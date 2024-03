L a Festa del papà può diventare l'occasione perfetta per celebrare l'amore e il divertimento. Lontano dai soliti cliché, infatti, si possono festeggiare i papà in modo originale e dolcissimo

La festa del papà è un giorno molto importante da festeggiare insieme con la famiglia ed i bambini. E allora cosa posso fare per la Festa del papà? Se te lo stai chiedendo sappi che la Festa del papà è un un’ottima occasione per celebrare l’amore per i papà in modo spontaneo, semplice e divertente, e festeggiare una figura fondamentale nella vita di ogni figlio, non solo con i regali.

In questo articolo ti diamo qualche idea per festeggiare questa giornata all’insegna dell’amore e della semplicità con tutta la famiglia.

Come festeggiare la festa del papà

Quando la Festa del papà si avvicina, è sempre bello avere le idee chiare su come e dove festeggiare questa simpatica ricorrenza. Anche per avere la soddisfazione di fare una ricca sorpresa al proprio genitore. Ma come si festeggia un papà? Il primo consiglio è quello di puntare sul fai da te, con dei lavoretti personalizzati ad hoc, e sui momenti speciali trascorsi insieme. Infatti, non è sempre facile ricordarsi esattamente del momento in cui si è ricevuto un regalo prezioso ma è naturale portare nel cuore le avventure, il tempo e le sorprese vissuti insieme ai propri figli.

Come festeggiare la festa del papà: idee semplici

Dedicarsi del tempo da passare insieme è uno dei regali più preziosi si dovrebbero fare a tutte le persone che amiamo e a cui vogliamo bene. Le idee che vi proponiamo sono semplici, proprio come i bambini, ma per questo ancora più speciali e dolci.

Una sorpresa post lavoro

Immaginate la faccia di un papà che, dopo un’intensa giornata, trova la famiglia che gli fa una sorpresa. Un misto di commozione e meraviglia che riempirebbe il cuore di chiunque.

Preparate una degno set festereccio a fine giornata: gonfiate dei palloncini colorati oppure preparate un dolcetto o un bigliettino fatto a mano da donargli, la sorpresa sarà doppia.

Mi raccomando però, è importantissimo mantenere il segreto fino all’ultimo, per soprendere e far commuovere anche il più “duro” dei papà.

Regalare dei fiori al papà

Chi ha detto che soltanto alle donne si possano regalare fiori? Sfatiamo il mito che gli uomini non sappiano apprezzare questo genere di doni: un fiore è sempre un pensiero delicato e gradito. Ma quali fiori regalare a un papà?

San Giuseppe, secondo alcuni vangeli apocrifi, venne notato in mezzo alla folla e scelto come sposo da Maria, proprio perché teneva in mano un giglio bianco. Per questo, nell’iconografia sacra, il fiore è legato al santo e alla figura del papà. Ma anche la margherita, che rappresenta la purezza di un amore senza tempo che dura per sempre, o un girasole, per regalare un sorriso ad un papà simpatico e giocherellone.

Realizzare un bigliettino d’auguri

Ricevere un biglietto speciale scritto dal proprio figlio è uno dei doni migliori per festeggiare il papà, un regalo da conservare negli anni e riguardare nei momenti di nostalgia.

La regola per realizzare un bigliettino d’auguri è solo una: via libera alla fantasia! Dal pensierino scritto alla poesia, dal collage di fotografie al disegno, fino a idee divertenti e creative come un rebus da risolvere insieme o una canzone da intonare quando il papà tornerà a casa dal lavoro. Bastano davvero solo tanto amore e un pizzico di creatività per rendere la giornata memorabile.

Organizza un picnic

Benvenuta primavera! Spesso la Festa del papà coincide con l’arrivo della bella stagione: allora perché non sfruttare questa ricorrenza per passare un po’ di tempo all’aria aperta, insieme a tutta la famiglia? L’idea è quella di un picnic, da fare magari nel finesettimana.

