L’amore finisce. O si trasforma. Capire se non è più innamorato di te non è però immediato, anche perché ammetterlo potrebbe causarti dolore. Preferisci così indugiare su un terreno di incertezza, senza prendere coscienza di quello che potrebbe essere davvero cambiato.

Riconoscere i segnali è quindi fondamentale per comprendere meglio e dare la direzione giusta alla vostra storia d’amore, che potrebbe essere arrivata al capolinea. Vediamo insieme quali sono i 10 comportamenti che indicano che non è più innamorato di te.

Non comunica con te

La mancanza di comunicazione potrebbe indicare che non è più innamorato di te. Quest’aspetto è infatti imprescindibile in ogni relazione e. quando manca, aumenta la possibilità che questa possa finire.

Attenzione: non ti sta ignorando ma dimostra di non avere più interesse nel parlare con te. In quest’aspetto è inclusa la comunicazione verbale e non verbale. Se questa condizione si protrae nel tempo, allora potrebbe darsi che i suoi sentimenti per te siano cambiati.

Ti evita

Sono lontani i ricordi dei primi tempi, quelli in cui non potevate stare separati. Se noti che si irrita anche solo per un tuo respiro, allora sei di fronte a un segnale chiaro: non è più innamorato di te.

Ti evita, poi, in tutti i modi. Anche se vi trovate nella stessa casa. Non può essere una coincidenza: è un segno diretto di rottura. A volte, per non uscire con te, potrebbe anche inventare delle scuse inutili. Non stare a guardare e prendi subito una decisione definitiva.

È diventato troppo riservato

Da qualche tempo, ha iniziato a badare alla sua privacy personale, cosa che non faceva prima. Si scusa se deve rispondere a una chiamata, tenendo ben nascosto il suo telefono e non accedendovi come faceva di solito.

Se ti ama, dovrebbe renderti partecipe di tutto e non nasconderti niente, neanche le piccole cose. Ti fa sentire, invece, come se non avessi il diritto di chiedere spiegazioni. I suoi sentimenti non sono più quelli di una volta.

Si arrabbia senza motivo

Il tuo partner è sempre stato paziente, accomodante. Talvolta anche più di te. Il suo cambiamento così improvviso ti ha fatto riflettere, perché hai notato che tende ad arrabbiarsi per ogni piccola cosa che fai. Ti sta allontanando, dicendoti di non provare più gli stessi sentimenti.

Non ti presta attenzione

Puoi capire se non è più innamorato di te se non vuole più essere coinvolto nella tua vita. Ogni volta che vuoi parlare con lui, ti risponde di essere impegnato e, quando lo fa, non ti presta attenzione.

Evita il tuo sguardo, non ti chiede come sia andata la tua giornata, dà priorità ad altre cose rispetto a quelli che sono i tuoi bisogni. I sentimenti sono fatti di condivisione e, quindi, se questa non esiste, allora anche l’amore potrebbe essere svanito.

Fai attenzione anche all’indifferenza. Se sai di aver fatto qualcosa che, normalmente, lo avrebbe fatto arrabbiare e non è successo, allora potrebbe essere disinteressato a qualsiasi cosa tu faccia.

Compleanno, San Valentino, anniversario. Tutte date speciali che non avrebbe mai dimenticato e che, invece, ha preso a scordare. Chi si ama, ricorda con piacere – e amore – ogni giorno particolare trascorso o da passare insieme.

Se poi decide di trascorrere il tuo compleanno con gli amici e non ti concede del tempo durante la giornata, prendilo come un segnale certo che non ti ama più.

Ha smesso di dire parole d’amore

Non tutti manifestano i sentimenti nello stesso modo, perché alcuni sono più portati ad agire che a parlare. Eppure, sentirsi amata è anche sentirselo dire.

Se ha smesso di dirti “ti amo” oppure “mi manchi”, per un periodo più o meno lungo di tempo, allora potrebbe essere arrivato il momento di accettare che lui non è più innamorato di te.

Non si mostra con te in pubblico

Quando il tuo uomo non vuole essere visto con te in pubblico o non ti presenta come la sua compagna, allora potrebbe significare che non ti ama abbastanza.

Se ti amasse, vorrebbe farlo sapere a tutti, come un vanto. Dovrebbe essere in grado di stare con te in pubblico e presentarti a tutti ogni volta che se ne presenti la necessità. E non lasciarti in un angolo.

Ti impedisce di prendere decisioni

Tutto quello che prima era concordato, è ora diventato una sua decisione personale. Cerchi di capire cosa stia accadendo nella sua mente perché non ti parla più di progetti e di quello che sta realizzando.

Non ti coinvolge nella sua vita, sia privata che lavorativa. Vuole fare tutto da solo e tenere tutto per sé. I sentimenti che provava per te appartengono al passato e, questo, non è sicuramente un buon segno.

Ti paragona alle altre

Ti fa notare ogni piccolo difetto, prendendolo come spunto per paragonarti alle altre donne, soprattutto le sue ex. Nessun uomo che è innamorato della sua compagna la metterebbe sullo stesso piano delle altre, ma amerebbe tutti i suoi difetti, anche aiutandola a diventare una persona migliore.

