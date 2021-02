Il tran tran giornaliero mette a dura prova l'intimità? Ecco 12 idee su cosa fare a San Valentino per (ri)accendere la passione

San Valentino 2021: cosa fare?

San Valentino 2021 è alle porte e può capitare che le idee su cosa fare per festeggiare scarseggino. Come spesso accade, la vita frenetica e i mille impegni mettono a dura prova la coppia che, spesso e volentieri, fa fatica a ritagliarsi dei momenti tutti per sé.

Ma San Valentino è la festa degli innamorati e, regali con frasi d'amore a parte, è l’occasione perfetta per riavvicinarsi al proprio lui e rinsaldare quella complicità e intimità che sembrano ormai svanite.

Ma come fare? Innanzitutto è necessario rompere la meccanica dei rapporti. Quindi bando alla ripetitività e alla routine, opta invece per rovesciare le regole creando un contesto che porti alla scoperta di nuovi lidi, senza però dimenticare che le sorprese più belle sono anche le più semplici. L’importante è anche ritrovare quel romanticismo tipico dei primi periodi e puntare tutto sulle emozioni.

Ecco alcune idee per riaccendere il desiderio e sorprendere la propria metà.

Regali di San Valentino

Dici che fare regali a San Valentino è un gesto banale e sorpassato? Forse molto dipende dal regalo che fai: fare dono di un oggetto originale, e magari molto pensato, può essere qualcosa di molto apprezzato dal partner. Se cerchi qualche ispirazione non scontata dài un'occhiata alle nostre guide:

Prenotare al ristorante della prima uscita (ma a domicilio)

La classica cena fuori per questo San Valentino 2021 è impossibile per cause di forza maggiore, ma ci si può concedere un'ottima cena a domicilio. Il dettaglio romantico? Scegliete il ristorante dove siete andati a cena la prima volta o dove vi siete dati il primo bacio. Provate a riordinare gli stessi piatti: vi faranno ricordare le sensazioni che quell’uscita insieme vi aveva provocato. Rivivere quei momenti, servirà per accendere l’entusiasmo, proiettando la coppia verso un futuro (o almeno un fine serata) di feeling intenso.

Cucinare insieme

Se viceversa, si è abituati a uscire spesso, ecco allora la necessità di godersi un po’ la casa e cucinare insieme. Sarebbe carino sperimentare alcune ricette facili e veloci proposte per San Valentino (il piacere di stare ai fornelli insieme deve lasciar spazio anche ad altri piaceri), magari usando ingredienti afrodisiaci che possano risvegliare la passione. Un’ottima idea è anche quella di mangiare direttamente a letto, senza dimenticare una buona bottiglia di vino ad accompagnare il tutto.

Pensare ad una mini fuga romantica

Anche se, ammettiamolo, il top sarebbe poter staccare la spina qualche giorno e concedersi un viaggio, anche non troppo lontano e impegnativo, per sentirsi coccolati e senza pensieri. Basta poco: un agriturismo, uno chalet in montagna, una spiaggia non troppo lontana, una meta romantica dove passare una notte lontano dai soliti luoghi.

Essere sexy per l'occasione

Se si ha la consuetudine a prediligere un abbigliamento comodo ma decisamente poco sexy, meglio optare per qualcosa che possa attirare la sua attenzione, focalizzandola sulla riconquistata femminilità. Se si esce a cena, lasciate a casa la lingerie e, sul più bello, comunicatelo al vostro lui. Impazzirà e non vedrà l’ora di tornare a casa!

Regalarsi un massaggio rilassante

Non bisogna essere delle esperte fisioterapiste per lanciarsi su un massaggio rilassante. Basta un olio profumato, la giusta atmosfera, qualche carezza e il gioco è fatto! Tanto meglio se si ha tutta la giornata a disposizione. Un'alternativa può essere prenotare un massaggio professionale a domicilio: di sicuro è un'idea regalo di San Valentino indovinata.

Fare insieme una cosa divertente

Prendete ognuno in foglio e scriveteci sopra 3 cose divertenti che avreste sempre voluto fare (ovviamente nei limiti del fattibile). Poi leggete ognuno il foglio dell'altro e scegliete una delle tre idee dell'altro, e poi mettetele in pratica davvero.

Fare uno spogliarello

Non c’è nulla di più eccitante per un uomo che il vedere la propria donna spogliarsi di fronte a lui. Via quindi le inibizioni! Basta acquistare un intimo provocante e intrigante e cimentarsi in uno spogliarello che lo faccia uscire di testa. E quale miglior brano da usare di “You can leave your hat on” di Joe Cocker?

E se dovesse venirvi da ridere...che male c'è? La complicità è la conquista più preziosa in una coppia!

Creare l'atmosfera giusta

Spesso fare l’amore diventa un gesto meccanico cadenzato dai vari impegni. San Valentino è l’occasione perfetta per ritrovare la calma e la serenità nel riscoprire il corpo del proprio partner e le sensazioni che la sua vicinanza porta. Ecco quindi l’idea di creare un percorso di petali di rose che porti dritto in camera da letto dove si potrà godere di qualche ora di intimità, alla riscoperta di quelle emozioni ormai assopite. L’atmosfera che si riuscirà a creare sarà fondamentale: via libera quindi anche a candele e a della musica rilassante da lasciare come sottofondo. Con una scatola di cioccolatini, della frutta fresca e una bottiglia di vino, il resto verrà praticamente da sè.

Invece dei soliti regali, perché non risparmiare pensando a qualcosa di alternativo che può essere sicuramente apprezzato e “consumato” al momento? Un'idea? Dei coupon personalizzati con scadenza la sera di San Valentino e quindi senza possibilità di essere dimenticati nel cassetto.

Un massaggio rilassante o ai piedi, una cena a base di ingredienti afrodisiaci, un buono per una colazione a letto, 5 desideri che verranno realizzati, delle carte illustrate con posizioni particolarmente stimolanti per dare sfogo alle sue (e alle tue!) fantasie erotiche. Non potrà che ringraziare!

Sperimentare i sex toys

Il sesso è la chiave di una serata (e nottata) indimenticabile. Non serve strafare, basta scegliere uno o due giochi da incartare e lasciare sul cuscino per rinvigorire complicità e intimità. Il brivido e il piacere sono assicurati, per una notte di sesso pazzesco. Ne esistono di ogni genere e tipo, per soddisfare tutte le esigenze: potete puntare anche su qualcosa di particolare, come i sex toys comandati a distanza (per lasciare completamente nelle sue mani il vostro piacere) o, se l'idea di entrare in un sexy shop o di farvi recapitare a casa questi giocattoli vi rende dubbiose, potete creare in casa un sex toy fai da te: è più facile di quanto sembri.

Si può anche proporre di invertire i ruoli che sono stati consolidati nella coppia da anni, portandoli all’estremo. Un ottimo metodo per rompere gli schemi. Se si vuole far impazzire completamente il proprio uomo, si può puntare sull’autoerotismo. Non c’è nulla di più eccitante, infatti, che vedere la propria donna darsi piacere da sola, lasciandosi andare completamente.

La parola d'ordine per rendere la notte di San Valentino davvero speciale è sperimentare!