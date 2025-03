La festa del papà è una ricorrenza che i bambini aspettano con tanta gioia ed entusiasmo. È l’occasione perfetta per manifestare tutto l’affetto che un figlio prova per il proprio genitore. Oltre ai classici regali, come una scatola di cioccolatini o un indumento da indossare, ci sono anche delle idee originali che possono essere messe in pratica coinvolgendo i più piccini. Facendo dei lavoretti per la festa del papà si divertiranno molto di più nel realizzare un regalo per il proprio papà.

Lavoretti per la Festa del Papà da realizzare con i bambini

La festa del papà si celebra il 19 marzo ed è una vera gioia ricevere un dono fatto dal proprio bambino il giorno di San Giuseppe! L’idea più bella è realizzare dei lavoretti per la Festa del Papà, rigorosamente facendo appello alla nostra abilità fai da te e scegliendoli in base alle difficoltà che questi presentano, affinché ogni bimbo si trovi a realizzare una creazione alla propria portata.

Abbiamo provato a proporre una serie di lavoretti per la festa del Papà adatti ai bambini di diverse età che si prestano come idee regalo per il 19 marzo. Suggeriamo, naturalmente, che li accompagniate nella realizzazione di questi lavoretti fatti a mano, perché sebbene semplici, c’è sempre bisogno di un occhio che guidi e supervisioni.

Lavoretti creativi per la Festa del Papà

Iniziamo con una serie di proposte di lavoretti creativi per la Festa del Papà, progetti veramente semplici da fare che hanno però un tocco di originalità. Vedrete che in tanti casi non avrete neanche bisogno di acquistare del materiale particolare, ma vi basterà ricorrere a materiali di riciclo, come ad esempio delle stoffe che non utilizzate più, scampoli di feltro o di pannolenci.

Tazza decorata

Un lavoretto molto facile consiste nel decorare una tazza di ceramica, che può essere utilizzata per la colazione oppure da portare in ufficio. Per farlo, occorre semplicemente un pennarello con cui il bambino può disegnare ciò che preferisce. Dopodiché la tazza va messa nel forno per circa mezz’ora a 180°, in modo che i segni non vadano via al lavaggio.

Pietre colorate

Un’altra idea potrebbe essere quella di raccogliere delle pietre e decorarle in svariati modi, ovviamente in base alla dimensione della pietra stessa. Si potrebbe per esempio disegnare qualcosa con un pennarello o scrivere una breve dedica al papà. O, ancora più semplicemente, dipingere tutto il sasso con dei colori a tempera. Questo può essere utilizzato come fermacarte o come composizione per un disegno più complesso.

Segnalibro in legno

Il segnalibro in legno è uno degli oggetti più facili da creare. Bisogna procurarsi una stecca di legno (ottenibile per esempio da un gelato o un ghiacciolo) e applicare alla sua sommità una sagoma a scelta, realizzata in cartoncino o in feltro. Ad esempio, su un cartoncino colorato si può disegnare una macchina, poi ritagliarla e infine incollarla sulla stecca.

Portapenne colorato

Un’idea simpatica, ma anche molto utile, potrebbe essere un portapenne colorato. Sono necessari soltanto un contenitore e delle mollette di legno. Il bambino può divertirsi a dipingere le mollette con i colori che desidera, per poi fissarle sul contenitore scelto tramite colla a caldo. Per essere ancora più sicuri che le mollette restino ferme, è consigliabile apporre un nastro che le avvolga attorno al contenitore. Un’altra idea è realizzare un portamatite fatto con i bastoncini di legno, semplice, ma bello e utile, e pure ecologico! Potete prendere come base un barattolo di latta di quello dei pelati o dei fagioli, raccogliere dei legnetti e quindi attaccarli prima su una fascia di cartone dell’altezza del barattolo e quindi incollare la fascia di cartone attorno al barattolo stesso. In alternativa potete utilizzare delle vecchie mollette di legno per i panni e un rotolo di carta igienica ormai consumato.

Biglietto d’auguri

Un altro lavoretto creativo consiste nel comporre un biglietto di auguri. Può sembrare un’idea poco originale, ma in realtà è possibile realizzare dei biglietti molto creativi e, perché no, anche poetici. Si possono usare cartoncini colorati e decorare i margini con creazioni in pasta dipinta, per esempio a forma di farfalla o di fiocco. Al centro si può invece scrivere una dedica o una letterina un po’ più lunga, e accompagnare il tutto con qualche disegnino.

Bloc notes

Questo regalo potrete farlo fare anche ai bimbi più piccoli, è un bloc-notes molto bello perché realizzato con la tecnica dello scrap-booking, in pratica utilizzando ritagli, foto, nastri e qualsiasi materiale d’avanzo o che possa avere un significato particolare proprio per il papà.

Scatola dei ricordi

Una scatolina che contiene mille tesori, fatta con amore dal proprio figlio, basta usare una scatola da scarpe e rivestirla e quindi riempirla di dolcetti, libri e altre idee sfiziose che piacciono al papà.

