Come ci si relaziona a un partner anaffettivo?

B isogna per forza arrendersi se il nostro partner è anaffettivo? Dover fare i conti con una persona più razionale che emotiva non è affatto facile ma non sempre una rottura drastica e definitiva è la soluzione più giusta

Quando il tuo lui sembra essere poco reattivo ai tuoi gesti d'amore e alle tue effusioni, la prima soluzione plausibile non è obbligatoriamente scappare a gambe levate. Un partner-anaffettivo non è così raro trovarlo, il trucco sta nel saperlo gestire.

Il 90% delle volte basta munirsi di uno zaino carico di pazienza e tolleranza, e anche ciò che sembra ormai perduto può essere salvato. Quell'altro 10%, invece, comprende muri che è meglio non tentare nemmeno di scalfire.

Come riconoscere un partner anaffettivo?

Spesso può capitare che nella lista dei possibili partner, una donna possa rapportarsi con quello freddo e distante: insomma, quello tutto lavoro e razionalità. È dura da ammettere, ma in questo caso si tratta di un vero e proprio partner anaffettivo.

Secondo il dizionario, infatti, si definisce "anaffettivo" quel genere di individuo incapace di provare e, soprattutto, di esternare le emozioni. In poche parole, stiamo descrivendo un tipo di persona che appena sente odore di sentimentalismi ed effusioni, scappa dalla parte opposta.

Che sia da 6 mesi o da 3 anni, di sicuro non è una situazione facile da sostenere per chi si trova ad averci a che fare. Soprattutto se quegli stessi sentimentalismi così spaventosi per uno, sono il pane quotidiano per l'altro.

Tutto, ma non la sindrome della crocerossina

È passato un po' di tempo da quando vi siete conosciuti, e dopo ogni elenco mentale dei pro e dei contro, hai deciso che nonostante tutto lui ti piace troppo. Se l'idea di chiudere il rapporto fa rabbrividire e, piuttosto, ce la vuoi mettere tutta per portarlo avanti, la cosa più importante è sicuramente sapere cosa NON si deve fare.

Accettare i lati positivi e negativi della persona che si ha accanto va bene, ma farsi carico dei suoi malumori, dei suoi scudi e della sua glacialità, non è la strada giusta. In questi casi la prima cosa da fare è abbandonare l'anima da crocerossina e smettere di provare a "guarirlo", o smettere di accontentarsi.

In fondo si sa: chi nasce tondo non muore quadrato, e se questa situazione ti pesa, darla per buona non è una soluzione contemplata. A volte è meglio porre fine a una relazione che non ha futuro piuttosto che rimanerci intrappolati ed essere infelici.

Le possibili mosse per provarci fino alla fine

Anche se un abbraccio per lui vale quanto una collana d'aglio per Dracula, la speranza è l'ultima a morire. A meno che lui non ti sembri più innamorato, c'è qualche tentativo da fare per far sciogliere il nostro uomo glaciale.

Instaurare un dialogo

La prima soluzione è provare a instaurare un dialogo. Così facendo si possono esporre le proprie esigenze e/o mancanze e, allo stesso tempo, si può capire il suo punto di vista e il perché del suo atteggiamento così razionale. Basare un rapporto sulla comunicazione di coppia è una delle mosse più intelligenti e costruttive che si possano effettuare per farlo crescere. L'importante è sempre trovare dei compromessi!

Gli opposti si attraggono ma i simili si amano

Lui è freddo, razionale e pensa solo al lavoro, ma lo sei anche tu? La seconda possibile valida alternativa è che anche tu abbia una spiccata propensione alla concretezza e al raziocinio, e che vi troviate sulla stessa lunghezza d'onda. Niente di più perfetto! In questo caso le incomprensioni saranno ridotte al minimo e a nessuno dei due mancherà qualcosa nell'altro. Chi lo dice che la donna è solo coccole e dolcezza?

Mollare tutto e ricominciare da sé

La terza e ultima opzione, come già accennavo prima, è quella più dura ma forse quella più giusta (almeno in alcuni casi): rompere il rapporto e ricominciare da sé. Ci sono casi in cui un partner anaffettivo può andare bene in tutta la sua complessità e in tutta la sua mancanza di empatia. In queste situazioni due sono le strade percorribili: o si è simili o ci si munisce di pazienza e comprensione (perché alla fine ognuno ha i propri difetti!). Ma quando i suoi silenzi, la sua rigidità, la sua instabilità emotiva, il suo cinismo e perché no, a volte anche il suo narcisismo, iniziano a pesare troppo, forse vuol dire che non ne vale davvero la pena.

In amore non ci si accontenta. In amore non si sottostà. In amore ci si capisce e si arriva a una conclusione assieme. Se questo non accade, allora vuole dire che la conclusione forse è meglio scriverla da sé, a modo proprio e senza cambiare.