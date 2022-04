L 'amore è una cosa meravigliosa e la vita in due è stupenda, ma attenzione a cambiare con il partner e non per il partner. È questo che ci fa diventare la versione più bella di noi

Diciamolo pure: è facile cadere nell'errore di cambiare per chi amiamo, quando invece dovremmo cambiare con il partner. È facile perché, specie all'inizio di una storia, il nostro obiettivo (conscio e inconscio) è quello di compiacere la nostra metà, di farla felice.

Per questo smussiamo un po' i nostri angoli e alteriamo un po' la nostra essenza. Solo che la verità è che ciò non è per niente un bene a lungo termine. Per una vita felice, piena e per una relazione sana, si cambia sempre insieme. E siamo qui per ricordarcelo.

L'amore è un sentimento per due

Cambiare per il partner significa non ricordare che un amore completo è un amore che rende felice entrambe le persone coinvolte. Significa svilire le proprie emozioni e finire a elemosinare quell'amore che invece dovrebbe essere naturale, complice, vero.

Quando modifichiamo i nostri atteggiamenti per piacere di più alla nostra metà, smettiamo di essere trasparenti e la schiette con noi e con la persona amata. Questo è triste, perché dovrebbe farci capire che non ci stiamo mostrando per ciò che siamo.

Cambiare con il partner, invece, significa svelarsi, mostrare anche i propri difetti e, quando possibile, giungere a compromessi. Significa camminare mano nella mano accettando pienamente quei limiti umani che, in realtà, ci rendono più belli.

Cambiare insieme per crescere

Proviamo a fermarci per un attimo e a chiederci: a cosa serve cambiare per il partner? Dove ci porterà? Se stiamo riflettendo con attenzione e accuratezza, ci accorgeremo che alterare la nostra natura per una persona (nonostante l'amore) ci condannerà all'infelicità.

Nessuno vive per sempre fingendo di essere chi non è. Nessuno vive per sempre piegandosi a ciò che gli altri desiderano che sia, per il semplice motivo che così facendo si chiude, si imprigiona in una scatola stretta che, alla fine, troverà il modo di rompersi.

Trasformarsi per il partner significa diventare, in qualche modo, una persona che mente continuamente a sé stessa e agli altri. È un prezzo altissimo da pagare, quando l'alternativa, seppur più faticosa, è gratuita ed è stimolante.

Sì, perché cambiare con il partner significa conoscerlo, conoscersi e farsi conoscere nel pieno della propria essenza, della propria anima, del proprio cuore e della propria vulnerabilità.

Significa consegnarsi e farsi consegnare le chiavi dell'Io e camminare insieme lungo un percorso di reciproco appagamento e reciproco arricchimento, crescendo poco a poco, fianco a fianco.

Sincerità che abbraccia tutti i campi

Se cambiare per il partner significa mentire continuamente, cambiare con il partner è, invece, il lato chiaro del rapporto di coppia. Essere se stesse è una sfida fondamentale per una relazione sana, perché significa essere sincere su più livelli.

Riuscendo a essere noi stesse, infatti, riusciremo a essere completamente franche: non avremo bisogno di nascondere nulla al partner, perché aprendogli il nostro cuore e mostrandogli tutto ciò che contiene, gli permetteremo di leggerci dentro.

Questo significa onestà, un valore altissimo che dà una marcia in più alle relazioni perché permette di affrontare con maggiore serenità anche gli argomenti più spinosi che possono presentarsi nell'incedere della vita di coppia.

Cambiare con il partner, infatti, significa vederlo crescere, crescere con lui, maturare. Non significa solo adattarsi, significa anche e soprattutto confrontarsi per cercare sempre le soluzioni migliori per sé stessi e per l'altro.

Due individui, due punti di vista

Non cambiare per il partner significa mantenere forte la propria individualità e trovare modi sempre diversi, sempre nuovi, per cambiare con lui scoprendo ogni giorno come essere persone differenti possa portare a qualcosa di nuovo, grande e incantevole.

Quando in una coppia due persone non cambiano l'una per l'altra ma cambiano insieme, ciò che succede è meraviglioso, perché due anime, due punti di vista, due mondi si incontrano e si fondono dando vita a una realtà nuova e più completa, più colorata, più ricca.

Non è solo una questione di opposti che si attraggono: si può anche essere incredibilmente simili, ma si rimarrà pur sempre individui diversi che hanno vissuto e si sono formati in contesti differenti. Le differenze sono un punto di forza da non annullare per piacersi, ma da portare alte per migliorarsi.

Compensazione ed empatia

Infine, cambiare con il partner è utile perché ci aiuta a compensare quelle che sono le nostre e le sue lacune. Quando cambiamo per la persona che abbiamo di fronte tendiamo solo ad assecondarla, senza dare un effettivo contributo alla nostra relazione.

Quando invece ci mostriamo e cambiamo insieme a lui, diventiamo in grado di colmare alcuni vuoti che solo le differenze e il nostro vero Io possono riempire.

Inoltre, non è tutto qui: cambiare con il partner significa soddisfare i reciproci bisogno e imparare, insieme, l'importanza dell'empatia. È qualcosa che ci consente, per altro, di riconoscere i litigi utili (e quelli nocivi) e di uscire sempre vincitori.

Perché non c'è niente di più bello che camminare mano nella mano e ritrovarsi più maturi, vivi e felici in piena sincerità e con trasparenza.