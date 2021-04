Per chi crede, la prima comunione è un passaggio importante, da ricordare in modo speciale: ecco tante idee originali per le bomboniere della Prima Comunione

Le bomboniere sono un ingrediente fondamentale per regalare alle persone che amiamo il ricordo di un giorno importante: questo vale anche e soprattutto per la prima comunione dei nostri bambini. Anche se a causa delle restrizioni Covid i festeggiamenti in grande stile sono rimandati a tempi migliori, questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare alle bomboniere

Il bello delle bomboniere è che, una volta mangiati i confetti o estratto i bigliettini, possono essere usati come tante altre cose. Portagioie, portapenne, magneti per il frigo, minuscoli vasi per piante grasse, basta avere un po' di fantasia! Così, mentre i bambini scartano i regali per la prima comunione, gli adulti ricevono qualche dolcetto e un pensiero sulla vita, una frase di buon augurio o di fede, all'interno di una meravigliosa scatolina sempre piacevole e dai toni colorati!

Di seguito trovi tante idee originali per realizzare le bomboniere per la comunione.

Bomboniere Comunione all'uncinetto

Gli oggetti all'uncinetto sono sempre un'idea molto apprezzata in generale per le bomboniere, e possono essere una soluzione molto carina per le bomboniere prima comunione. Puoi scegliere bomboniere all'uncinetto già pronte, oppure procurarti il materiale per realizzarle con il fai da te.

Ecco alcune idee:

Bomboniera Thun Prima comunione

Un grande classico apprezzatissimo per le bomboniere sono sicuramente le proposte targate Thun. In particolare per la Prima Comunione la statuina pensata appositamente è quella dell'angelo.

Bomboniere solidali

Ecco un'idea che verrà apprezzata da tutti: le bomboniere sono sicuramente un pensiero carino per festeggiare una ricorrenza con le persone che amiamo, ma perché non investire il denaro che spendiamo in bomboniere in cause benefiche? Moltissime associazioni propongono bomboniere solidali, dando la possibilità di acquistare bomboniere simboliche, mentre una parte del ricavato va a favore della causa perorata.

Ecco alcuni esempi di associazioni benefiche che mettono a disposizione bomboniere solidali:

Bomboniera a tema viaggio

Il design unico, vintage e colorato, con una bussola che ricorda il colore dell'oceano. Il set conta 50 pezzi, con altrettanti bussole e spago con cui chiudere i cartoncini dal colore retrò e i disegni preferiti dai viaggiatori. Sono originali e unisex, piaceranno agli adulti ma anche ai bambini che possono usarle per i loro giochi. Le istruzioni per montarle arrivano insieme al pacco Amazon e, abbiate fede, è questione di poco tempo (e ne vale la pena!)

Bomboniere angelo

Un'idea classica, semplice, sempre di classe. 26 angioletti sottili e delicati, dalle forme morbide e leggere. La bomboniera perfetta per chi crede nella sacralità di questa giornata e vuole omaggiarla con una figura ricorrente e a tema e ovviamente che piaccia anche ai bambini! Il packaging si tinge di grigio perla racchiude con un nastro candido l'angioletto con nappina bianca.

Bomboniere elefantini

24 pezzi in un set davvero unico! Le scatoline sono in legno di bambù, sigillate da un finto lucchetto che nasconde i confetti alle mandorle preferiti dai bambini. In cima, come un guardiano, un dolce elefante con gilet e cappello, con un vaso oppure una tavoletta di legno, alle prese con qualche lavoretto domestico. Un'idea diversa dal solito, ideale per gli amanti degli animali!

Bomboniere della vita

Per tutti gli appassionati di simboli e significati, questa bomboniera è perfetta. Un albero della vita finemente decorato e argentato, magnetico ma leggero. È possibile quindi attaccarlo al frigo e tenersi il ricordo stretto per lungo, lungo tempo. Il packaging è molto semplice, non sfarzoso ma di buon gusto. L'albero al centro è un profumatore per ambienti, mentre all'interno di ogni confezione sono prefenti dei confetti al cioccolato...deliziosi!

5. Bomboniere coccinelle

Elegantissime, delicate, preziose! Una bomboniera pensata per tutte le bambine, ma anche per tutte le donne, perfetta per quasi tutte le feste dove si celebra un evento speciale come un compleanno o una bimba in arrivo. Un fantastico set di 35 pezzi rosa e argenti, decorati e con un gancio a spirale con cui è possibile appenderle: dolcissime!

Bomboniere cestello

Un'idea davvero semplice, ma sempre piaciuta! Dal design elementare, con cuoricini intagliati nell'alluminio e un pratico manico con cui appenderle ovunque, queste bomboniere sono adatte a contenere qualunque tipo di pensierino, e possono diventare anche dei porta oggetti formidabili! Inoltre, anche per le decorazioni per la casa non sono affatto male.

Bomboniere vasetto

16 vasetti in vetro che ricordano lo stile vintage dei messaggi in bottiglia, oppure delle confezioni di caramelle che nonna ha sulla mensola in cucina. La semplicità dell'idea è proprio il suo punto di forza perché questa bomboniera permette di spaziare con la fantasia e giocare con la creatività. Perché non regalare una piccola piantina, per omaggiare l'evento che simboleggia la crescita?

Bomboniere gufetti

Qui deve piacere il genere. 24 deliziosi gufetti tutti colorati e con gli occhioni spalancati. In ceramica e dipinti a mano, mostrano bellissimi dettagli e sono sicuri anche nelle mani dei bambini (più o meno); inoltre piaceranno sicuramente anche agli invitati perché, come idea, è unica!

Il set comprende anche dei sacchettini di carta beige e decorata da disegni carini che servono a contenere il gufetto e ad accompagnarlo con una dedica, un pensiero o una poesia!

Biglietti per bomboniere Prima Comunione

Se hai deciso di acquistare online le bomboniere e quindi comporle in casa, non dimenticare i biglietti. Anche questi possono essere facilmente reperiti online, e ne trovi davvero per tutti i gusti: puoi benissimo abbinarli con lo stile della bomboniera che hai scelto. Ecco qualche idea:

