C osa regalare a un neonato per rendere unico il primo Natale della sua vita? Qui trovi tante tenere idee pensate per i più piccoli: regali da conservare nel tempo a ricordo di un momento speciale.

I giochi dagli 0 ai 12 mesi

Il primo Natale è un momento speciale non solo per i più piccoli, ma per tutta la famiglia. Per questo motivo è bene scegliere con cura i regali di Natale per i bambini dagli 0 ai 12 mesi partendo proprio dai giochi che rappresentano il primo step per la scoperta del mondo che li circonda.

Per sceglierli è fondamentale capire come si vuole stimolare i più piccoli e, soprattutto, capire il giusto regali in base alla fascia d’età visto che le capacità, nel primo anno, cambiano di giorno in giorno. Montessoriani, in legno, sonori, dedicati ai primi passi: mi giochi dai 0 ai 12 mesi sono davvero tantissimi e, per non perderti, qui troverai una selezione ad hoc che non ti farà mai fare brutta figura con le amiche che hanno da poco avuto un figlio.

Palla montessori

I giocattoli per i bambini da 0-12 mesi, prima di tutto, devono essere studiati e strutturati per coinvolgere al meglio i sensi e l'interesse dei più piccoli. Proprio come questa palla Montessori che, grazie alle varie sezioni, può essere manipolata senza paura anche dalle mani più minute.

Orsacchiotto notturno

Da donare anche ai neonati, questo l'Orsacchiotto First Dreams di Chicco proietta una debole luce notturna, in più colori, con effetto rilassante. A tutto questo, poi, si aggiungono delle dolci melodie che accompagneranno il bambino nel sonno.

Le proposte di carillon e pupazzi luminosi ad hoc per il sonno sono davvero tantissime, qui una selezione dei più divertenti da regalare.

Palestrina

Una palestrina multiattività dedicata ai più piccoli: u lungo sicuro per il tummy-time e per iniziare a scoprire le prime forme e i primi colori. Questo modello, oltre a essere facilmente trasportabile grazie alle maniglie, ha un morbido cuscino per un eventuale pisolino dei più piccini.

Libro apprendimento

Perfetto per i bimbi dai 3 mesi, questo libricino per l'apprendimento di Fisher-Price con orsetto di peluche e cinque pagine di attività, permetterà di scoprire sempre qualcosa di nuovo: una pagina scricchiolosa, uno specchio, un dentaruolo, una foglia a cucù e non solo.

Giostrina per culla

Un piccolo carillon che suona e dei peluche che ruotano sopra la testa: come può mancare una giostrina per la culla tra i doni per un bambino? Questo di Nattou è arricchito da piccoli pupazzetti sui toni del beige e rosa dall'aspetto divertente.

Massaggiagengive

Che siano in legno, in plastica o gomma alimentare i giochi per la dentizione sono un regalo di Natale utile per i bambini di quattro o cinque mesi, quando i primi denti iniziano a fare capolino con conseguenti primi dolori e notti in bianco. Questi giochi non solo daranno sollievo alle gengive più irritate, ma anche come gioco.

Libro ad alto contrasto

Famiglia di lettori? Aggiungi i libri tattili ai regali da fare a un bambino nella fascia di età che va dagli 0 ai 12 mesi. Tra le varie proposte i libricini in bianco e nero che seguono la filosofia montessoriana possono essere una valida alternativa.

Gioco da passeggino

I giochi per il passeggino possono essere usati fin dai primissimi mesi. Questo modello a spirale di Chicco può essere agganciato anche all'ovetto dando un piccolo svago anche durante i trasporti in macchina, aiutando così i bambini a sopportare i minuti in solitaria.

Torre impilabile

Quando si parla di giocattoli per la fascia 0-12 mesi è bene considerare due fattori molto importanti: l’aspetto ludico e quello educativo. Proprio per questo motivo, oggi, sono sempre di più i giochi che permettono ai più piccoli di legare entrambi gli aspetti come la torre impilabile di ispirazione montessoriana. Questa in legno aggiungo un tocco in più grazie ai colori neutri che non sollecitano troppo la vista dei più piccoli.

Ippopotamo ballerino

I giochi sonori sono un elemento fisso nei regali dei più piccoli, come l'ippopotamo di Baby Clementoni. Suoni e colori in un centro attività per giocare in movimento e imparare tanti contenuti educativi in modo facile e divertente. Insegna i primi numeri e gli animali con canzoncine e filastrocche.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.