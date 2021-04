Un orologio, un piccolo gioiello ma anche proposte hi-tech che saranno super apprezzate: ecco la guida ai regali da fare ai ragazzi in occasione della cresima

Cosa regalare a una cresima?

Cresima in vista? Se la risposta è sì, presto ti troverai a pensare a un regalo ad hoc. Ma cosa si regala in queste occasioni? La particolarità di questo sacramento probabilmente complica le cose, almeno rispetto ai regali per la prima comunione.

La scelta può non essere facile, soprattutto considerando l'età dei festeggiati: la cresima si celebra infatti intorno agli 11-13 anni, in un periodo cioè in cui non si vuole più essere considerati bambini ma non si è nemmeno nel pieno dell'adolescenza - anche se più di rado viene celebrata in età adulta.

Se sei a caccia del regalo giusto, ecco qualche dritta per non sbagliare: in questo articolo trovi una serie di idee regalo per la Cresima adatte sia a ragazzi che a persone più adulte.

Regali per la cresima: le dritte utili

Se sei stata scelta come madrina, ovvero come colei che accompagnerà il cresimando all’altare, dovrai certamente pensare a un regalo “che resti”: tra i grandi classici, l’orologio se il cresimando è un lui o un piccolo gioiello se è una lei.

Se preferisci invece rompere con la tradizione e puntare su proposte più moderne, con un accessorio hi-tech non potrai sbagliare: macchina fotografica digitale o tablet, sono idee perfette anche per i giovanissimi, purché la scelta ricada su modelli adatti all'età.

Se invece partecipi alla cresima come semplice invitata e vuoi fare un presente non troppo impegnativo, non mancano soluzioni easy. Pronta a prendere nota? Ecco allora i regali per la cresima che ti faranno fare un figurone.

L'orologio classico

È sicuramente il regalo per eccellenza in occasione della cresima, soprattutto da parte di chi è scelto come madrina o padrino. Oggi anche a prezzi contenuti è possibile scovare modelli classici e di buone marche, adatti anche ai più giovani. Quello di Casio ha lancette con rivestimento fluorescente che si illuminano al buio, quadrante robusto con vetro resistente ai graffi e bracciale in acciaio. Un classico che non tramonta mai a un prezzo decisamente accattivante.

Ecco una selezione di modelli adatti per un regalo, sia per ragazze che per ragazzi.

Il bracciale tennis

Il cosidetto "bracciale tennis" è uno dei modelli più classici, dal design semplice e sobrio ma allo stesso tempo elegante e prezioso. Si contraddistingue per la montatura semplice con sopra montati i brillanti. Quello in foto è il modello Emily di Swarovski.

Ecco anche altri modelli simili:

Il gioiello da indossare

Anche il classico gioiellino-ricordo è tra i regali più gettonati in occasione della cresima. L'ideale è puntare su uno stile minimal, adatto anche alla più giovani. Il bracciale firmato Sofia Milani potrebbe essere la scelta giusta: realizzato in argento placcato oro rosa, ha una sottile catena regolabile e un grazioso cuore centrale.

La fotocamera digitale

Per i primi scatti da conservare, perfetta come regalo della cresima anche una fotocamera digitale dall'appeal giovane e divertente. Easypix W1024, oltre ad essere facile da usare, ha anche la funzione subacquea: impermeabile fino a tre metri, consente du scattare immagini molto nitide persino sott'acqua. Il vantaggio in più? Puoi sceglierla in 6 diverse tonalità di colore.

Il super set di colori

Per un regalo diverso dal solito, puoi puntare anche su un mega set da pittura, contenenete tutto il necessario per scatenare la creatività. Quello di Royal & Langnickel include 104 pezzi tra colori a olio, acquerelli, pastelli e molto altro. La pratica scatola di legno inoltre può essere utilizzata come cavalletto per i primi schizzi.

L'altoparlante bluetooth

La musica è tra le passioni più amate e condivise anche dai giovanissimi. Perfetto allora come regalo per la cresima anche uno speaker bluetooth come quello di Sony. Maneggevole e colorato, si usa facilmente ed è resistente ad acqua, polvere e sabbia, così da poterlo portare anche in spiaggia. La batteria resiste fino a 16 ore ed è disponibile in 6 vivacissimi colori.

Ecco anche altri modelli:

Il primo tablet da grandi

Tra i regali hi-tech che faranno centro, anche il tablet con cui giocare o fare i compiti. Tra i modelli più consigliati, per il miglior rapporto qualità-prezzo, c'è quello di Yotopt: oltre a supportare 4G e wifi, consente di scaricare migliaia di app dal Google Play Store ed è dotato del potente processore Quad Core con risparmio energetico per assicurare prestazioni ultraveloci.

Il set beauty per le ragazze

Per le ragazze che cominciano a prendersi cura del proprio corpo, un'idea azzeccata può essere quella di puntare su un simpatico set di bellezza. Nulla di troppo serioso, ovviamente. Nella valigetta che trovi online, c'è gel doccia, bagnoschiuma, sali da bagno e una lozione per il corpo al piacevole profumo di fragola, per coccolare la pelle in modo fresco e delicato.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.