Frasi sulle madri e le figlie

Il rapporto madre figlia è sicuramente unico: può essere più o meno sereno o conflittuale, caratterizzato da molteplici aspetti tanto forti quanto contrastanti.

Non a caso nella storia artisti, scrittori e poeti hanno provato a esprimere in parole i sentimenti che legano queste due figure, parole che possiamo usare anche com frasi per la Festa della mamma.

Un pensiero fra tutti, esprime bene cosa pensiamo quando si parla del rapporto madre figlia, da una frase della scrittrice Dacia Maraini: “E' la voce di mia madre che mi parla all’orecchio; chissà perché l’ho tanto odiata quella voce.” Riconoscere il conflitto e nonostante tutto riconoscere anche l'amore sconfinato tra una madre e una figlia è sicuramente un buon punto su cui riflettere quando la ricorrenza della Festa della Mamma ci porta a pensarci.

Se anche tu ci hai pensato, in questo articolo puoi trovare tante citazioni e frasi belle sul rapporto madre-figlia, magari da dedicare alla mamma o anche a una figlia.

"Ci sono soltanto due donne al mondo che riescono a guardarsi negli occhi, pensando che l'altra sia la più bella del mondo: una mamma e sua figlia. L'una lo specchio dell'altra." "È nel rapporto madre-figlia che a mio avviso va colta l'intima essenza della vita." (Vito Mancuso, Questa vita) "Se anche solo per un istante pensavo di essere strana, gli occhi di mia madre mi guardavano da sopra gli occhiali, e come due puntine da disegno mi fissavano saldamente al mio posto nel mondo."

(Banana Yoshimoto) Una bambina a cui fu chiesto

dove fosse casa sua rispose

“Dove c’è la mamma”

(Anonimo) Shutterstock "Quando tua madre ti chiede: “Posso darti un consiglio?” si tratta di una mera formalità. Non importa se si risponde sì o no. Lei ha intenzione di dartelo comunque."

(Erma Bombeck) "Avere una figlia è senz'altro la migliore garanzia contro la noia." Pam Brown "C'è una fisicità nel rapporto madre-figlia che nulla al mondo potrà modificare e lega i due corpi, quello più piccolo a quello più grande, in un abbraccio naturale, anche quando sono lontani e non si vedono." (Dacia Maraini) "Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende madri e figlie.'' "Che strana e indicibile sensazione quelle di sentire la propria figlia farsi chiamare "mamma".''

(Jean Gastaldi)

Frasi sulle madri e le figlie dalle canzoni

Le canzoni ci danno tanti spunti anche per frasi di auguri da impiegare per biglietti da scrivere alla propria mamma e alla propria figlia. Per fortuna tantissimi cantanti hanno pensato di mettere in musica il loro grande amore per la mamma o per la figlia.

Guardo una foto di mia madre, era felice avrà avuto vent’anni […] la scruto per filo e per segno e ritrovo il mio stesso sguardo. E pensare a quante volte l’ho sentita lontana, e pensare a quante volte le avrei voluto parlare di me, chiederle almeno il perché dei lunghi ed ostili silenzi e di quella arbitraria indolenza” – (Carmen Consoli - In bianco e nero)

Arriverai/con la luna di settembre/che verserà/il suo latte dentro me/e ti amerò/come accade nelle favole per sempre (Celeste, Laura Pausini)

Amor che nulla hai dato al mondo/Quando il tuo sguardo arriverà/Sarà il dolore di un crescendo/Sarà come vedersi dentro (Ogni tanto, Gianna Nannini)

Ti lascerò andare, ma indifesa come sei farei di tutto per poterti trattenere perchè dovrai scontrarti con i sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età (Ti lascerò, Anna Oxa e Fausto Leali)

Andrai, a modo tuo /Camminerai e cadrai, ti alzerai /Sempre a modo tuo /Sarà difficile /Lasciarti al mondo /E tenere un pezzetto per me /E nel bel mezzo del tuo girotondo /Non poterti proteggere /Sarà difficile /Ma sarà fin troppo semplice /Mentre tu ti giri /E continui a ridere (A modo tuo, Elisa)

Ma questa paura per te/Non passa mai/Angelo, prenditi cura di lei/Lei non sa vedere al di la di quello che da/E l'ingenuità è parte di lei.../Che è parte di me (Angelo, Francesco Renga)

