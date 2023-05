Gli auguri di compleanno per i 18 anni. Le frasi di buon compleanno più belle per chi diventa maggiorenne

Auguri di Compleanno per i 18 anni

Gli auguri di buon compleanno sono particolarmente importanti in alcune occasioni, ad esempio quando si compiono 18 anni. Diventare maggiorenne, spegnere le fatidiche 18 candeline, è un traguardo che va degnamente festeggiato. Oltre al regalo che, diciamolo, in questa occasione è piuttosto importante, non può mancare un regalo di compleanno e un biglietto con gli auguri di compleanno per i 18 anni e delle frasi belle.

In base al rapporto con il festeggiato o la festeggiata (migliore amica, figlio, nipote) si dovrebbe scegliere una citazione, una frase o un aforisma diverso da dedicare per dire buon compleanno in occasione dei 18 anni.

In questa raccolta trovi tutte le varianti possibile degli auguri di compleanno per i 18 anni per chi diventa maggiorenne. Scegli quella più adatta in base alle tue esigenze!

Auguri di compleanno semplici

Partiamo dalla situazione più semplice: degli auguri di buon compleanno per i 18 anni che puoi utilizzare nel caso in cui a festeggiare sia qualcuno con cui c'è un'amicizia non troppo profonda. In questo caso è bene sottolineare la qualità speciale di questo compleanno, senza scendere troppo sul personale

Auguri di compleanno per i tuoi 18 anni, queste sono candeline davvero speciali!

Buon compleanno dei 18 anni, un'età davvero mitica

Con i 18 anni arriva la libertà, ma anche tante responsabilità in più: auguri di buon compleanno

Auguri di buon compleanno alla nostra splendida 18enne!

Tanti auguri di buon compleanno a te che compi 18 anni e che inauguri oggi la tua vita da adulto

Auguri di buon compleanno, diventare maggiorenne è un traguardo importante

Auguri di buon compleanno per i 18 anni, festeggia con entusiasmo questa tappa così importante

Auguri di buon compleanno, a 18 anni cambia il mondo!

Auguri di buon compleanno per i 18 anni, ti voglio bene!

Auguri di buon compleanno 18 anni divertenti

Se a compiere 18 anni è l'amica ironica, quella che fa sempre ridere tutti con le sue battute, non puoi che dedicarle degli auguri divertenti. Queste frasi di auguri di compleanno per i 18 anni sono spiritose il giusto, garbate e frizzanti! Scopri anche la nostra raccolta di auguri di compleanno simpatici, se vuoi avere maggiore scelta

Auguri di buon compleanno per i tuoi 18 anni, occhio a non scottarti con tutte queste libertà!

Auguri di buon compleanno per i 18 anni, o credevi che questo giorno non sarebbe mai arrivato?

Auguri di buon compleanno per i 18 anni, vedi di non cacciarti subito nei guai!

Auguri di buon compleanno per i 18 anni, ora ti senti giovane, ma vedrai quando sarai 2 volte maggiorenne

E così hai 18 anni, eh? E chi l'avrebbe detto che il piccolo di casa sarebbe davvero diventato maggiorenne?

Maggiorenne?!? Tu?!? Ma fammi il piacere! :D scherzo, auguri di buon compleanno

Auguri di buon compleanno, potrei stare qui a tediarti con tutta la filosofia sui 18 anni, ma immagino tu sia troppo impaziente di andare a metterti nei guai che per la prima volta pagherai in prima persona!

Auguri di buon compleanno, 18 anni vengono una volta sola (ma non è forse così per tutte le età?!)

Auguri di buon compleanno: ora che hai 18 anni puoi...beh, non puoi fare nulla di che finché vivi sotto il mio tetto!

Auguri di buon compleanno, non ti preoccupare, i 18 anni passano, tutti ci siamo passati!

