6 segnali che è ora di prenderti una pausa dalle app di dating

S tai cercando la persona giusta per te e ti sei affidata alle app di dating. Ma ogni appuntamento fallisce. Forse la colpa non è degli uomini che incontri. Forse, hai bisogno di una pausa. Ecco come capire quando è il momento di smettere di accettare richieste di incontri, almeno per un po'

Ti sei iscritta a una o più app di dating. Passi tanto tempo a guardare foto di sconosciuti e, quando qualcuno che sembra carino ti chiede di uscire, accetti. Ogni volta speri che sia quello giusto, ma non succede mai. Il che può essere frustrante, specie quando vedi che le persone intorno a te, proprio su quella stessa app, hanno già trovato l'anima gemella. Possibile che tutti gli uomini sbagliati li incontri solo tu? E se, invece, il problema non fossero loro, ma tu? Hai già considerato questa possibilità?

Tutti gli appuntamenti falliscono? Prenditi una pausa

Non è facile ammettere che il problema è nostro. Ma, quando percepiamo tanti segnali che è proprio così, allora inutile negarlo persino a noi stesse. Meglio ammettere la colpa. Il che non significa che ci sia qualcosa di sbagliato in noi, significa solo che forse è il momento di fare un passo indietro dagli appuntamenti, di prendersi una pausa. Ecco sei segnali che ti indicano che è arrivato il momento di fermarsi per un po'.

Dating, continui a frequentare le persone sbagliate

Sapevi che sempre più single frequentano persone che non corrispondono al loro ideale? Oggi più che mai i single sono aperti all'idea di uscire con uomini o donne che in un altro momento avrebbero semplicemente considerato un amico o un'amica. O che non avrebbero considerato affatto. Quindi, se hai passato anni a frequentare più versioni del "tuo tipo ideale" e non ha mai funzionato, dovresti smettere di cercarlo e riconsiderare che cosa vuoi veramente da un partner. Inutile cercare una versione diversa della stessa persona ancora e ancora, aspettandoti risultati diversi.

Gli appuntamenti falliscono? Forse ti stai autosabotando

Hai mai incontrato una persona perfetta sulla carta, ma qualcosa in lei ti infastidisce? Potrebbe essere il partner più gentile e premuroso ma, per qualche ragione, presumi che sia "troppo bello per essere vero" e già senti che la relazione andrà a finire male. Forse tutti i tuoi amici ti dicono: «Cosa c'è che non va in te, non puoi lasciare che ti rendano felice?». Questo potrebbe essere un segno che non sei davvero pronta a credere che qualcuno potrebbe essere la persona giusta per te. Invece, auto-saboti ogni relazione, trovando anche la più piccola cosa che non va.

Dating, continui ad abbassare i tuoi standard

Ti ritrovi a cercare scuse per le persone con le quali esci? Per esempio: quando fanno qualcosa di sbagliato, lo ignori per non causare problemi. Oppure lo respingi come se non fosse un grosso problema. O anche difendi le loro azioni con gli amici che ti fanno notare cose che non dovresti sopportare. Situazioni del genere sono capitate quasi a tutte. Ma ricorda: va bene abbassare i tuoi standard se sei un po' troppo esigente, ma quando continui ad abbassarli solo per avere qualcuno con cui uscire, non è un modo realistico per trovare la persona con la quale vale la pena passare il tuo tempo. Per ricordare a te stessa che sei capace e degna di trovare qualcuno che ti tratti bene, ti rispetti e ti ispiri, potresti prima dover passare un po' di tempo da sola.

Gli appuntamenti falliscono? Forse ne hai troppi

Quando hai talmente tanti appuntamenti serali da rischiare pericolosi accavallamenti, oppure sei esausta perché per giorni hai cercato di tenere il passo con tutti gli incontri, è tempo di fare un passo indietro. Gli appuntamenti non dovrebbero metterti ko. Dovresti sentirti eccitata all'idea di uscire con qualcuno che non conosci. Ma se ti presenti e poi cominci a comportarti come se fossi un robot, le probabilità che tutto si risolva in un fallimento sono molto alte. Fermati: stai solo peggiorando le cose per te stessa. Forse è arrivato il momento di cancellare le app di dating per un po' e concederti una pausa. Almeno fino a quando non inizi a sentirti meno esausta e più euforica al pensiero di uscire con qualcuno.

Stai uscendo con qualcuno perché senti di doverlo fare

Sei arrivata a un punto della tua vita dove nulla è come lo avevi immaginato. Niente matrimonio, nessun figlio. Potresti sentire il bisogno di sbrigarti e trovare qualcuno con cui sistemarti il più rapidamente possibile. Ma perché senti tutto questo bisogno di affrettarti? È perché la tua famiglia ti sta facendo pressioni? Sei delusa di non aver seguito la linea temporale immaginaria che avevi impostato nella tua testa? Per quanto possa sembrare un cliché, tutto accade a suo tempo. Quindi, non uscire con qualcuno solo perché senti di doverlo fare. Accetta un appuntamento solo se senti di volerlo davvero.

Il dating non deve essere come un colloquio di lavoro

Stai andando a diversi appuntamenti. Ma l'idea di non piacere, di non essere apprezzata ti rende nervosa. Fermati un attimo, respira. Quando vai a un appuntamento, non dovresti sentirti come se stessi andando a un colloquio e devi dimostrare all'altra persona che sei abbastanza brava. Lo scopo è conoscere qualcuno e farti conoscere, in modo che possiate decidere entrambi se è giusto o meno andare avanti con una relazione. Quando ti preoccupi di essere "abbastanza brava" e poi i tuoi appuntamenti falliscono, questo può seriamente danneggiare la tua autostima e farti sentire come se fossi tu la causa per la quale le relazioni non funzionano. Non è così, anche se è difficile crederci mentre sei in mezzo alla tempesta. Quando ti prendi una pausa dagli appuntamenti, sei in grado di ricordare che "ciò che porti in tavola" è importante e non hai bisogno di dimostrare il tuo valore a nessuno.