E' per te che sono verdi gli alberi/e rosa i fiocchi di maternità (Per te, Jovanotti)

Viva la mamma/Affezionata a quella gonna un po' lunga/Così elegantemente anni cinquanta/Sempre così sincera/Viva la mamma/Viva le regole e le buone maniere/Quelle che non ho mai saputo imparare/Forse per colpa del rock (Viva la mamma, Edoardo Bennato)

Sara non piangere/Tienimi chiuso dentro questa stanza/Rompi i tuoi giochi contro l'arroganza del mondo/Che è pieno di/Cose inutili da fare/Cose inutili da dire (Sara, Pino Daniele)

Sarà sarà l'aurora/Per me sarà così/Come uscire fuori/Come respirare un'aria nuova/Sempre di più/E tu e tu amore/Vedrai che presto tornerai/Dove adesso non ci sei (L'Aurora, Eros Ramazzotti)

Tu che sei nata dove c'è sempre il sole /Sopra uno scoglio che ci si può tuffare /E quel sole ce l'hai dentro il cuore /Sole di primavera /Su quello scoglio in maggio è nato un fiore (Fiore di Maggio, Fabio Concato)

Frasi per una figlia da una mamma

Le mamme spesso amano fare gli auguri e dedicare spledide frasi alle proprie figlie, per incoraggiarle e trasmettere tutto il loro amore. Ecco quindi una raccolta di frasi utile per tutte le mamme...se invece cerchi le parole per dire Buona Festa della Mamma le trovi proprio nell'articolo che abbiamo linkato!

Sei il dono più prezioso che la vita mi abbia mai regalato

I figli sono come gli aquiloni: insegnerai loro a volare ma non voleranno il tuo volo; insegnerai loro a sognare ma non sogneranno il tuo sogno; insegnerai loro a vivere ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto" (Madre Teresa di Calcutta)

Lei è l’amore più lungo della mia vita, che è iniziato il giorno della gestazione e dura già da mezzo secolo, per giunta è l’unico realmente incondizionato, né i figli, né i più ardenti amanti amano così." (Isabel Allende)

Poi qualcuno me l’ha messa tra le braccia…lei mi ha guardata, ha smesso di piangere… i suoi occhi si fusero con i miei, forgiando un legame in me con il loro dolce calore (Shirley Mac Laine)

Prendere la decisione di avere un figlio è importante. E’ decidere di avere per sempre il tuo cuore in giro al di fuori del corpo. (Elizabeth Stone)

Amore mio, figlia mia: sei veramente speciale, la luce più fulgida della mia vita

Ogni giorno mi sveglio e penso che da quando ci sei tu la mia vita è diventata magica

Una figlia è il dono più dolce che possa esistere

Vorrei stringerti ogni momento fra le mie braccia e scacciare via ogni tua paura

Cosa si può volere di più al mondo se non una figlia come te? Tanto basta per essere felice

Frasi su mamma e figlia amiche

Frasi e aforsimi sull'amicizia tra mamma e figlia, un rapporto speciale che naturalmente non ha nulla a che vedere con la relazione che si ha con le classiche amiche, ma che si fonda su un amore e una fiducia profondissima.

Una madre è una a cui ti rivolgi quando sei turbato. (Emily Dickinson)

Mia madre aveva un corpo piccolo e snello, ma un cuore grande, un cuore così grande che le gioie di ognuno vi hanno trovato una sistemazione ospitale. (Mark Twain)

Una madre è l’amica più vera che abbiamo, quando le sfide più pesanti e improvvise cadono su di noi (Washington Irving)

La vita è iniziata con il risveglio e l’amore per il viso di mia madre. (George Eliot)

Le madri possono perdonare qualsiasi cosa! Dimmi tutto, tanto non ti lascerò mai andare, anche se il mondo intero dovrebbe darti le spalle. (Louisa May Alcott)

Una madre non è una persona su cui appoggiarsi, ma una persona rende inutile il fatto di doversi appoggiare a qualcuno. (Dorothy Canfield Fisher)

Mia madre è la mia radice, le mie fondamenta. (Michael Jordan)

Mia madre è un miracolo che cammina. (Leonardo DiCaprio)

Potrebbe essere possibile dorare l’oro puro, ma chi può rendere sua madre più bella? (Gandhi)

Descrivere mia mamma vorrebbe dire parlare di un uragano in tutta la sua potenza.

(Maya Angelou)