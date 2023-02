Come creare il profilo perfetto sulle app di dating

H ai deciso di cercare l'amore attraverso un'app di incontri, ma non sai da dove iniziare. Non sai che foto mettere, cosa scrivere nella biografia. Ecco alcuni consigli per creare il profilo perfetto sulle app di dating

La tua relazione che durava da anni è finita e vorresti trovare un nuovo amore. Le tue amiche ti suggeriscono di sfruttare le possibilità date da Internet e di creare un profilo perfetto sulle app di dating, in modo da conoscere subito persone interessanti. Però, non sai da dove iniziare. Rientrare sulla scena degli appuntamenti dopo aver avuto una relazione molto lunga è già abbastanza difficile. Se poi la tecnologia ha cambiato tutte le carte in tavola, trasformando la ricerca di un nuovo amore in un catalogo di foto da sfogliare sul proprio smartphone, è ancora più complicato. Ma non è impossibile, con i giusti consigli. Ecco come creare sulle app di dating un profilo a prova di appuntamenti, e come sentirti a tuo agio nel metterti in gioco su Internet.

Supera ogni ritrosia a usare le app di dating

Se hai già storto il naso all'idea di appuntamenti online, sappi che non sei sola. Molte donne, dopo il divorzio, sono scettiche. La maggior parte pensa che incontrerà un nuovo amore nella vita reale, andando al lavoro, facendosi presentare dalle amiche i loro amici divorziati e così via. Peccato che questo non sempre succeda. Non solo: dipendere interamente dagli incontri di persona e dagli amici rischia di rendere tutto molto più lento. Le app di dating sono un modo ampiamente accettabile, universale e completamente valido per trovare l'amore e il romanticismo. Inoltre, oggi gli appuntamenti online sono molto meno stigmatizzati rispetto a qualche anno fa. Ormai quasi tutti “escono su Internet”. Quindi, se finora sei stata riluttante ad accedere alle app, fatti un favore, metti da parte qualsiasi stigma e permettiti semplicemente di farlo.

Creare il profilo perfetto sulle app di dating: conosci te stessa

Prima di creare un profilo perfetto sulle app di dating, c'è un passo importante da fare: prenditi il tempo per conoscere te stessa e ciò che vuoi veramente. Questo è particolarmente importante se sei uscita di recente da una lunga relazione. Quando vivi in coppia e stai con la stessa persona per molto tempo, hai un certo modo di vedere te stessa. Una volta che esci da quella relazione e ritorni single, inizi a vederti in modi diversi. Ecco perché è importante capire chi sei veramente e che cosa, e chi, cerchi in un appuntamento.

Non fingere di essere diversa

Se sei a tuo agio con te stessa, lo sarai anche durante gli appuntamenti. Chiediti chi vuoi nella tua vita e chi ti farà sentire bene con te stessa. Chiarisci i tuoi desideri. Quindi, quando ti ritrovi a creare un profilo perfetto sulle app di dating, assicurati di non fingere di essere qualcun'altra per attirare la persona che ritieni giusta per te, ma che ancora non conosci bene. L'approccio migliore è sapere perfettamente ciò che è veramente importante per te e presentarti nel modo più autentico possibile.

Creare il profilo perfetto sulle app di dating: scrivi la biografia

Quando ti iscrivi su un'app di dating, devi scrivere una tua breve biografia. Spesso, però, le biografie sembrano tutte uguali. Cerca di pensare fuori dagli schemi. Tutti scrivono che sono leali, gentili o divertenti, o che posseggono tutte e tre queste qualità. Ma affermare di possederle, proprio perché lo fanno tutti, inizia a perdere qualsiasi significato. Nel pensare alla tua biografia, poniti queste domande: in che modo ti descriveresti? In che modo gli amici o la famiglia ti descriverebbero? Qual è la cosa più bizzarra di te? Una volta che hai le risposte, puoi iniziare a compilare una biografia unica e creare un profilo perfetto sulle app di dating.

Fai capire che sei aperta agli appuntamenti

Una delle cose principali che il tuo profilo di appuntamenti online dovrebbe comunicare, a parte gli aspetti della tua personalità e chi sei, è che sei aperta a incontrare altre persone e uscirci. Prendere scorciatoie o essere pigri durante la creazione del tuo profilo, come lasciare la tua biografia vuota, può inviare il messaggio sbagliato, facendo sembrare che tu non sia interessata a perseguire una relazione. Anche concentrarsi troppo sulla tua famiglia o sui tuoi figli, e non abbastanza su te stessa, può inviare un messaggio sbagliato. Se proprio vuoi includere una foto con i tuoi figli, fa' che sia solo una. Infatti, se ogni foto sul tuo profilo include i tuoi figli, in particolare i bambini più piccoli, non lascerai affatto intendere che sei pronta per un appuntamento e hai notti libere.

Creare il profilo perfetto sulle app di dating: no ai selfie

Una foto vale più di mille parole e le immagini sul tuo profilo di incontri online comunicheranno molto su chi sei e cosa vuoi che gli altri sappiano di te. Ma come scegliere le foto del profilo? Ecco alcuni consigli: mostra tutto il tuo viso, niente occhiali da sole, niente cappello, niente ombre sulla faccia. Non utilizzare selfie scattati nella tua auto o in bagno, perché queste foto possono sembrare poco impegnative e anche un po' confuse. Includi uno scatto dove sei intenta a fare qualcosa che ti piace, che si tratti di un hobby o di uno sport o qualunque cosa sia. Includi uno scatto con gli amici: farà capire che ti piace divertirti. Se sei un po' elegante e sei fuori a cena e ti senti bene, è un buon momento per farti scattare delle foto da qualcuno. Non includere selfie, a meno che tu non sappia scattarne di fantastici trovando la giusta illuminazione e le angolazioni migliori. Solo così riuscirai a creare un profilo perfetto sulle app di dating.