La festa del papà è una di quelle ricorrenze che permette a tutta la famiglia di riunirsi e trascorrere una giornata all’insegna dell’allegria e dell’affetto. L’unico inconveniente talvolta riguarda la scelta del regalo, in quanto molto spesso le idee mancano e nei negozi non riusciamo a trovare quello che fa per lui. L’alternativa, anche per creare una sorpresa unica, originale e personalizzata, è quella di realizzare un regalo con le nostre mani. Vediamo allora alcuni regali fai da te che possiamo realizzare per la festa del papà.

Festa del papà

La festa del papà è una festa mondiale la cui data varia da Paese a Paese, in Italia si festeggia il 19 marzo ed è nata nel 1908 negli Stati Uniti. Nacque come festa complementare a quella della mamma ed è molto comune che tale giornata si festeggi regalando qualcosa al proprio padre. Ma cosa si può regalare al papà, in questa meravigliosa ricorrenza che festeggia la sua figura?

La Festa del papà si avvicina e cerchi qualche idea per festeggiare il papà in modo speciale? Qui trovi tante proposte originali, basta con i regali per la Festa del papà scontati: scegli qualcosa di molto più personale, perché in fondo è davvero il gesto quello che conta. E l’amore dei propri figli si esprime con le piccole cose.

Chiedi ai tuoi bambini come vorrebbero festeggiare il loro papà, oppure organizza tu stessa qualcosa di speciale se il bimbo è ancora piccolo. La festa del papà può essere un’occasione utile per trascorrere del tempo insieme in famiglia, un regalo che resta per sempre nella memoria e nel cuore. Ma basta anche una colazione a letto accompagnata da un bigliettino fatto a mano dai bambini con le frasi d’auguri più belle per la Festa del papà, o un oggetto che riunisca le passioni di tutti, come un libro di favole o un giocattolo speciale. Insomma, i modi per festeggiare il papà sono molti: scegli quello più adatto alla tua famiglia!

Festa del papà: colazione a letto

Per iniziare bene la giornata prepara una sorpresa al papà già dal primo mattino: fai portare dai tuoi bambini una bella colazione su un vassoio per il suo risveglio. Potresti aggiungere qualche lavoretto fatto insieme: un bigliettino con frasi di auguri, un fiore di carta, un cuore colorato. Non importa l’età del bambino, anche i lavoretti e le immagini per la Festa del papà realizzate dai più piccoli faranno intenerire chiunque!

Se la giornata impone ritmi lavorativi, riserva questa sorpresa nel week end, quando tutta la famiglia potrà indugiare nel lettone con una ricca colazione, coccole e giochi extra.

Festa del papà: letterina

Spesso, più dei regali materiali, sono importanti le parole. Quelle parole che non sempre riesci a dire, perché un po’ ti vergogni o perché pensi che non sia necessario esprimere i tuoi sentimenti apertamente. Per la festa del papà, però, puoi rifarti. Una bellissima idea è quella di aiutare i tuoi bimbi a scrivere una dolce letterina al loro supereroe, mettendo nero su bianco tutto l’affetto che provano per lui. Non appena leggerà ‘Caro papà’, si scioglierà!

Festa del papà: segnalibro a forma di cravatta

Se ti piace realizzare dei lavoretti insieme ai tuoi figli, un’idea originale per la festa del papà è quella di creare un segnalibro a forma di cravatta. Vi basteranno un cartoncino colorato, una matita, colla e forbici per costruire un pensierino divertente che sarà certamente molto apprezzato. Su Internet si trovano tutorial e tanti spunti per confezionare il vostro segnalibro a forma di cravatta.

Festa del papà: portafoto colorato

Cosa c’è di più bello che celebrare la festa del papà con una fotografia? Prendi un’immagine in cui si vede la famiglia riunita e aiuta i tuoi figli a scegliere un bel portafoto colorato dove inserirla. Oppure, se avete una buona manualità, il portafoto potete realizzarlo insieme. Un’idea semplice, ma sempre molto gradita.

Festa del papà: disco orario

Il papà utilizza tutto il giorno l’auto per lavoro? Allora un disco orario per la macchina è il regalo giusto per la sua festa. In questo modo, ogni volta che sarà fuori casa e lo utilizzerà, penserà ai suoi bimbi e gli spunterà un sorriso sulle labbra. Solitamente in commercio se ne trovano diversi dedicati alla festa del papà, ma volendo potete realizzarne uno ‘su misura’: si tratta di un lavoretto semplice, che può fare anche chi non ha molta manualità. In questo nodo potrete personalizzarlo con frasi divertenti dedicate appositamente a lui!

Festa del papà: piantina

Un regalo per i papà dal pollice verde (ma non solo!): una piantina da trapiantare e curare insieme, a ricordo di questo giorno e del legame speciale tra papà e figli.

Scegli insieme ai tuoi bambini un fiore che può piacere al papà: basterà aggiungere un bigliettino fatto con le loro manine e il gioco è fatto! Cerchi qualcosa di più originale? Punta su un bonsai, piantine aromatiche o piccoli ortaggi… soluzioni adatte anche per spazi ridotti!

