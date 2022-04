La festa della mamma è alle porte. Hai già scelto cosa regalare alla tua? Noi ti proponiamo questi bellissimi gioielli. Prendi spunto dalle nostre idee preziose e troverai l'ispirazione perfetta

I regali per la Festa della mamma 2022

Preziosa, proprio come un gioiello. La mamma è unica, speciale e per questo bisogna festeggiarla in grande stile. E quale occasione migliore se non nel giorno dedicato a lei? In fondo la Festa della mamma è il momento più adatto per dimostrarle quanto le vogliamo bene. All'8 maggio non manca molto, e se sei ancora indecisa su che cosa donarle, quale idea migliore di un gioiello o un bijoux, un dono sempre molto apprezzato e desiderato. La parola d’ordine che dovrai seguire? Sorprendere, anzi… sorprenderla! Via libera, perciò, a orecchini, bracciali, collane e anelli dei più svariati generi.

I brand di moda hanno realizzato collezioni ad hoc con simboli e frasi dedicati proprio all'occasione. Fra i charms regnano senza dubbio incontrastati i cuori a profusione, i fiori delicatissimi e gli altri motivi decisamente romantici. Magari con incisioni. Insomma, ognuno esprime non solo la personalità di chi lo indossa e di chi lo regala, ma addirittura sancisce quel legame profondo che può esserci solo fra madre e figlio.

Che tu debba scegliere fra un paio di orecchini o un anello, insomma, noi ti aiutiamo con un po’ di consigli che arrivano direttamente dalle tendenze del momento.

I gioielli da regalare alla mamma

Guarda la gallery e scegli tra questi gioielli quello che ti piacerebbe di più per regalarlo alla tua mamma:

1 di 12 - Sarà super apprezzato questo collier double-face: lato "day" finish colore glossy pieno, lato "night" finish scintillante effetto metallizzato, 155 euro

Rossoprezioso 2 di 12 - Per la mamma che ama i gioielli e il colore, ci vuole un bracciale con cristalli briolette rosa e rosso tormalina, 84 euro

Boccadamo 3 di 12 - Orecchini grandi che sembrano un cielo stellato, 69 euro

Boccadamo 4 di 12 - Per celebrare l'amore incondizionato delle mamme, ci vuole un gioiello scintillate come l'anello con due cuori uniti o il bracciale tennis, 89 euro cad.

Pandora 5 di 12 - Chiamali créoles o hoop earrings, gli orecchini a cerchio sono per una mamma super cool, 240 euro

Sara Loren Jewels 6 di 12 - Una vera chicca la collana in argento con pendente chiama angeli personalizzabile, 159 euro

Roberto Giannotti 7 di 12 - Nodi simbolo di un amore eterno per orecchini a lobo, 349 euro

Bluespirit 8 di 12 - Eternal è il nome di questo bracciale che porta un messaggio di pace e amore, 23 euro

Cruciani C 9 di 12 - Un gioiello glamour vuole un quarzo bianco latte, simbolo di purezza. Questi orecchini saranno il tocco elegante di tutti i look di mammà (prezzo su richiesta)

Pomellato 10 di 12 - Uno smartwatch per la mamma sportiva non può essere che questo! 119 euro

Sector No Limits 11 di 12 - Parure speciale per la Festa della mamma con collana e braccialetto gold con cristalli, 129 euro

Morellato 12 di 12 - Le collane grandi e dorate da sovrapporre e mixare con altre catene, sono il gioiello dell'estate, per una mamma che osa. 238 euro

Federica Tosi

Gli orecchini

Delicati, anzi delicatissimi... e per di più super romantici. Sì, perché gli orecchini devono infondere gioia e dolcezza. Ecco che quindi non possono mancare nel portagioie della tua adorata mamma un paio a forma di fiori con i pendenti, per un tocco in più di raffinatezza. L'alternativa? Se la tua mamma ha uno stile classico, non potrai fare a meno di donarle le immancabili perle - o un paio di mezzelune intinte nel gold - che potrà di certo aggiungere ai suoi look, dai casual ai più eleganti. Le forme più delicate, inomma, saranno la vera espressione di un amore puro.

Le collane

Mai senza una collana, of course! La collana dona grazia e femminilità ed è sempre un regalo molto gradito. In fondo le collane illuminano il volto e donano quell'allure sofisticata anche all'outfit più sobrio. Via libera, dunque, alle collane con il filo sottile e i charms che esprimono tutto l'affetto per lei. Cuori à gogo, insomma, intinti nel gold e nel silver: da quelli incastonati uno nell'altro a quelli con le lettere che compongono la parola "mamma". La custodirà gelosamente!

I bracciali

Un bracciale è per sempre. Soprattutto se si regala alla propria mamma. Può essere l'idea giusta per la sua festa e per di più è super cool. Un bracciale con le pietre preziose o con i diamanti non passerà di certo inosservato, ma anche uno con i charms è di tendenza. Proprio come quelli delle nuove collezioni disegnate apposta per lei. I cuori, neanche a dirlo, sono il motivo principale. Perché la mamma è più di una regina.

Gli anelli

Un anello è senza dubbio il regalo più classico che si potrebbe fare. Un anello è un dono da custodire gelosamente, proprio come quello che farai alla tua mamma. Intanto è un dono che si adatta facilmente a ogni gusto e personalità, e per questo lo rende un evergreen, e poi ci sono tanti modelli da sfoggiare con grazia e disinvoltura. Il tocco charmant, insomma, da dare al proprio look. Unico e speciale proprio come la mamma.