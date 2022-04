Festa della mamma: i regali per renderla più bella

D alla crema per le mani al profumo per ambiente, dalla pochette glam al lip balm delicato. Tante idee ispirate alla rosa da regalare alla mamma per un beauty-case fiorito e super profumato

Regali per la Festa della mamma

Quale fiore regalare alla mamma nel giorno della sua festa? Con le rose non sbagli mai. La regina dei fiori è da sempre amata da tutte le donne e funziona bene in molte occasioni. Ancora di più per le mamme. Le rose nelle tonalità più tenui sono da sempre associate alla maternità per il messaggio che evocano.

Ecco i regali più belli ispirati alla rosa da regalare per la Festa della mamma:

1 di 16 - La mamma ama circondarsi di benessere anche a casa? Allora è perfetta questa candela che diffonde le note fresche dei primi boccioli di maggio. Roses Eau Rose di Dyptique (73 euro, ed. Limitata, 73 euro, su Olfattorio.it). 2 di 16 - Mixa limone, rose rosse (sette fra le più raffinate al mondo) e miele caramellato il diffusore per ambiente Red Roses di Jo Malone (82 euro). 3 di 16 - Sandalo in pelle effetto metallizzato verde con rosa in pelle rossa, plateau e tacco largo Chie Mihara (307 euro) se la mamma ha gambe da urlo. 4 di 16 - Accessorio, realizzato all'uncinetto, da usare come collana, cintura o decorazione tra i capelli. ottod'Ame (129 euro). 5 di 16 - Bandeau in twill di seta stampa rose bianche di Dolce&Gabbana (prezzo su richiesta). Un regalo super chic. 6 di 16 - La rosa del mattino, fresca e frizzante, incontra le note acidule e insolite del rabarbaro. Il risultato è irresistibile. Acqua Profumata Rose de Vigne di Caudalie (25,20 euro). 7 di 16 - L'eau de parfum Rose Pompon di Goutal (155 euro) mixa rosa bulgara, dal sentore fruttato, e rosa di Taif, dalle sfaccettature mielate, più un accenno di fresco di lampone. Per la mamma che non vuole passare inosservata. 8 di 16 - Inebriante grazie al mix di rosa, assoluta di cisto e mirra. Rose de Chine Private Rose Garden Collection di Tom Ford (215 euro). Una fragranza genderless che piacerà anche al papà. 9 di 16 - Wild Rose Brightener di Neal’s Yard Remedies (25 euro, su Olfattorio.it) illumina e leviga il contorno occhi con rosa canina selvatica bio. E lo sguardo sarà più fresco e riposato. 10 di 16 - Con acqua floreale di Rosa Centifolia provenzale il Sapone Profumato Rose di L’Occitane (5 euro). 11 di 16 - Per labbra levigate e morbidissime c'è Petal Soft Lip Cream Rose di Fresh (25 euro). 12 di 16 - Per accarezzare e massaggiare la pelle sotto la doccia c'è la morbida Spugna da Bagno di Emanuela Biffoli (35,90 euro, nel kit con crema bagno, latte idratante e scrub). 13 di 16 - Per la mamma sempre in viaggio c'è la Beauty-Pochette Favolosa Rosa Purpurea di L'Erbolario (14,90 euro) con Bagnogel e Crema Profumata per il Corpo. 14 di 16 - Multi-Finish Floral Blush Blossoming Beauty di Kiko Milano (14,99 euro) ravviva il colorito con un doppio finish, mat e perlato. E la pelle della mamma sarà più luminosa e giovane! 15 di 16 - Divine Blush + Glow Trio di Pat McGrath (62,90 euro) contiene due tonalità di blush abbinate a un illuminante. 16 di 16 - Finish luminoso e formula a base di oli per Gucci Rouge à Lèvres Voile 25 Goldie Red (42 euro). Si usa su labbra e guance!

Il colore delle rose

Nel linguaggio dei fiori, le rose rosa esprimono gentilezza e grazia, ma anche profonda stima. Le rose gialle, invece, sono simbolo di gioia e amicizia. Entrambi questi due colori sono perfetti per confezionare un bouquet di rose per la mamma.

Le proprietà dei petali di rosa

Ma perché non regalare una versione della rosa in boccetta? Le case cosmetiche propongono prodotti di tutti i tipi che sfruttano il suo inebriante profumo e le sue preziose proprietà. Dai petali della rosa si ricava un prezioso estratto dalle proprietà anti radicali liberi, riequilibranti e protettive, un toccasana per le pelli mature e sensibili.

La rosa per la cura del corpo

Ma la rosa ha straordinarie virtù anche per la cura del corpo: il suo prezioso olio nutre e rigenera la pelle disidratata. E che dire delle fragranze che fanno della rosa il loro ingrediente star? Hanno bouquet intensi e sensuali. Hai paura che le note di rosa siano old style? Sbagliato! Questa nota evergreen oggi si colora di sfaccettature insolite, contemporanee e “fluide”. Con abbinamenti particolari. Nei bouquet più all’avanguardia, per esempio, la rosa è abbinata a lavanda, rabarbaro e lampone, ma anche all’oud mirra e spezie.

Il guardaroba di primavera al profumo di rosa

La rosa fiorisce su abiti haute couture e prêt-à-porter. Sboccia su collane, foulard, sandali. Trionfa nel guardaroba di primavera. Ma la rosa è soprattutto la protagonista indiscussa del beauty di stagione. Impreziosisce gli astucci dei rossetti. Decora polveri di ombretti e blush. I suoi petali sono tra gli ingredienti top dei cosmetici: grazie alle proprietà anti radicali liberi, riequilibranti e protettive, i loro preziosi estratti sono un toccasana per pelli mature e sensibili.

La rosa ha straordinarie virtù anche per la cura del corpo: l’olio di rosa nutre e rigenera la pelle disidratata (mai provato dopo la depilazione?). E, soprattutto, immergiti nel suo profumo inebriante che, secondo l’aromacologia, tonifica e restituisce serenità.

