Come possiamo capire se la nostra relazione è stabile?

Q uali sono quei comportamenti che ci dicono in modo chiaro che quella che stiamo vivendo è una relazione stabile? Scopriamolo insieme

In ogni relazione sentimentale che si rispetti si vivono momenti si e momenti no. Periodi in cui tutto sembra andare per il verso giusto e altri in cui, invece, ci sembra che le cose non stiano procedendo come dovrebbero. Capita a tutti e sono proprio questi alti e bassi a far crescere la relazione. Ma come fare per capire se si stanno vivendo dei sani momenti di crescita e se la propria relazione è stabile oppure no?

Ovviamente prestando attenzione a tutti quei comportamenti e/o segnali che ci indicano l’andamento del nostro rapporto e la sua solidità. E questo a prescindere dal momento che si sta vivendo. Ecco, allora, come capire se la propria relazione è stabile o se è meglio lavorarci un po' su. Con impegno, dedizione e tanta, tantissima pazienza.

Libertà di essere se stessi

Se state vivendo un rapporto in cui, sia voi che il vostro/a partner siete liberi di essere ciò che siete, senza freni, senza imbarazzo, vergogna, aspettative reciproche o limitazioni, allora si, potete dire che la vostra è una relazione stabile (oltre che sana).

Amarsi e accettarsi nonostante o/e proprio per le diverse caratteristiche personali, pregi, difetti, ecc., andando avanti giorno dopo giorno, accettando che ognuna della parti possa esprimersi per ciò che veramente è, rappresenta uno dei tasselli fondamentali per creare e vivere una relazione stabile e duratura. E se questo già l’avete, allora la vostra è una relazione davvero granitica.

Esserci…sempre

Lo abbiamo detto, i momenti no capitano a tutte le relazioni. Così come capitano singolarmente a ognuno di noi. Momenti in cui diventiamo insopportabili anche per noi stessi e che possono incrinare la stabilità del nostro rapporto. Soprattutto perché è proprio con chi si ha accanto che si tende a sfogare ogni nostro dolore, incertezza, fastidio, paura, tensione, ecc.

Bene, se nonostante questo, entrambi ci siete, pronti a supportarvi (e sopportarvi) anche nei momenti giù, allora potete ben dire di vivere una relazione stabile. In cui nemmeno un uragano potrebbe creare il ben che minimo tentennamento.

La vostra felicità non dipende dall’altro

Certo, se non si è felici nello stare insieme tanto vale non starci. Ma se lo siete anche da sole/i è sicuramente una marcia in più, sia a livello personale che di coppia. Stare bene con se stessi è la regola base per poter stare bene anche in una relazione a due.

Se questo manca, invece, è molto probabile che cerchiate o vogliate troppo dall’altro, come se fosse lui/lei a dover colmare quella parte di felicità che vi manca. Rischiando solo di appesantire il/la vostro partner e il vostro rapporto. Se al contrario, invece, il vostro stare bene dipende in primis da voi stesse, sarà quasi automatico stare bene anche in coppia, consolidando giorno dopo giorno il rapporto che vivete e dando vita a una relazione stabile, serena e appagante per entrambi.

Onestà, rispetto e dialogo

In una relazione stabile c’è rispetto reciproco (e per se stessi). In una relazione stabile c’è dialogo anche se scomodo, anche per le cose più difficili (così come per quelle più banali), c’è comprensione e voglia di capirsi. In una relazione stabile c’è onesta.

Anche se questo significa rivelare i lati di noi che ci piacciono meno. Insomma, se davvero la persona che si ha accanto è quella con cui si vuole costruire la propria vita a due, le basi devono essere solide. Così come ogni mattone che vi servirà per crescere. E questi tre aspetti, onestà rispetto e dialogo, sono i primi da mettere, assicurandosi che siano ben saldi nel tempo. Difficile? No se lo si vuole davvero.

Relazione stabile vs cambiamenti

Tutto muta. Ciò che si ha intorno, quello che si desidera, il nostro aspetto. Tutto. Ma se la vostra relazione è stabile non c’è cambiamento che possa intaccarla. Se nonostante il tempo trascorso, i cambiamenti nel vostro aspetto fisico (da parte di entrambi), il diverso modo di reagire alle cose, di parlare, di mangiare, delle amicizie, del lavoro, della situazione economica e di tutto ciò che vi viene in mente voi ci siete, Allora sì, la vostra è una relazione stabile allora sì, la vostra è una relazione stabile.

Ma è anche serena, appagante e soprattutto, carica di un amore vero. Che va oltre ogni cosa e che comprende solo le cose davvero importanti, voi. Insieme, mano nella mano come il primo giorno.

E diciamolo, siete davvero molto fortunate/i a vivere una storia cosi.