sostenibile a 5 stelle, un romantico e paradisiaco angolo per coppie in cerca di silenzio, calore e atmosfera. E che qui possono fare tour di due ore al tramonto sul lago con un battello che da Lazise porta all’incantevole Isola del Garda. A bordo, aperitivo con Franciacorta e finger food.

LA ZONA WELLNESS Due piscine (outodoor di 25 metri adagiata in giardino per chi ama nuotare e infinity sky pool adults only riscaldata tutto l’anno, 30-34 °C, sul tetto con vista lago), un laghetto naturale dove immergersi per vivificanti tuffi frozen dopo le saune, e una zona umida adults only con biosauna dal calore più soft, bagno turco e sauna finlandese per eventi con maestro: ogni giorno se ne tengo 4 con coreografie spettacolari, effetti speciali e musica di tendenza.

I TRATTAMENTI SPA C’è davvero l’imbarazzo della scelta nel menu della Onda Spa: dai trattamenti di cosmesi hi-tech e bio-certificata a quelli esclusivi manuali o con macchinari di ultima generazione. Le coppie possono rigenerarsi nella Private Spa Suite con rituali come Il Sogno di Romeo e Giulietta (massaggio di 75 minuti all’essenza di rosa dedicato al relax di schiena, cervicale e viso più sauna privata e relax time con spumante e cioccolatini), il massaggio alla candela (i burri e gli oli vegetali della cera di una candela ricca di preziosi nutrienti, accarezzano la pelle con manualità intense e avvolgenti), il Pinda alla Canapa, eseguito con tamponi caldi, rilassanti.

Toscana

Palazzo BelVedere

DOVE Montecatini Terme (Pistoia).

IL RESORT Nella Città delle Acque è stato da poco rinnovato Palazzo BelVedere (palazzobelvedere.com) un hotel, spa&city retreat a pochi passi dallo storico e scenografico stabilimento termale Tettuccio. È la meta ideale per chi punta al benessere totale e a riarmonizzare corpo, mente, anima. La proposta wellness s’ispira al concetto olistico di circolarità e propone trattamenti e programmi per 4 qualità della medicina ippocratica: caldo, freddo, umido e secco.

LA ZONA WELLNESS Oltra alla zona umida con piscina interna ed esterna, bagno turco, sauna, docce emozionali, percorso Kneipp, cascata di ghiaccio, idromassaggio, ci sono il Giardino Circolare, per sessioni di running, pilates, yoga e meditazione e il Porticato Bianco, per il movimento a corpo libero.

I TRATTAMENTI SPA Tra le tante proposte wellness dalla Home Spa, ci sono i percorsi Vitaliter (da 3 fino a 21 giorni), messi a punto in collaborazione con Lumen, una delle scuole italiane di naturopatia più note, concepiti come programmi per cambiare vita: comprendono valutazione olistica comparata, combinazione individuale di massaggi, trattamenti, rituali, movimento open air, alimentazione naturale, arte terapia, meditazione e respirazione. Ma anche canto, danza e cura della relazione.

San Valentino: Spa in Umbria

Le Tre Vaselle

DOVE Torgiano (Perugia).

IL RESORT Nel “Cuore verde d’Italia”, tra dolci colline di uliveti e vigneti sorge Le Tre Vaselle Resort&Spa (3vaselle.it), dimora seicentesca dall’atmosfera raffinata, ideale per chi ama la quiete e il diretto contatto con la natura.

LA ZONA WELLNESS Per rigenerare il corpo, ci si può tuffare nella piscina esterna riscaldata e fare nuoto controcorrente oppure tonificare la silhouette nei vari punti idromassaggio. O, ancora, approfittare di bagno turco cromoterapico e doccia emozionale.

I TRATTAMENTI SPA Il centro benessere SPA bellaUve è tutto dedicato alla vinoterapia, perciò i trattamenti (massaggi, bagni, bendaggi, fangoterapia) sono a base di chicchi, noti per le benefiche virtù antietà. Per gli innamorati da non perdere il Bagno di Bacco, un’immersione nel vino Sangiovese in una vasca barrique di rovere francese da fare nella Suite privata, o i massaggi di coppia: l’Ampelo, rilassante e avvolgente, fatto con gli occhi coperti per concentrarsi sugli altri sensi, o l’Apollo, massaggio rilassante con candela profumata ai burri vegetali che rende la pelle vellutata.

San Valentino: Spa in Lazio

Silva Splendid Hotel

DOVE A Fiuggi (Frosinone).

