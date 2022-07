Amare un uomo più giovane è davvero un tabù?

P erché amare un uomo più giovane è, per alcuni, ancora un tabù? E ha senso che lo sia? Sicuramente non per chi lo vive, ecco i motivi

Se ne parla sempre più spesso, come si fa per le cose che generalmente creano scalpore, interesse, curiosità, fino anche a controversie. Ma che effettivamente fa parte di quella sfera di cose, i sentimenti, che dovrebbero essere lasciati in pace. A unico giudizio di chi li vive. Di cosa parliamo? Dell’amare un uomo più giovane.

Il “toy boy” come molti lo chiamano. Ma che di fatto non ha nulla che vedere con il gioco, appunto perché si tratta di amore. Esattamente come quello che si potrebbe provare per qualcuno con un’età maggiore o uguale alla propria. Ma perché, allora, quando si ama un uomo più giovane si fa subito notizia? Perché a volte ci si frena dal portare avanti questo sentimento? È ancora un tabù o qualcosa è cambiato? E, soprattutto, vale davvero la pena parlarne quando accade?

Quando si ama (un uomo più giovane)

Potremmo rispondere semplicemente di no. Non ne vale la pena. Perché ognuna fino a prova contraria è libera di amare chi vuole, dal momento che l’amore nasce in modo incontrollato e a prescindere dall’anagrafe di chi si ha di fronte. Ma forse, almeno stando a vedere quanto ancora se ne parla, non è proprio così.

E questo anche perché qui non si sta parlando di amare qualcuno di più giovane in generale, dopo tutto gli uomini che amano donne più giovani (anche molto più giovani) rientrano nella norma. Tanto da farsene un vanto. Ma per le donne, invece, quelle che si innamorano e decidono di amare un uomo più giovane, beh per quelle invece no. Il motivo?

Il tabù sociale che ci si porta dietro da anni sulla differenza di età. Che vede protagoniste in primis le donne. E che spesso sono proprio le donne ad alimentare.

Da un parte, infatti, ci sono i pregiudizi, i possibili mille perché (sarà una donna facile, se non ha trovato nessuno ci sarà un motivo, vuole approfittarsene) e chi più ne ha più ne metta. Tutte affermazioni derivanti da una tradizione di pensiero che vede la donna non alla pari dell’uomo e, quindi, soggetta a pettegolezzi, sguardi, commenti, domande, giudizi, ecc., ogni qualvolta faccia un qualcosa non ritenuto nella norma.

Dall’altra, poi, ci sono gli ostacoli che proprio le donne si impongono sulla possibilità di amare un uomo più giovane. Pensando che possa essere mal visto, che venga giudicato e additato come disdicevole, convincendosi che non potrà mai essere seria (come se l’età facesse davvero la differenza). E dimenticandosi che, in fin dei conti, in amore conta solo l’amore e niente di più.

Amare un uomo più giovane, perché no?

Ma perché un uomo più grande sì e uno più giovane no?

Una possibile ragione nasce dalla convinzione e dall’immagine che la donna sia fragile, un soggetto da tutelare, da sostenere. Cosa che viene risolta se accanto ha un uomo in grado di adempiere a tutto ciò, un uomo maturo, più grande. Una modalità di relazione accettata culturalmente e ritenuta “normale”.

Con l’emancipazione della donna, però, e con la sempre più forte presenza in ogni ambito della vita anche precedentemente precluso, le donne hanno finalmente potuto aprirsi al mondo, ritrovando o acquisendo maggior autostima, sicurezza, indipendenza, ecc. Tutti aspetti che rendono la figura dell’uomo “protettore” non più necessaria o comunque non nel desiderio di tutte. E quella donna molto più stuzzicante, affascinante.

Cosa che reso possibile anche l’intrecciare relazioni e l’amare un uomo più giovane (e viceversa), unicamente per le qualità, la chimica, per le sensazioni nello stare insieme e per la voglia di viversi che nasce dall’incontro di due persone che si piacciono. E questo indipendentemente dai dati sulla carta d’identità.

Perché sì

Se da un parte, quindi, è vero che l’amare un uomo più giovane può avere degli svantaggi come i pettegolezzi, percorsi ed esperienze di vita differenti, livelli di maturità diverse (cosa che si può tranquillamente presentare in ogni tipo di coppia). Ma anche bisogni e curiosità che voi avete già appagato ma lui no, obiettivi di vita diversi, una concorrenza maggiore, ecc. Dall’altro ha anche notevoli vantaggi. Soprattutto in termini di energia nel rapporto, leggerezza, voglia di sperimentare, purezza, divertimento (anche a livello sessuale e di desiderio), autostima, ecc. Tutte cose possibili e insite nell’amare un uomo più giovane e che è bene mettere in conto.

Che fare quindi? Semplicemente quello che vi dice il cuore. Così come fareste con ogni altro uomo di cui potreste innamorarvi a prescindere dalla vostra e dalla sua età. Perché se è vero che all’amor non si comanda è vero anche che l’amore è cieco e non guarda l’anagrafica di chi ha di fronte. Ne tanto meno i possibili tabù.