Festa del papà: t-shirt decorata a mano

La festa del papà è un’ottima occasione per dare libero sfogo alla creatività dei bambini. Perché non cimentarsi con il riciclo creativo?

Prendi una sua vecchia maglietta (possibilmente chiara o bianca) e fai lasciare le impronte delle manine o dei piedini ai tuoi bambini; usa le tempere a dita (sono atossiche e adatte ad essere usate con le mani, non usate le tempere classiche per questo scopo).

Basterà aggiungere una frase dedicata per completare la t-shirt tutta dedicata al papà: un regalo tenero da conservare nel tempo.

Festa del papà: giocattolo

Un regalo apparentemente insolito per il papà è… un giocattolo! Certo sembra un pensiero più adatto ai bambini (che ne saranno sicuramente felicissimi!) ma in realtà è un modo per far tornare anche l’adulto di casa un po’ bambino! Una scusa perfetta per condividere un gioco e trascorrere un po’ di tempo ludico insieme. Scegli magari un gioco da costruire o un’attività adatta a far divertire sia i grandi che i più piccoli.

Festa del papà: libro da condividere

Leggere con i bambini (e per i bambini), si sa, è molto importante per la loro crescita e per rafforzare il legame genitori-figli. Quindi, quale regalo più adatto di un bel libro di favole da leggere insieme nei momenti liberi o prima di andare a dormire?

Festa del papà: gita fuori porta

Con la scusa della festa del papà organizza un regalo per tutta la famiglia: una gita fuori porta! Una giornata da passare al mare approfittando del primo sole tiepido o una passeggiata in montagna, una gita al maneggio o all’agriturismo, oppure anche solo un giro al parco con la bicicletta, tutti insieme.

Una giornata dedicata a lui ma un’occasione per tutti di “staccare la spina” dalla routine e trascorrere delle ore di felicità!

Festa del papà: accessorio del suo hobby preferito

Se pensi che al papà dei tuoi bimbi faccia piacere ricevere un regalo più “classico” opta per qualcosa che riguardi le sue passioni o i suoi hobby. Un capo d’abbigliamento maschile e di tendenza, un accessorio che cercava da tempo o un oggetto che desidera da tanto ma non ha mai avuto l’occasione di comprare: insomma, qualcosa che gli ricordi che quel regalo è stato scelto proprio per lui!

Festa del papà: cartolina

Imprimi un cuore di cartoncino rosso proprio sulla copertina del regalo per la festa del papà, realizzando una cartolina fotografica personalizzata. Pensa a ricordi davvero speciali, come una gita di un giorno in spiaggia o un festival musicale a cui avete partecipato insieme. Gli piacerà che tu abbia personalizzato la cartolina, piuttosto che prenderne una standard al negozio. I materiali di consumo necessari per creare le cartoline sono facili da trovare e poco costosi. Se hai problemi a tagliare una linea retta con le forbici o desideri accelerare il processo, puoi aggiungere un tagliacarte ad un prezzo ragionevole all’elenco delle forniture. Se ti senti di fantasia, puoi aggiungere altre forniture per rivestire le tue cartoline. Ad esempio, buste colorate, adesivi e pennarelli o un timbro a rilievo consentono di aggiungere ulteriore personalizzazione.

Festa del papà: fotolibro

C’è sempre quel ricordo speciale con papà che vorresti potesse vivere per sempre. Dai viaggi in famiglia agli eventi sportivi alla domenica pomeriggio, compila le tue foto preferite in un fotolibro personalizzato. Questo regalo toccherà il cuore di papà e resisterà alla prova del tempo. Considera il volume delle foto che hai, prima di selezionare le dimensioni del fotolibro. Il tuo fotolibro dovrebbe raccontare la tua storia, quindi scegli uno stile che rifletta i ricordi che hai creato. Dal bianco moderno alla lavagna stravagante, ci sono centinaia di stili tra cui puoi scegliere.

Festa del papà: appendiabiti

Cosa c’è di meglio per la festa del papà di un regalo pratico come un appendiabiti fai-da-te. Metti alla prova le tue abilità con questo appendiabiti in legno personalizzato per papà. Utilizza appendini veri e propri che renderanno l’attaccapanni sia accattivante che molto versatile e funzionale. I ganci devono essere montati su un pezzo di legno attaccato al muro. La parte migliore dell’utilizzo dei ganci è che possono essere ruotati come preferisci. È una caratteristica semplice ma è anche molto pratica.

