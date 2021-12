O gni regalo di Natale che si rispetti deve essere corredato dal giusto bigliettino di auguri, ma quale scegliere? Scopri la selezione che abbiamo realizzato.

Biglietti di auguri per Natale 2021

I biglietti d’auguri di Natale, che siano da soli o accompagnati da un pensierino natalizio, sono il modo più elegante e tradizionale per trasmettere il proprio affetto. Ovviamente le parole sono libere, ma ci sono piccoli dettagli che, nonostante possano sembrare banali, fanno la differenza e sono il mezzo più elegante per scambiarsi gli auguri.

Secondo il galateo e il bon ton esistono delle piccole regole o, meglio, delle norme da seguire per un risultato che lascerà il segno. Meglio la stilografica rispetto alla classica penna e ricorda di scegliere sempre il corsivo e mai lo stampatello perché questa calligrafia è il modo migliore per esprimere e trasmettere la propria personalità.

Non meno importante, poi, è la scelta del bigliettino che deve essere decoroso e non eccessivo ma, allo stesso tempo, trasmettere tutto il calore che solo le festività sanno trasmettere. Se non sai quale scegliere e stai ancora cercando il biglietto perfetto qui trovi la nostra selezione dedicata al Natale.

Il biglietto di Natale sostenibile

Dalle grafica elegante e con colori tradizionali, questi biglietti non sono solamente uno spazio dove racchiudere frasi e parole per le feste ma un piccolo gesto verso l'ambiente. Ben 48 biglietti corredati da altrettante buste in carta kraft marrone riciclata.

Il biglietto di Natale pop-Up

Simpatici e divertenti, i bigliettini pop-up sono un trend degli ultimi anni. Realizzati in carta e, dal primo aspetto, molto simili ai classici biglietti una volta aperti mostrano tutta la loro bellezza: una vera e propria costruzione 3D che rappresenta il Natale e le feste. Ovviamente non mancherà lo spazio dove inserire i tuoi auguri di Natale.

Qui una selezione dei migliori bigliettini pop up dedicati al Natale.

Le cartoline vintage natalizie

In stile vintage, queste cartoline sono perfette sia per accompagnare un regalo di Natale ma anche per scrivere piccoli pensieri d’auguri da inviare via posta a amici, parenti e colleghi. Un po’ alla vecchia maniera, ma sempre elegante.

Se ami il mood amarcord, qui una selezione dei bigliettini retrò per augurare buon Natale.

Biglietti a sorpresa

È vero, i biglietti di Natale devono essere eleganti e discreti, ma nessuno ti vieta di scegliere delle versioni più moderne e aggiornate. Questo biglietto è un aggiunta divertente a qualsiasi regalo: una vera e propria sorpresa che 'scoppierà' tra le mani di chi lo riceverà.

I biglietti di Natale classici

I classici del Natale non deludono mai: la sciarpa della zia, i calzini da parte della nonna, il maglione che non metterai mai. Ovviamente, nei grandi classici, rientrano anche i bigliettini in cartone marrone a cui si aggiunge una piccola applicazione in feltro ad arricchire il tutto. Semplice, ma non banale.

Biglietti adesivi

Troppi regali e poco tempo? In questo caso potrebbero salvarti i biglietti di Natale adesivi. Semplici e perfetti per i regali più piccini.

Biglietto 3D

Diverso dalla versione pop-up, questo biglietto di Natale 3D rappresenta in tutto per tutto la classica palla in vetro con la neve. Non un semplice biglietto, ma un vero e proprio dono che rimarrà negli anni e in cui racchiudere i pensieri più dolci dedicati alle feste.