Etichetta per la valigia

Se il vostro papà viaggia spesso, regalategli una etichetta per la sua valigia con la forma della mano del bimbo, con tanto di cuore, ne sarà felicissimo durante il viaggio! Basta usare un po’ di cartoncino rigido e delle matite colorate.

Portacomputer tricot

Un’idea molto tenera per la festa del papà: il portacomputer tricot (da far fare alla mamma o alla nonna!). Occorrente: 4 gomitoli di lana Tyrol bianca n. 550 (Grignasco); ferri n. 6; 2 alamari di pelle; ago da lana; ago e cotone da cucito bianco. Ecco lo schema della borsa porta computer: avviate 70 maglie e lavorate a punto costa 1/1 (1 m. dir. e 1 m. rov.) per 4 ferri. Proseguite a trecce: 1°, 3° e 5° ferro: 1 m. vivagno (diritto), *4 m. dir., 1 m. rov.*, e terminate con 1 m. vivagno dir. 2° e 4° ferro: lav. le m. come si presentano. 6° ferro: 1 m. vivagno. *2 maglie incrociate a sinistra (mettete 2 m. in sospeso sul davanti del lavoro, lavorate a dir. le 2 m. seguenti e a dir. quelle in sospeso), 1 m. rov.*, 1 m. vivagno. Dal 7° al 12° ferro: lavorate le m. come si presentano. 13° ferro: 1 m. vivagno *2 m. incrociate a destra (mettete 2 m. in sospeso sul retro del lavoro, lavorate a dir. 2 m. e a dir. quelle in sospeso) 1 m. rov.*, 1 m. vivagno. 14° ferro: rip, dal 1° ferro. A un’altezza tot. di cm 64, proseguite con 4 ferri a punto costa. Intrecciate tutte le maglie, tagliate e fermate il filo. Ripiegate il rettangolo per cm 22 e cucite i lati con piccoli punti nascosti. Rifinite i margini della patella con l’uncinetto a m. bassa. Cucite gli alamari sulla tasca e in corrispondenza sulla patella e 2 sotto a punto filza con il cotone da cucito bianco.

Portachiavi

Se siete brave con ago e filo preparate una piccola cravatta in tessuto colorato, facendo in modo che sia leggermente imbottita o comunque spessa e rigida. Fate decorare ai bimbi la mini cravatta con colori per stoffa e infine fissate a un anello portachiavi. Un regalo low cost e davvero utilissimo che accompagnerà papà ovunque vada!

Lavoretti semplici per la Festa del Papà

Se vogliamo rimanere sul facile e veloce ci sono altri progetti fai da te che si prestano come lavoretti perfetti per la Festa del Papà. Sono anche dei lavoretti last minute, per così dire, che prendono veramente poco tempo e si possono quindi realizzare anche nei giorni subito precedenti il 19 marzo, giorno della Festa del Papà. Ecco alcune proposte.

Molletta serpentello

La molletta serprentello è un lavoretto facile facile che anche i bambini più piccoli (con l’aiuto di un adulto) potranno realizzare. Un’idea simpatica e fai da te da regalare a papà!

Occorrente: 1 molletta, colore acrilico arancione, colore a rilievo rosso, colla universale, cartoncino colorato arancione, 2 perline, forbici, matita. Dipingete la molletta con una mano di arancione, lasciate asciugare e ritagliate dal cartoncino la coda del serpentello. Ripassate il corpo tracciando delle piccole linee parallele con il colore rosso a rilievo. Lasciate asciugare quindi incollate la coda al retro della molletta e due perline per gli occhi.

Manine colorate

Prendete dei colori atossici e aiutate i vostri bambini a creare una bella impronta colorata con la sua manina. A voi decidere se ritagliarla o se invece lasciarla nella bella cornice del cartoncino o del foglio di carta che avete scelto.

Con il cartoncino

Date sfogo alla vostra creatività realizzando dei lavoretti con il cartoncino. Saranno sufficienti un nastro colorato, un po’ di cartone e delle forbici per aiutare il vostro bambino a realizzare la medaglia più originale e importante di sempre: ritagliate un cerchio per realizzare la medaglia, Prendete un nastro e usatelo per riuscire ad appendere la medaglia al collo del papà e quindi scrivete una bella frase sulla medaglia stessa. Oppure un accessorio fashion, che sia speciale però! Una cravatta DIY, ad esempio, fatta di cartoncino colorato e decorata da disegni dei bambini e gemme adesive sarà di sicuro un regalo molto gradito. E ancora: create un quadretto speciale per la Festa del papà. Sarà sufficiente munirsi di una cornice bianca e liscia, di quelle che si usano per le foto. Fissate alle due estremità interne della cornice uno o più fili e fatti aiutare dai bambini a ritagliare da un cartoncino colorato le lettere che compongono la parola “papà”. Appendete insieme ai bimbi le lettere al filo utilizzando piccole mollette, come nella foto, e lasciate che i piccoli personalizzino il tutto con disegnini che completeranno questa meravigliosa opera d’arte!

Dolci pensieri

I biscotti più dolci? Sicuramente quelli realizzati dalle manine dei propri bimbi.

