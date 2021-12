Dalle proposte hi-tech ai doni intramontabili per i più classici, fino alle idee divertenti: ecco i regali di Natale con cui fare felice il papà quest’anno

Regali di Natale per il papà

Probabilmente, complice una maggiore affinità di gusti, quello per la mamma l’hai già acquistato da tempo. Ora però basta tergiversare: è arrivato il momento di pensare anche ai regali di Natale 2021 per il papà. Come fare felice l’uomo più importante della tua vita, che spesso ha già tutto e che ti ricorda ogni anno che lui non ha bisogno proprio di nulla?!

Tocca ingegnarsi, è vero, ma con un po’ di astuzia sarà possibile trovare il perfect gift anche per lui, tra proposte hi-tech, se si destreggia bene tra smartphone e demotica, grandi classici, se appartiene alla categoria dei papà di una volta, e qualche chicca originale (e anche low cost) a cui forse non avevi pensato. Intanto, può esserti d'aiuto anche sbirciare nelle vetrine Amazon dedicate ai regali:

Ecco allora qualche spunto per trovare il regalo di Natale perfetto anche per papà.

Regali di Natale per il papà: idee hi-tech

La tecnologia, ormai si sa, risolve qualsiasi regalo, raggiungendo gusti, fasce d’età ed esigenze molto diverse. Ecco allora che anche per il papà puoi trovare soluzioni hi-tech super azzeccate. Dal tablet al Kindle di ultima generazione, ecco qualche spunto!

Il Kindle

Per il papà tecnologico che ama leggere, l'idea giusta è sicuramente il Kindle. Il nuovo modello ha la luce frontale regolabile integrata per leggere sia al chiuso che all'aperto, in qualsiasi momento della giornata. E in più è dotato di uno schermo touch antiriflesso per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole.

Il tablet

Ancora non ne possiede uno? Urge allora correre ai ripari! Un modello di tablet da regalare al papà può essere Lenovo Tab M10. Oltre all'ottimo rapporto qualità prezzo, infatti, questo tablet ha un design minimalista e uno schermo con cornice sottilissima che lo rende pratico e maneggevole. Ma non solo, grazie alla tecnologia di visualizzazione all'avanguardia, lo schermo è progettato per ridurre l'affaticamento degli occhi, diminuendo le emissioni nocive di luce blu in determinati contesti.

E se vuoi dare un'occhiata anche ad altri modelli di tablet con fasce di prezzo differenti, guarda qui:

La Fire TV Stick

Per il papà patito di serie tv, partite e film, l'idea top quest'anno può anche essere la Fire TV Stick che permette di godersi la visione di migliaia di film ed episodi di serie TV su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN e molto altro. E con il telecomando vocale Alexa si può cercare facilmente qualsiasi contenuto, ma anche spegnere e accendere la tv, semplicemente con la voce. A prova di papà super pigri.

Regali di Natale per il papà: i grandi classici

Puntare su regali intramontabili può essere un’ottima idea se vuoi andare sul sicuro, specie se il papà è il classico uomo di una volta.

Le idee? Non c’è che l’imbarazzo della scelta: dal beauty set per farsi bello, all'orologio raffinato fino alla confezione di vino pregiato. Tutti doni che lo faranno contento e che potrai trovare facilmente anche online.

L'orologio classico

L'orologio da uomo classico ed elegante? Può essere un regalo che il papà apprezzerà. Quello di Emporio Armani ha cinturino in pelle e quadrante con cronografo dallo stile ricercato. In più puoi sceglierlo declinato in molte varianti: impossibile non trovare quello giusto per papà!

Il beauty set

Il regalo che non passa mai di moda? Il beauty set elegante come quello di Erbolario. All'interno, un doccia shampoo e un profumo che conservano tutta la freschezza e la forza energizzante del Ginepro Nero. E insieme una pratica trousse da viaggio.

Il vino pregiato

Se il papà è un vero intenditore non potrà non apprezzare la box con due etichette pregiate. In quella della storica azienda Bertani si trova una bottiglia di Amarone della Valpolicella Valpantena DOCG e una di Ripasso, il vino ottenuto attraverso l'antichissima pratica enologica da cui prende il nome.

Regali di Natale per il papà: le idee originali

Se al contrario quest’anno hai deciso di sorprenderlo con qualcosa di più ricercato o divertente, niente paura: abbiamo comunque qualche idea da suggerirti.

Il regalo utilissimo che non si aspetta? Il porta camicia per quando viaggia o ancora il portafoglio tattico per tenere al sicuro banconote e carte di credito.

E se poi hai deciso di strappargli una risata... anche un set di calzini spiritosi potrebbero fare al caso tuo.

Il portafoglio tattico

Se il classico portafoglio sembra un'idea troppo scontata, ecco l'alternativa giusta. I-CLIP ha una struttura rigida che consente lo scorrimento delle carte - ce ne stanno ben 12 - e un fermaglio tattico per tenere le banconote ferme e al sicuro. In più puoi sceglierlo in diversi colori.

Il porta camicia da viaggio

Papà sempre in viaggio? Il regalo che fa per lui, allora, può essere la pratica custodia rigida pensata per non stropicciare la camicia in valigia. Realizzata in nylon resistente all'acqua, ha un morbido rivestimento interno in velluto e un inserto, con tanto di istruzioni, che permette di piegare la camicia alla perfezione.

I calzini spiritosi

Infine per il papà che non ama prendersi troppo sul serio, largo a una proposta divertente come il set di calzini racchiusi in una spiritosa lattina di birra. Morbidi ed elastici, sono decorati con spumeggianti stampe a tema.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.