Essere se stesse in amore: una sfida fondamentale per una relazione sana

E ssere se stesse in amore? Una sfida fondamentale per vivere una relazione sana e duratura

Il segreto per una relazione sana? Essere se stesse in amore. Gli psicologi lo dicono da tempo autostima e spontaneità sono le chiavi per creare legami forti e duraturi. Ma tu sei certa di riuscirci?

Imparare ad amarsi, credere in se stesse e avere fiducia nelle proprie capacità è il primo passo per costruire nella tua vita qualcosa di solido. Il principio è semplice: se non ti ami per prima (e non ti metti al centro) nessuno lo farà per te. Devi prenderti cura della persona che sei, coccolarla, imparare a conoscerla. Insomma: creare con te stessa una vera e propria storia d’amore.

I sintomi di una bassa autostima

Essere se stesse in amore è una sfida fondamentale per vivere una relazione sana. Se non credi nelle tue capacità non saranno di certo gli altri a farlo per te e questo influirà negativamente sui tuoi rapporti. Hai mai sentito parlare di dipendenza affettiva? L’unico modo per evitare questo problema nelle relazioni è capire che puoi farcela da sola, che puoi esistere anche senza qualcuno accanto e che vali molti. Solo in questo modo sarai libera di vivere la tua storia d’amore al massimo ed essere felice.

La bassa autostima infatti ti rende ansiosa e alla perenne ricerca di rassicurazioni esterne. Sappiamo come ti senti: hai paura di affrontare delle nuove sfide, sei particolarmente dura nei tuoi confronti e indulgente in quelli degli altri. Con il tempo, la mancanza di iniziativa e l’indecisione provocano conseguenze su tutti gli aspetti dell’esistenza e portandoti, anche nelle relazioni, a non riuscire a metterti al centro.

Le conseguenze

Questa condizione tende a influenzare negativamente la vita di coppia per tanti motivi. Se pensi che la persona che hai accanto sia migliore di te oppure che sia troppo perfetta per te, finirai per sopportare cose e atteggiamenti che in realtà non dovresti accettare. Il risultato? Si arriva persino a confondere l’amore con l’autostima. Ci si arrende, “mandando giù” bocconi amari con la convinzione di amare così tanto l’altro e di non meritarlo.

Così parlare e contrattare diventa un’opzione che non viene contemplata e le parole che pronunci più spesso sono “scusa” o “forse”. Questo provoca un circolo vizioso: chi hai accanto percepisce la tua tendenza a svalutarti e di conseguenza non ti dà la giusta importanza, ignorando le tue necessità e ciò che desideri davvero.

Come credere di più in te stessa

In amore è importante credere in se stesse. Solo così potrai costruire una relazione sana e duratura, trovando la tua dimensione felice.

Punta sulla mindfulness – Per trovare la carica giusta e accrescere la tua autostima impara ad assaporare e notare quanto c’è di positivo intorno a te. Solo così inizierai a capire quanto sei speciale e importante.

Medita…su di te – Usa mantra positivi per sentirti meglio e aumentare l’amore per te stessa. Non usare negazioni, ma frasi propositive come: “Sono bella”, “Sono straordinaria”, “Sono forte”.

Trova i tuoi punti di forza – Fai un elenco con tutti i tuoi punti di forza e visualizza le cose che potresti fare per renderli più forti e solidi.

Ironizza sui tuoi punti deboli – Tutti abbiamo dei limiti, l’importante è non concentrarsi sugli aspetti negativi, ma trasformarli in qualcosa di migliore che ti dia forza e coraggio. Usa l’arma dell’ironia per esorcizzare ciò che ti abbatte e ti fa paura.

Poniti degli obiettivi – A piccoli passi puoi raggiungere qualsiasi obiettivo. Devi solo visualizzare ciò che vuoi, guardare avanti e muoverti a piccoli step. Solo così avrai sempre più fiducia in te stessa.

Fai ciò che ti piace – Trova qualcosa in cui eccelli e che ti appassiona, impegnati per fare del tuo meglio e vedrai che ti sentirai da subito una persona speciale e unica.

Amati…sempre – Ricorda che ti devi amare, sopra ogni cosa. Nessun altro lo farà per te, solamente tu poi e devi assolutamente farlo. Cosa significa questo? Anteporre a tutto il resto ciò che ti fa stare bene. Un esempio? Se il tuo fidanzato si fa attendere prima di organizzare il sabato sera con te, non aspettarlo invano, ma organizza una serata con le amiche. Se lui ti vorrà potrà raggiungerti.

Non lasciarti abbattere – I giudizi negativi non devono in alcun modo fuorviarti. Cerca di essere oggettiva: quando ripensi a ciò che giudichi errori, sposta l’attenzione sui tuoi meriti. Nessuno è perfetto e tu hai qualità che ti rendono speciale e importante.