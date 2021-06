A gli amici o al fidanzato patito di calcio non sai mai cosa regalare? Niente paura: abbiamo scovato delle idee perfette

Regali per gli appassionati di calcio

Partite di pallone, rigori e punizioni non fanno per te? Allora capiti a fagiolo perché abbiamo la risposta all’amletico dubbio: cosa regalare a chi ama il calcio?

Visto che gli appassionati del genere solitamente rappresentato un nutrito gruppo di amici e parenti - tra cui mariti e fidanzati - grazie alle idee regalo che ti suggeriamo avrai diversi assi nella manica, qualunque sia l’occasione da festeggiare.

Che si tratti di un gadget della squadra del cuore - sempre molto apprezzato - oppure di un gioco con cui mettere in pratica le proprie doti calcistiche, fare felici i tifosi più sfegatati sarà facile e in qualche caso persino economico. Non ci credi?

Ecco allora cosa regalare a chi ama il calcio: con queste idee... non potrai che fare gol!

Il libro sulla storia del calcio

I più grandi appassionati non potranno non amare questo libro che racconta la storia del calcio attraverso 50 protagonisti illustri, tra calciatori, allenatori e arbitri. Ritratti epici e commoventi da cui lasciarsi ispirare, raccontati anche attraverso bellissime illustrazioni.

Il videogioco must

Per vivere tutte le emozioni del calcio da veri protagonisti, i videogiochi sono la scelta, e dunque il regalo, migliore. Su quale puntare? Naturalmente sull'intramontabile FIFA, nella nuova edizione 2021 per PlayStation4. Per partite realistiche e vittorie da condividere con gli amici.

La maglia ufficiale della squadra del cuore

Tra i regali perfetti, anche la maglia ufficiale della squadra del cuore. Se il regalo è per un milanista sfegatato, per esempio, punta sulla maglia con numero 11 del grande Ibrahimovic: la trovi sia in versione adulto che bambino. L'idea in più? Regalarla, coordinata, a papà e figlio.

Il profumo di CR7

Per gli appassionati di calcio, Cristiano Ronaldo incarna un vero e proprio mito. L'idea giusta allora può essere il profumo ispirato proprio al grande CR7: una fragranza fresca e agrumata con note di Bergamotto e Mandarino mixate a note di legno ambrato, muschio e Fava tonka.

La carta prepagata per DAZN

Forse non ne hai mai sentito parlare ma DAZN è un servizio a pagamento di video streaming online, sia in diretta che on demand, che permette di assistere a moltissimi eventi sportivi, tra cui le partite di calcio più importanti. Ecco allora un altro regalo con cui fare centro: la card prepagata che assicura tre mesi di partite no stop... Unico neo: se il regalo è per il fidanzato, ti toccherà vederle insieme a lui!

Il telo mare della squadra preferita

Si avvicina la bella stagione e con lei le giornate da trascorrere in spiaggia: ecco allora un'altra idea simpatica ed utile per chi ama il calcio. Si tratta del telo mare della squadra preferita. Quello della Juventus è in cotone 100% e misura 70x140 cm.

Il leggendario Subbuteo

Per gli appassionati di calcio è un vero pilastro: il mitico Subbuteo è infatti il gioco che permette di rivivere le più belle sfide di Champions League attraverso un maxi tappeto che ricalca la forma di un campo da calcio e bellissime pedine dei giocatori curate in ogni minimo dettaglio.

Il taccuino magnetico per sentirsi veri allenatori

Per sentirsi dei veri allenatori, anche nelle partite tra amici, ecco un regalo simpatico e originale al tempo stesso: il taccuino, rivestito in pelle, con 24 magneti, 2 penne e un fischietto. Le strategie e gli schemi di gioco, così, saranno infallibili.

Il calciobalilla

Infine, se non vuoi badare a spese, il regalo con cui lasciare senza parole gli amanti del pallone è l'intramontabile calcio balilla. Dal sapore vagamente retrò, è rivestito in laminato e realizzato con materiali di alta qualità... per sfide appassionanti anche nel salotto di casa!

L'album degli Europei

Un grande classico intramontabile: le figurine dei calciatori, un passatempo davvero immortale che appassiona grandi e piccini e che non passa mai di moda. L'album del momento è sicuramente quello degli Europei di calcio che si disputano nell'estate 2021.

