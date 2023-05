Stai con un narcisista? I segnali per capirlo (e scappare)

T i sei accorta che il tuo partner non fa caso alle tue necessità: conta solo quello che piace a lui. Anche quando ti fa i regali, sembra che abbia pensato più a se stesso che a te. Forse stai con un narcisista. Ecco quattro segnali da non sottovalutare. Un consiglio: se è davvero così, scappa!

L'inizio di ogni relazione è eccitante. Ma, a volte, sei così presa da non renderti conto che la persona che stai frequentando potrebbe farti del male. Succederà, per esempio, se lui – o lei - è un narcisista. Se stai pensando a un individuo che passa tutto il suo tempo davanti allo specchio, non stai sbagliando: il narcisismo è anche questo. Chi ne soffre sviluppa una vera ossessione per la propria immagine. Entro certi limiti, può essere considerato uno tratto normale del carattere. Ma se questo atteggiamento comincia a interferire con i rapporti interpersonali, con gli impegni quotidiani e la qualità della vita, può assumere dimensioni patologiche. Potrebbe configurarsi come disturbo narcisistico di personalità, una vera e propria patologia psichiatrica.

Il disturbo narcisistico della personalità

Chi ne soffre si sente superiore e migliore degli altri, può essere presuntuoso, arrogante, egoista ed esibizionista. Ha una costante necessità di essere ammirato dalle altre persone, le quali vengono idealizzate o svalutate a seconda che riconoscano o meno la sua superiorità. Gli individui che soffrono di disturbo narcisistico della personalità sono incapaci di empatia, convinti che le proprie esigenze vengano prima di ogni altra cosa. Spesso sfruttano gli altri per raggiungere i loro obiettivi, sono convinti che le altre persone li invidino, sono ipersensibili alle critiche, ai fallimenti e alle sconfitte. Di fronte all'incapacità di soddisfare l'alta opinione che hanno di se stessi, possono reagire con rabbia o disprezzo, attacchi di panico, depressione, tentativi di suicidio.

Il narcisista sa come manipolare gli altri

Casi psichiatrici a parte, incontrare un narcisista può distruggere la tua vita. A meno che tu non trovi il coraggio di andartene. Il problema è che più a lungo starai nella relazione e più il tuo lui narcisista ti farà perdere fiducia in te stessa. Attenzione: innamorarsi di una persona narcisista non significa che sei cattiva o incapace di valutare le persone. Spesso questi individui sono molto bravi a manipolare gli altri. Inizierà a prendere il controllo su di te senza che tu te ne accorga. Se ti sei resa conto di essere in una relazione distruttiva, non avere paura di chiedere aiuto. Inoltre, quando conosci una persona nuova, fai caso ai segnali che potrebbero farti capire se si tratta di un narcisista. Eccone quattro da non sottovalutare.

Vuole che tu faccia solo quello che piace a lui

Vorresti andare a teatro. Ma, se gli chiedi di venire con te, avrà sempre una scusa pronta per non accompagnarti. Probabilmente si arrabbierà se vai con qualcun altro. Tutti i tuoi amici sono una minaccia per lui. Stessa cosa quando gli proponi di fare un viaggio insieme. Sfortunatamente, lui trova sempre delle scuse. Quando, però, a voler partire sarà lui, si arrabbierà se non sarai d'accordo. Se vivete insieme, all'inizio della relazione potrebbe essere l'uomo perfetto, quello ti aiuta in casa, che ti riempie di gentilezze. Ma non gli ci vorrà molto per mostrare il suo vero io. Presto sarà tutto concentrato su di lui. Potrebbe uscire per una serata con i suoi amici, ma si aspetterà che tu resti a casa, perché non vuole perdere il controllo su di te. Potrebbe anche chiamarti per vedere se sei rimasta a casa.

I suoi regali riguardano più lui che te

Se noti che non presta mai attenzione a ciò che vorresti per il tuo compleanno, anniversario o Natale, ascolta quel campanello d'allarme forte e chiaro! All'inizio, i suoi regali potrebbero piacerti. Potrebbe essere un bellissimo vestito nuovo, che adori. Ma potresti notare che, più che farti contenta, a lui interessa mostrarti ai suoi amici. Sarà esigente. Se non dovessi dargli quello che vuole, potresti pagarla con tanta rabbia.

Stai con un narcisista? Occhio alle liti

Qualsiasi coppia litiga. Non sempre si è d'accordo su tutto, spesso i litigi sono anche costruttivi. Ma se stai con un narcisista, una lite insignificante si trasformerà in una grande battaglia. Magari non siete d'accordo sul ristorante dove cenare. All'improvviso lui esploderà e inizierà a incolpare te per ogni sorta di cose che non hanno alcuna relazione con la vostra decisione su dove mangiare. Troverà i tuoi punti vulnerabili e li userà per umiliarti. Farà tutto il possibile per distruggere la tua autostima.

Ti dà la colpa di tutti i vostri problemi

Nessuna relazione è perfetta. Ma con un narcisista, non avrai mai un rapporto di amore reciproco e rispettoso. Non gli farai mai cambiare idea. Non ti amerà mai. Puoi provare tutto ciò che puoi immaginare per superare il vostro conflitto. Lui potrebbe placarsi, ma in breve tempo cercherà di prendere il controllo su di te attraverso continui attacchi emotivi. Non solo si lamenterà con te, ma cercherà di umiliarti di fronte ai tuoi e ai suoi amici. I continui abusi sono devastanti. Nessuno è perfetto. Ma se il tuo partner non è disposto ad assumersi alcuna responsabilità per il suo comportamento, non ha il diritto di incolpare te di tutto. Potresti essere sorpresa da quante donne rimangono intrappolate in queste relazioni violente. Non sono solo le donne mentalmente instabili a finire in rapporti dolorosi. Può succedere a chiunque.

Stai con un narcisista? Scappa

Ascolta i tuoi amici, specie se sono preoccupati per te. Per un periodo, un narcisista continuerà ad attaccarti finché non perderai la fiducia in te stessa. Inizierai a credere a qualunque cosa ti dica. Prima riesci a uscire da una relazione del genere, meglio è. Più rimani, più difficile sarà andartene. Se pensi di poterlo cambiare, ti stai illudendo. Se il tuo partner vuole cambiare, dovrà prima accettare di avere un problema e poi essere disposto a ricevere l'aiuto di cui ha bisogno. Nelle relazioni sane, devi essere in grado di ascoltare il tuo intuito e il tuo cuore. Inizia a prestare attenzione alle tue intuizioni. Hai una possibilità per vivere la tua vita felicemente. Non permettere a nessuno di distruggerla.