Festa del papà: vasetto decorato

Un’altra bella idea per un regalo fai da te per la festa del papà è decorare un vasetto in vetro. Esso potrà essere riempito con dolciumi o qualunque altra cosa sia gradita dal papà. Per cominciare dovrai scegliere un vasetto in vetro, o in plastica se preferisci, su cui andrai a stendere del colore acrilico (o specifico per il vetro). Scegli un bel colore acceso o quello preferito dal papà, stendilo accuratamente e lascia asciugare il tutto per una notte. Successivamente dovrai prendere un pezzo di cartone rigido e disegnarci sopra la sagoma di una cravatta o di un papillon, colorarla e ritagliarla. Infine applicala con della colla a caldo sopra il vasetto, lasciala asciugare ed ecco fatto il vasetto decorato.

Festa del papà: cartellino per la valigia

Il papà è un uomo sempre in viaggio? Oppure gira spesso con borse o tracolle? Bene, una simpatica ed utile idea per un regalo fai da te per la festa del papà è il cartellino per la borsa/valigia. Crearne uno è davvero molto semplice: potresti acquistarlo in plastica, molto semplice, e decorarlo a piacere. In alternativa potresti crearne uno con materiali riciclati. Anche in questo caso andrà benissimo un pezzo di cartone rigido su cui andrai a disegnare un rettangolo abbastanza grande da contenere il nome e cognome del papà. Per renderlo più solido potresti ricoprirlo con una miscela di carta igienica mista a colla vinilica ed acqua, lasciarlo asciugare per una notte ed il giorno dopo decorarlo a piacere. Una volta finito tutto il procedimento non ti resterà che praticare un foro in un angolo, inserirci dentro un nastrino, ed ecco fatto il cartellino per le valige fai da te.

Festa del papà: scatola portaoggetti

Se il papà è molto disordinato e non sa mai dove mettere le proprie cose, questa idea fai da te per la festa del papà è l’ideale: la scatola porta oggetti. Per realizzarla ti basterà recuperare una vecchia scatola di scarpe, o una qualsiasi altra scatola, della grandezza che fa più al tuo caso. Quando l’avrai scelta non ti resterà che decorarla come preferisci: dipingendola, disegnandoci sopra, scrivendoci qualcosa, ecc. Le idee sono davvero tante, ti basterà lasciar andare la fantasia ed ecco che avrai creato la tua scatola porta oggetti.

Festa del papà: cravatta

Se te la cavi abbastanza bene con il cucito, puoi realizzare una cravatta con le nostre mani. Scegli quindi un tipo di stoffa con una fantasia che a lui piace e cuci la cravatta assicurandoti che la dimensione corrisponda ad una di quelle che lui possiede già. Infine, imbustala per non rovinarla.

Festa del papà: valigetta degli attrezzi

Se il papà in questione è amante del bricolage e del fai da te, possiamo regalargli una piccola valigetta per gli attrezzi. Quindi, procuriamoci una valigetta dalle dimensioni di circa 40 x 20 cm e mettiamoci dentro alcuni attrezzi di base, come ad esempio un paio di cacciaviti, una pinza, una tenaglia e alcune chiavi inglesi. In questo modo, lui potrà portarla ovunque vada senza che gli sia di ingombro.

Festa del papà: svuotatasche

Sei il nostro papà è abituato ad avere le tasche sempre piene di oggetti e di lasciarli abitualmente in giro per la casa, un’ottima idea è quella di regalargli uno svuotatasche personalizzato. Per realizzarne uno con le nostre mani, possiamo utilizzare dei pezzi di legno qualsiasi oppure del cartone duro e, dopo averlo assemblato, lo decoriamo a piacimento.

Festa del papà: biscotti

Se il papà in questione è un buongustaio ed abbiamo una certa dimestichezza in cucina, possiamo preparare dei gustosi biscotti a tema. Scegli il tipo di biscotti che più gli piace e, dopo averli preparati, cerca di decorarli in modo da deliziarlo anche visivamente. Ad esempio, potremmo utilizzare del colorante alimentare per disegnare sui biscotti la forma dei baffi, oppure l’iniziale del suo nome o più semplicemente la lettera “P” con una coroncina da Re sopra.

Festa del papà: idee regalo golose

Oltre ai biscotti, in base al tempo che hai o a quando potrete festeggiare, puoi preparare delle prelibatezze tutte dedicate al papà e cimentarti con i tuoi bimbi a preparare i suoi piatti preferiti.

Cucinare per il papà (magari le famose Zeppole di San Giuseppe!) è un’occasione per insegnare ai bambini quanto sia importante prendersi cura dell’altro, della persona a cui si vuole bene e cucinare è un’occasione per festeggiare il loro grande eroe.

Un regalo classico da dedicare soprattutto ai papà che amano la buona tavola: una cena a base di pesce tutta dedicata a lui, per deliziarlo con ricette di mare, ma puoi virare anche su un menu sfizioso per la Festa del papà.

Se hai già le idee chiare su cosa preparare ti suggeriamo il dessert, una golosissima torta al cioccolato per la Festa del papà oppure i classici dolci per la Festa del papà: un momento di dolce condivisione che apprezzerà tutta la famiglia

Se invece cerchi idee per un menu speciale? Prova queste ricette facili per la Festa del papà da fare con i bambini.

Leggi anche Come festeggiare la festa del papà