Aiuta i tuoi piccoli a prepararne di buonissimi per la Festa del papà… sarà di certo un regalo molto gradito! Cosa accompagnare ai dolcetti fatti in casa? Sicuramente un biglietto realizzato a quattro mani con il proprio bambino: basteranno un disegno e una frase dedicata al papà. Servite tutto a colazione per un inizio di giornata davvero dolcissimo! Un altro modo originale per far sapere al vostro papà che è il più dolce del mondo? Prendete un bel barattolo e aiutate i bimbi a decorarlo. Potrete riempirlo insieme di caramelle, biscotti o di qualunque ghiottoneria ingolosisca il festeggiato!

Portafoto di riciclo

Un portafoto realizzato con il riciclo creativo è un’idea molto carina da regalare per la festa del papà. Potete usare i bastoncini dei gelati, le mollette, sassolini e tutto quello che vi suggerisce la fantasia…

Grembiule decorato

Papà è un asso dei fornelli? Ecco un regalo semplice e azzeccatissimo: il grembiule decorato dai bambini. Vedrete che cena da vero chef metterà in tavola per la sua festa!

Festa del papà: lavoretti per i bimbi dell’asilo nido

I bambini dell’asilo nido sono davvero piccolissimi, ma anche loro possono comprendere la gioia di fare un regalo al proprio papà in un giorno tanto speciale. Quali sono i regali che si possono realizzare in compagnia dei bambini dell’asilo nido? Ci sono diverse alternative, tutte semplici e tutte altrettanto belle, da scegliere in base ai gusti del piccolo e anche del papà.

Manine di carta a festone

Disegnate la sagoma della mano del vostro bambino sulla carta e quindi ripiegate con attenzione la carta per poter utilizzare questo disegno della manina come “stampo” per realizzare un festone.

Scritta colorata

Disegnate la scritta papà e quindi ritagliatela. Incollatela su un foglio di carta e poi lasciate che il vostro bambino colori il foglio come più gli piace. Una volta che avrà terminato, staccate la sagoma della scritta, in questo modo avrete un foglio coloratissimo e la scritta bianca.

Cuore di cartoncino

Semplicissimo: ritagliate la sagoma di un cuore sul cartoncino e quindi fatela disegnare e colorare al bambino questo cuore bellissimo che diverrà un bellissimo regalo.

Quadro con il piatto di carta

Prendete un piatto di carta e giratelo, usate la parte centrale per ospitare un bel disegno di vostro figlio e usate della pasta cruda per decorarne la cornice dipingendola in seguito.

Festa del papà: lavoretti per i bimbi dell’asilo

I bambini della scuola materna sono un po’ più grandi e pertanto possono sicuramente realizzare dei lavoretti fai da te più complessi. Servirà sempre la vostra guida, ma il ventaglio di possibilità si amplia di certo. Ecco quindi quali sono i lavoretti per la festa del Papà adatti ai bambini della scuola d’infanzia e materna

Cornice di bottoni

Prendete una cornice di semplice compensato e recuperate dei bottoni che non utilizzate, di quelli avanzati che si trovano sempre nella scatola del cucito. Munitevi di colla e pennello e divertitevi con il bambino ad incollare i bottoni sopra la cornice.

Portachiavi in pasta di sale

La pasta di sale è facilissima da lavorare, senza contare che i bambini si divertono molto anche ad impastarla! Usate i coloranti alimentari per renderla brillante e quindi delle formine per realizzare un portachiavi a forma di stelle, cuori e così via. Con uno spaghetto fate un buco, qui farete passare l’anello metallico tipico del portachiavi.

Vasetto di caramelle

Preparate dei dolcetti e recuperate un vasetto di quelli in cui si sistemano i fiori. Realizzate un papillon o una cravatta con il cartoncino, colorate il vasetto come più vi piace e quindi incollatela sopra il vasetto. Riempite quindi il vasetto con i dolcetti.

Festa del papà: lavoretti per la scuola primaria

I bambini della scuola primaria sono decisamente più autonomi nella creazione dei lavoretti per la Festa del Papà, il che non significa assolutamente che vadano lasciati soli. Tuttavia i progetti che potete proporgli sono più elaborati. Ecco quindi alcune idee che possono esservi utili al momento della creazione.

Coccarda in feltro

Il feltro è molto facile da lavorare, basta saper usare le forbici. Realizzate prima la parte centrale della coccarda, un semplice cerchio, quindi ritagliate un cerchio leggermente più grande, da incollare sotto il precedente. Prima di incollarlo, tuttavia, ritagliate due losanghe di feltro per fare le codine della coccarda.

Miniatura con il tappo di sughero

Il tappo di sughero, ad esempio quello dello spumante, si presta ad essere trasformato in un pupazzetto simpatico. Dovete semplicemente dipingerlo e dargli delle fattezze che ricordino quelle del papà.

Areoplanino con le mollette

Vi serviranno semplicemente due mollette. Una è il corpo dell’aereo, l’altra va aperta per togliere le molle, così potrete usare le due parti della molletta in legno per fare le ali, incollandole perpendicolarmente rispetto al corpo centrale una sopra e una sotto. Divertitevi a dipingerlo!

Leggi anche Regali con il cuore: idee fai da te per la festa del papà