IL RESORT Il Silva Splendid Hotel (silvasplendid.it) vicino alle due fonti termali, circondato da un verdissimo parco privato, è la meta ideale per dedicarsi momenti preziosi di benessere, approfittando anche dell’acqua purificante di Fiuggi e riattivandosi con una vacanza attiva. La struttura, che aderisce al circuito Bici Amore Mio per gli appassionati di road bike, mette a disposizione bici e guide esperte per scoprire le chicche del territorio. Si possono fare escursioni di hiking, percorsi sensoriali nel bosco, visite culturali ad Anagni, Ferentino, Alatri…

LA ZONA WELLNESS Il fiore all’occhiello è la Silva Spa (3.515mq su 4 piani e giardino) con 4 piscine: due interne riscaldate di cui una panoramica, due esterne sempre calde. Non mancano zona Hammam e zona salina. C’è anche il centro Silva MED per visite specialistiche personalizzate su richiesta.

I TRATTAMENTI SPA Nella Spa Suite per le coppie a disposizione diversi trattamenti. Doppie emozioni, massaggio di 90 minuti con oli profumati, Coccole e Baci rituale di 2 ore con ciclo di Raxul e massaggio con olio alle spezie, Rituale Hawaiano Lomi Lomi e quello ai Frutti della Passione.

San Valentino: Spa in Campania

Laghi Nabi

DOVE Castel Volturno (CE).

IL RESORT Acqua e natura si fondono ai Laghi Nabi (laghinabi.it), la prima Oasi Naturale della Campania nata dalla rigenerazione ambientale di 50 ettari di ex cave di sabbia abbandonate sul litorale domizio. Una bioarchitettura ecosostenibile, un glamping innovativo. Sull’acqua galleggiano tende e lodge che mixano la libertà del campeggio con i comfort di un hotel di lusso. Ideale anche per gli amanti degli sport: puoi passeggiare a cavallo, andare in bici, giocare a tennis, meditare o fare yoga.

IL RESORT Al relax è votatala Nabi Water Spacon 4 vasche idromassaggio panoramiche, sauna finlandese, bagno turco, grotta del sale dell’Himalaya per haloterapia, doccia emozionale, parete con cascata cervicale, area relax vista lago, solarium galleggiante con piscina “water on the lake” e Jacuzzi esterna. C’è anche una Wellness Pool, una piscina a sfioro sul lago a temperatura termale con getti cervicali e fondo soft walk, da godersi anche al chiaro di luna.

I TRATTAMENTI SPA Nel ricco menu Spa spiccano trattamenti molto particolari come l’Emowa Massage, un massaggio emozionale in acqua che agisce sui blocchi posturali ed emozionali e il Pinda Swedana di tradizione ayurvedica, eseguito con soffici tamponi caldi riempiti di erbe e spezie naturali riscaldate a vapore per rilassare e defatigare corpo e muscolatura.

San Valentino: Spa in Austria, dove le terme danno spettacolo

Aqua Dome

DOVE Längenfeld (Tirolo austriaco).

IL RESORT Incastonato nella natura selvaggia della valle Ötztal, accanto all’hotel sorge Aqua Dome Spa (aqua-dome.at) un complesso wellness spettacolare, meta ideale per chi vuole rigenerarsi sfruttando i benefici di un’acqua termale che sgorga da 1865 metri per sciogliere le tensioni di corpo e mente.

LA ZONA WELLNESS Le coppie wellness addicted possono godere del tepore di 12 piscine, 12 saune, rilassarsi nelle numerose stanze relax e rimettersi in forma nell’area fitness con programmi di personal training anche nel bosco, coaching nutrizionale, Mental & Meditation o lezioni di Power Plate. Tra le vasche termali da non perdere le tre scenografiche all’aperto che sembrano fluttuare nell’aria, bacini futuristici armoniosamente progettati intorno alla natura. Un cono di vetro luminoso le unisce attraverso una scala interna. Ogni vasca ha una speciale “attrazione”: in quella salina c’è un contenuto di sale del 5%, si ascolta una dolce musica subacquea e ci si sdraia su comodi lettini immersi nell’acqua. Il rilassamento profondo si può sperimentare nella vasca idromassaggio e in quella di zolfo con i benefici dell’acqua solforosa termale.

I TRATTAMENTI SPA Oltre ai Wave Signature Rituals effettuati su un materassino ad acqua e che beneficiano di suoni, onde sonore e movimenti ondulatori dell’acqua calda, ci sono i massaggi regionali con i profumi e le essenze alpine e gli esclusivi trattamenti di coppia come Rifugio per due che prevede: peeling al sale, bagno turco e massaggio con olio di cembro caldo combinato con ramicelli in legno di cembro della valle Ötztal. La conclusione è un bagno romantico nella vasca in pietra BOVI, circondati da dalla luce magica delle candele.