Auguri 18 anni di un amico o un'amica

Fare gli auguri di compleanno ad un'amica speciale non è così facile, bisogna trovare le parole giuste. In queste frasi di auguri cerchiamo di mettere in luce l'importanza di questo legame profondo e la speranza che si resti unite ed amiche ben oltre i 18 anni. Prova anche a leggere le nostre frasi sull'amicizia, se non desideri che il tuo buon compleanno sia tradizionale

Tanti auguri di compleanno per te che sei l'amica speciale e che finalmente sei arrivata ai 18

Auguri per i 18 anni dell'amica migliore che esista al mondo!

Auguri alla mia amica del cuore che oggi compie 18 anni e che sarà con me fino ai 100!

Buon compleanno, amica mia, 18 anni sono un'età speciale, viviamola al massimo

Auguri per i tuoi 18 anni, non c'è dubbio che anche in questo momento saremo fianco a fianco

Auguri per i 18 anni, un compleanno importante da vivere insieme, come tutto il resto

Buon compleanno alla mia amica più cara, ora che hai 18 anni potremo fare tanti simpatici guai insieme!

Auguri per i tuoi 18 anni, farò in modo che il tuo sia un compleanno da ricordare

18 anni, eccoli qui! Tanti auguri di compleanno perché sei l'amica migliore del mondo

Auguri! 18 anni sono arrivati e io che sono la tua migliore amica ti aiuterò a godere di ogni attimo di questa festa

Auguri di compleanno commoventi

Per i 18 anni qualche lacrima si può ben versare. Se sei tra coloro che si commuove facilmente e che vorrebbe che anche il destinatario degli auguri provasse la tua stessa emozione, condividi con il festeggiato una di queste frasi di compleanno per i 18 anni e vedrai che piangerà come una fontana!

Quando penso a quanto eravamo piccole quando ci siamo conosciute...auguri per i 18 anni!!

Mi sembra ieri che eravamo sedute insieme in classe alle medie e oggi siamo qui a festeggiare i tuoi 18 anni: tanti auguri di buon compleanno

Sei il mio faro e la mia guida e sempre lo resterai, oggi che compi 18 anni e per tutto il tempo a venire

Non riesco a trovare le parole per farti gli auguri, sono troppo commossa per essere lucida: buon compleanno dei 18 anni!

Quanta strada che hai fatto e finalmente sei arrivata alle 18 candeline, tantissimi auguri di buon compleanno

Tanti auguri per i tuoi 18 anni, mi sembra incredibile, ma sono ancora con te, perché un'amicizia come questa non si trova facilmente

Che emozione, i 18 anni sono arrivati e io ti voglio ancora più bene di prima

Se penso a tutte le cose che faremo insieme, adesso che anche tu hai compiuto 18 anni, mi sento esplodere dalla gioia

Auguri per i 18 anni, spero che resteremo sempre vicine, mano nella mano, anche nei successivi traguardi

Vorrei abbracciarti e stringerti per farti i miei auguri per i 18 anni, purtroppo sei lontana ma il mio pensiero è sempre con te

Auguri per i 18 anni del nipote

Un nipote è speciale. Che si tratti di nonni, o che si tratti di zii, il nipote ha un posto particolare nel cuore. I 18 anni di un nipote sono quindi una tappa importante, che non si può proprio non considerare. Ecco quindi delle frasi per gli zii e per i nonni, da scrivere nei biglietti o nei messaggi come frasi di Whatsapp.

E oggi che il nostro nipote grande compie 18 anni ci sentiamo un po' più vecchi, ma siamo anche molto orgogliosi e felici

Tanti auguri, 18 anni! Il nostro nipotino è cresciuto così in fretta che non ci si crede

Auguri per i tuoi 18 anni, sei diventata una ragazza davvero in gamba, continua così!

Oggi è il tuo compleanno, fai 18 anni che è un'età importante e che apre nuove prospettive davanti a te. Affronta ogni cosa col sorriso!

