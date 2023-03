6 cose che puoi imparare dalla relazione di un uomo con sua madre

L 'uomo che frequenti odia sua madre oppure la considera la sua migliore amica? Fai attenzione al rapporto che li lega, potresti capire tante cose su di lui. E anche se la vostra relazione è destinata a durare...

Hai incontrato un tipo che ti piace, da un po' di tempo vi frequentate e vorresti sapere se è davvero l'uomo ideale per te. Guarda che rapporto ha con sua madre. Lei è la prima persona con la quale ha avuto una relazione stretta e connessa, è quella che ha plasmato i suoi valori e la sua visione del mondo. Prestare attenzione al tipo di relazione che lo lega a lei ti rivelerà parecchio su che tipo di persona è l'uomo che stai frequentando, e anche su come si relaziona con le donne delle quali si innamora. Il modo in cui tratta sua madre la dice lunga su di lui. Ecco sei esempi di dinamiche relazionali madre-figlio e le conclusioni che puoi trarne.

Lui evita del tutto sua madre

L'uomo che ti piace passa molto tempo a evitare sua madre. All'inizio pensavi che lo facesse perché dimentica di chiamarla. Adesso, però, hai capito che lo fa perché lei gli crea ansia o angoscia. Se lei lo turba, lui non sarà un uomo sicuro di sé. Ha paura che, se dovesse dirle come si sente, sua madre si arrabbierebbe e potrebbe ricevere ancora più critiche da lei. Ha fama di essere un "bravo ragazzo", è apprezzato dagli altri, ma sotto sotto non si impegna a fondo nelle attività sociali. Se sei una donna estroversa, non durerà molto con un uomo così. Se, invece, ti piace stare a casa e uscire poco, questo tizio è quello che fa per te. Ricorda: è un uomo che non affronta di petto i problemi. Quindi, aspettati che conversazioni profonde e litigi con lui siano più complicati.

Fa tutto quello che dice lei

L'uomo che frequenti non fa o dice niente senza l'approvazione della mamma, anche se ha quarant'anni o più. Una sola parola: fuggi! Sì, quest'uomo ti adorerà e ti vizierà. Crede che le donne siano essenziali e vadano apprezzate. Il problema è che ci può essere solo un'ape regina nel suo mondo. E quella non sei tu: è lei. Qualsiasi decisione importante dovesse prendere, sarà basata su ciò che vuole lei e non su ciò che voi due volete come coppia. È amorevole e affettuoso, è il migliore amico di tutti. Nessuno ha nulla da ridire su di lui. È generoso nello spirito e leale come un cucciolo, ma alla fine la sua visione di te sarà sempre modellata da quella forza visibile o invisibile: la sua carissima mamma.

Odia apertamente sua madre

Hai capito che l'uomo che frequenti odia sua madre. Forse non te ne sei accorta, ma uomini così hanno il morso di un serpente a sonagli. Stai attenta. Spesso anche il legame di una donna con sua madre può essere difficile, ma nel caso degli uomini le conseguenze sono diverse. Se lui ha una relazione tumultuosa con sua madre, questa non è una cosa carina. Magari hanno litigato, magari lei è delusa da lui per qualche motivo o viceversa, fatto sta che lui le porta rancore. È il classico "ragazzaccio distrutto". Ama le donne, ma fino a un certo punto. Le ama quando si comportano come dovrebbero e non quando si comportano come non dovrebbero. La realtà è che ha paura del potere che una donna potrebbe avere su di lui, quindi ha un sacco di ragazze e, in qualche modo, nessuna di loro è alla sua altezza. È anche incline a lamentarsi di sua madre e a raccogliere simpatia per la sua infanzia distrutta. Stai pensando di uscire con un tipo come questo? Non farlo!

Ha paura di deluderla

Sua madre non è affatto una di quelle donne che vogliono dettare legge nelle vite dei figli. Peccato che lui abbia un'enorme paura di deluderla e tende a fare tutto di nascosto. Un uomo così tende a essere una persona subdola e astuta, che corre tutti i tipi di rischi per avere quello che vuole e di solito ci riesce. Ma, se sei coinvolta con lui, dovrai essere coinvolta anche nelle sue piccole scappatelle. Se protesti, magari cerca di assecondarti perché odia il confronto, ma ti dice "sì" e poi fa quello che vuole. È un po' fastidioso, vero?

Sua madre è la sua migliore amica

Se considera sua madre la sua migliore amica, e le dice apertamente tutto quello che pensa, tenendole anche testa se è il caso, hai tra le mani un uomo sicuro di sé. Non si sente minacciato dalle donne, ma stimolato da loro. Gli piacciono le relazioni romantiche e ama il brivido di una discussione. Quindi, se non sei sicura di te, non sarà la persona giusta per te. Ha molte amiche, che potrebbero renderti gelosa, e non è uno che si impegna velocemente. Ma, quando lo fa, è praticamente per sempre.