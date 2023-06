4 cose che devi insegnare a tuo figlio sull’amore

P resto tuo figlio sarà adolescente, o magari lo è già. Inizia a guardare le ragazzine e tu vuoi che cresca trattando le donne con rispetto. Ecco che cosa devi insegnargli

Da bambino, lo cullavi quando piangeva. Lo hai consolato quando è caduto con la bicicletta. E ora tuo figlio è un adolescente. Ha bisogno che tu gli dia alcuni consigli, anche se magari neanche sa di averne bisogno. Ormai ha un'età in cui le ragazze sono entrate definitivamente in scena. Quindi, tu vuoi che cresca prendendo decisioni responsabili e trattando le donne con rispetto. Ecco quattro verità che devi insegnargli sull'amore.

Insegnagli a esprimere le emozioni

Quando tuo figlio era piccolo e cadendo si sbucciava un ginocchio, come gli dicevi di reagire? Lo bombardavi di amore? Oppure gli dicevi brutalmente di smetterla di piangere? Proprio quei momenti potrebbero essere stati l'inizio di una avversione a connettersi con le sue emozioni.

Se cresci tuo figlio nella consapevolezza che va bene esprimere i propri sentimenti e connettersi con essi, creerai le basi perché diventi un uomo sempre più maturo e responsabile. Quando inizierà a stringere relazioni con le donne, tratterà i loro sentimenti con lo stesso rispetto. Si sentirà a suo agio nell'accedere ai suoi sentimenti e imparerà a parlarne apertamente, una caratteristica che tutte le donne vogliono dagli uomini della loro vita.

Spiega a tuo figlio che alle donne piacciono i bravi ragazzi

Una credenza comune tra gli adolescenti è che le coetanee preferiscano stare con i "cattivi ragazzi". Quello che non capiscono è che si tratta di una fase che molte ragazze attraversano, ma che poi passa. Alla fine, le donne forti ed equilibrate non vogliono costruire una vita con un "cattivo ragazzo". Educa tuo figlio alla gentilezza. Aiutalo a diventare "l'uomo che ascolta davvero", il ragazzo che tratta una donna con rispetto e amore. Dandogli questa intuizione, crescerà conoscendo le basi per fare la sua parte in una relazione di tipo adulto. Una relazione che servirà sia a lui che ai suoi cari.

Meglio essere onesti con le ragazze

I ragazzi adolescenti oggi sono tutti concentrati sulla gratificazione immediata. La ottengono dai loro telefoni, dai loro amici e sì, probabilmente anche da te. Ora, lui pensa che il modo più semplice per ottenere ciò che vuole da una ragazza sia dire quello che lei vuole sentire. Sbagliato. Questo è il momento in cui devi fare un passo avanti come mamma e insegnare a tuo figlio come costruirsi una reputazione di uomo onesto, specialmente con le ragazze. Se sarà onesto su quello che prova e non le prenderà in giro, le ragazze sentiranno di potersi fidare di lui nella loro vita professionale e personale. In tutte le relazioni la fiducia risiede al centro.

Insegnagli a non giudicare una donna senza conoscerla

Quando gli adolescenti sono incuriositi da una ragazza, potrebbero essere più disposti a chiedere a tutti tranne che a lei. Non si fanno problemi a uscire con una ragazza che conoscono solo per sentito dire, e questo è un grosso problema. Magari avrai sentito dire che "beh, alla fine sono ragazzi”. Probabilmente lo hai detto anche tu un paio di volte per giustificare un suo cattivo comportamento. La parte triste della frase "sono ragazzi" è che loro, alla fine, diventano uomini. È tuo dovere come mamma informare tuo figlio che non dovrebbe mai fare supposizioni su una ragazza o semplicemente fare quello che stanno facendo i suoi amici. Insegnagli a prendersi il tempo per conoscerla e a chiederle cosa vuole sapere. Non solo lei lo rispetterà di più, ma crescerà anche capendo come comunicare meglio con le donne.

Quello che impara oggi tuo figlio, lo farà diventare l'uomo di domani

Se riesce a lavorare sulle sue capacità comunicative in tenera età, ne trarrà beneficio per tutta la vita e in tutte le aree della sua vita, perché la comunicazione gioca un ruolo fondamentale in tutte le relazioni. Prima che tu te ne accorga, tuo figlio sarà un uomo. Le lezioni di vita che instillerai in lui da adolescente, avranno un effetto sulla vita che vivrà da adulto.