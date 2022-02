L e relazioni di lunga data corrono il rischio di cadere nella routine della quotidianità. Ci sono tuttavia degli accorgimenti per tenere accesa la fiamma dell’amore e evitare la monotonia di coppia

L’amore è proprio come una pianta: va coltivato. Per mantenerlo sano e evitare la monotonia di coppia, bisogna prestare attenzioni e impegno. Le relazioni lunghe rischiano di cadere nella routine molto più facilmente delle storie fresche.

Da una parte, non c’è più l’ansia della conquista e la curiosità di conoscersi. C’è stabilità, intesa e complicità basata dagli anni trascorsi insieme. Tuttavia, l’amore che si è creato solidamente può correre il rischio di cadere nella routine, a sua volta pericolosa per la relazione. Può essere utile, quindi, spezzare la quotidianità attraverso piccole attenzioni che ti permettono di evitare la monotonia di coppia.

Non pianificare tutto

In una relazione di lunga data, è inevitabile che tendiate a organizzare la vita quotidiana, tra incombenze domestiche e “doveri” mondani (pranzo con i genitori dell’uno e dell’altra, etc). Tuttavia, per evitare la monotonia di coppia, prova a lasciare più spazio all’improvvisazione, quando è possibile. In questo caso, sperimenterete un senso di libertà e spontaneità che farà sembrare meno opprimente la routine.

Viaggi improvvisati

A questo proposito, un altro modo per evitare la monotonia di coppia consiste appunto nell’improvvisare qualcosa che spezzi la routine. Per esempio, un bel viaggetto, anche solo di un weekend, a sorpresa. Se per varie ragioni è difficile organizzare (ma non troppo) un intero finesettimana fuori casa, può funzionare anche solo una gita fuori porta. Per esempio, anziché andare a pranzo dai genitori dell’uno o dell’altro, proponi una gita fuori. Una passeggiata in montagna, una visita a un borgo medievale, quello che vuoi. Scoprirai che basta poco per rompere gli schemi.

Provate nuove attività insieme

Sempre a proposito di innovazione, potreste provare una nuova attività insieme. Scegliete qualcosa che sia nuovo e che possa incuriosire entrambi, che sia uno sport, un corso di cucina, di sommelier, etc. L’importante è che nessuno dei due l’abbia già provato e che sia un’occasione per condividere qualcosa di nuovo e riaccendere la chimica. Anche questo aiuta a evitare la monotonia di coppia.

Fai attenzione ai dettagli

Nelle relazioni lunghe, il rischio di cadere nell’abitudine riguarda spesso anche l’attenzione per le piccole cose. Non perché ci si voglia meno bene, ma perché “fisiologicamente” entrambi potreste pensare che la fase della conquista sia conclusa. Per evitare la monotonia di coppia, invece, basta continuare a coltivare piccole attenzioni per innescare un circolo virtuoso che rende perfino più solida la coppia. Potresti organizzare (anche a casa) una cenetta romantica a lume di candela, o anche solo regalare al tuo partner un piccolo pensierino, semplicemente per il piacere di vederlo sorridere. Ancora, a volte basta un post-it attaccato in bacheca con un pensiero tenero o spiritoso, un bigliettino in tasca… È un bel modo per ricordare anche a te stessa quanto ami la persona con cui dividi la vita.

Non trascurare le coccole

Un’altra cosa che si potrebbe dare per scontata in una relazione lunga riguarda i gesti teneri, cioè baci e abbracci. Se vuoi evitare la monotonia di coppia, invece, non dovresti dimenticartene, anche se non è certo come la prima volta che siete scambiati questi gesti d’amore. Al contrario, prova a riprendere queste abitudini affettuose, anche in maniera improvvisa e senza motivo apparente. Il contatto fisico, specie tra persone intime, offre tanti benefici che, di sicuro, fanno bene a entrambi e alla coppia.

Riduce l’ansia e lo stress

Migliora lo stato d’animo

Infonde fiducia e sicurezza

Aumenta l’autostima

Offre ulteriori benefici alla salute, come l’abbassamento della pressione arteriosa o il miglioramento del sistema immunitario e della salute cardiovascolare.

Prenditi cura di te

Se non ami te stessa, difficilmente potrai amare un’altra persona. L’amore per il tuo partner inizia da te stessa, a cui dovresti dare l’importanza che ti spetta. Per evitare la monotonia di coppia, non dimenticare di prenderti cura di te stessa, sia dal punto di vista mentale sia da quello prettamente fisico. Non dimenticare che non sei solo moglie (o compagna, magari madre), sei in primis una persona e una donna. Se ti curi e ti senti bene, a tuo agio con te stessa, trasmetterei maggiore benessere anche al partner e Se ti prendi cura di te, starai meglio con te stessa, sarai più rilassata e questo avrà un impatto positivo sulla coppia.

Sperimenta nuove fantasie a letto

Per evitare la monotonia di coppia, bisognerebbe porre l’attenzione anche sull’intimità. Quella sessuale, infatti, è sia causa sia effetto della routine delle relazioni di lunga data. Questo non significa dover sperimentare chissà quali pratiche estreme: a volte basta regalarsi un completino sexy (che fa bene alla tua autostima, prima ancora che piacere a lui), provare giochini preliminari diversi o utilizzare dei sex toys. L’importante è parlarne e che qualsiasi cosa vogliate sperimentare, sia qualcosa che entrambi volete.

Tieni degli spazi individuali

A maggior ragione se avete una relazione di lunga data e vivete insieme, non dovete per forza stare insieme sempre! Per evitare la monotonia di coppia, dovreste cercare di ritagliarvi degli spazi individuali, che sia un’uscita con le amiche, un corso in palestra o qualsiasi altra cosa.

Comunicate

La comunicazione non va mai trascurata, se vuoi evitare la monotonia di coppia. Per quanto possiate essere impegnati e stanchi, cercate di ritagliarvi almeno ogni due settimane (o più spesso, se riuscite) uno spazio solo per voi due, per parlare. Televisione spenta, figli a letto, nessuna distrazione. Istituire un appuntamento regolare per condividere pensieri, preoccupazioni, aspettative etc vi eviterà di vivere insieme senza parlare, come se foste dei semplici coinquilini.