Auguri per i 18 anni, caro nipote, per noi sei sempre un bambino, ma pian piano accetteremo che tu stia crescendo

Tanti auguri, 18 anni cominciano ad essere un bel gruzzoletto, fai buon uso delle libertà che hai conquistato

Auguri per i 18 anni, le candeline illuminano la torta e il tuo viso e noi vediamo la nostra nipotina risplendere di gioia!

Che bellezza, il nostro nipotino si è fatto grande! Cercheremo di non romperti troppo le scatole con le solite domande sulla fidanzata &co e di limitarci a farti tanti auguri

Auguri di compleanno per i 18 anni, per noi sei sempre il nipote che ci ha fatto sentire di nuovo giovani

Auguri per i tuoi 18 anni, nonni e zii ti sono vicini e ti abbracciano

Auguri per i 18 anni del figlio

Non c'è nulla di più importante di un figlio. Un figlio è una gioia troppo grande e i suoi 18 anni sono davvero un giorno storico. Dopo aver scritto per lui o per lei gli auguri per il primo anno, aver trovato le parole giuste per gli auguri del battesimo, le frasi per la Comunione e le frasi per la Cresima, ecco a dover proporre qualcosa di diverso per gli auguri di compleanno dei 18 anni di un figlio. Et voilà!

Auguri per i tuoi 18 anni, lo so che ti senti grande, ma per mamma e papà sei sempre un piccolino

Ci sembra ieri che tornavi con noi dall'ospedale e ora, guardati: come sei grande! Continua a renderci fieri

Auguri per i tuoi 18 anni, piccolo nostro, goditi questa età bellissima e magica

Sei sempre stata una ragazza autonoma e matura, questi tuoi 18 anni però ci emozionano in maniera speciale...sarà perché siamo mamma e papà?

Buon compleanno! E' troppo strano pensare che da oggi c'è un nuovo adulto in famiglia. Ti vogliamo bene

Tanti auguri per i 18 anni, speriamo che tu riesca a realizzare tutto ciò che desideri

Auguri al piccolo di casa che, a quanto pare, non è più tanto piccolo! Buon compleanno dei 18 anni!

Ora che sei maggiorenne, cerca di avere un po' di pazienza in più con i tuoi anziani genitori ;) tanti auguri

Auguri per i 18 anni, ti vogliamo tanto bene e speriamo il meglio per te

18 anni sono arrivati e chi ci credeva quando ti vedevamo piccolo piccolo? Tanti auguri al nostro amatissimo figlio

Auguri per i 18 anni della sorella

Il legame fra sorelle è speciali e quando una delle due compie 18 anni è normale che l'altra voglia farle i suoi auguri con una frase affettuosa. Di seguito gli auguri di compleanno per i 18 anni per la sorella, ma ricorda che se vuoi farle sapere quanto è importante per te, puoi sempre dedicarle delle frasi per le sorelle.

Auguri di buon compleanno, sorellona! Beata te che hai già 18 anni

Tanti auguri di compleanno per i suoi 18 anni alla mia sorella grande...vero che mi farai venire alla tua festa?

Auguri per i tuoi 18 anni alla mia sorellina, per me resti sempre un cucciolo

Tanti auguri alla sorellina più piccola che oggi, compiendo 18 anni, ci raggiunge nel mondo degli adulti

Il fatto che tu sia ora maggiorenne non ti autorizza affatto a rubarmi le cose dall'armadio, ma comunque...tanti auguri!

Oddio, ora che hai 18 anni chi ti sopporta più? Tanti auguri

Auguri per i tuoi 18 anni alla mia sorella preferita (e non perché è l'unica)

18 anni, chi l'avrebbe detto che persino quella scansafatiche di mia sorella ci sarebbe arrivata?

Tanti auguri, dai, sei sempre la piccola di casa, ma ora un po' meno

Cara sorella maggiore, ora che hai 18 anni mi porterai in giro in macchina? Tanti auguri!

Citazioni famose sui 18 anni

I 18 anni sono un traguardo importante e proprio per questo non mancano le citazioni famose di scrittori, cantanti e poeti che potete utilizzare per augurare buon compleanno in modo diverso dal solito.