Se non vi sono impegni pregressi o scadenze importanti, sarà una buona occasione per ritagliarsi qualche ora di relax, lontano dai compiti e dal lavoro, anche per mamme e bambini. Cerca una riserva naturale, un parco o una montagna che hai vicino a casa e prepara un picnic con spuntini o piatti che piacciono al papà. Una volta che sei all’aperto, fai un tour che non sia troppo impegnativo (specialmente se la tua famiglia ha bambini piccoli) e quando hanno aperto il loro appetito, goditi il ​​picnic che hai preparato. Questa attività ti aiuterà a evitare ristoranti che saranno sicuramente pieni in questo giorno.

Preparare un video messaggio

Un’altra idea vincente per festeggiare il papà potrebbe essere quella di preparagli un affettuoso ed amorevole messaggio video. Il babbo si commuoverà non poco, ascoltando parole così carine! Prendete il vostro smartphone o quello della mamma e registrate un testo scritto, pieno di dolcezza e affetto, raccontando al papà quanto gli volete bene e quanto tenete a lui. A sorpresa poi, fateglielo sentire durante il pranzo o la cena. Un bellissimo ed insolito modo per stupire il vostro genitore!

Regalare un dono tecnologico

Se invece avete un papà sportivo, potreste pensare di festeggiarlo regalandogli un modello di orologio GPS dalle molteplici funzioni. Tali orologi sono in grado di monitorare battiti, sonno e passi. Un’idea davvero originale può anche essere quella di arricchire il regalo con l’acquisto di moderne cuffie Bluetooth, adattissime per un papà tecnologico e al passo con i tempi.

Acquistare una vacanza

Una bellissima idea può inoltre essere quella di regalare al proprio papà una meravigliosa e riposante vacanza tutti insieme. Idea particolarmente adatta per tutti quei papà molto impegnati con il lavoro e che, dunque, hanno bisogno di frequenti periodi di relax. Oggi, tramite internet e sfruttando le possibilità che l’online offre, è possibile prenotare ogni tipo di vacanza, in pochissimo tempo e con un semplice clic. Perché non approfittarne? Sarà l’occasione giusta per gustarsi, tutti insieme, un periodo di tempo all’insegna del divertimento e del relax.

Preparare un pranzo fatto in casa

Perché non viziare il proprio papà con un pranzo fatto in casa? Questa può anche essere un’ottima idea per coinvolgere i bambini e aiutarli a festeggiare il proprio genitore con qualcosa di veramente affettuoso. Il consiglio è dunque quello di preparare al papà il suo piatto preferito, oppure qualcosa che gli piace e che non mangia da tanto tempo. Una bella tavola imbandita e un grazioso bigliettino di auguri da sistemare al centro della tavola farà poi il resto. Il papà ne sarà davvero entusiasta.

La colazione a letto

Portare la colazione a letto è una bella sorpresa per un papà a cui piace mangiare bene e dormire fino a tardi. D’altronde a chi non piace fare colazione a letto? Papà adorerà svegliarsi e trovarsi davanti ciò che più gli piace, il tutto senza doversi neanche alzare dal letto.

Metti la sveglia presto e insieme alla famiglia prepara una ricetta che a lui piace tanto: i bambini adoreranno questa idea! Ma cerca di tenerli tranquilli per non svegliare papà in anticipo. Il fortunato padre che riceverà questo dono si sentirà molto speciale pensando al tempo e alla dedizione che la sua famiglia ha riservato per fargli questa sorpresa.

I coupon

Nel caso i bimbi siano piccoli e non possono organizzare la festa del proprio del papà, la mamma può preparare un piccolo libro di coupon, in modo che il papà lo possa usare per i suoi acquisti durante tutto l’anno. Tra i coupon ci possono essere diverse opzioni di acquisto, come ad esempio buono sconto per i profumi, per il bricolage, per il tempo libero oppure per l’abbigliamento.

Un giorno senza tecnologia

Concentrarsi sul papà e non sui telefoni cellulari e il computer è un’idea davvero ottima per trascorrere del tempo con lui. Questa attività è consigliata ai papà giovani, quelli che sembrano avere la tecnologia al centro del loro mondo e che invece in giornate come questa ne dovranno fare a meno. A prescindere dall’attività che deciderai di svolgere, il fatto che non ci siano telefoni cellulari o distrazioni ti farà concentrare sulla cosa più importante, ovvero il tuo papà. Vedrai come cambieranno le dinamiche familiari e i benefici che una giornata “sconnessa” può portare.

Come festeggiare la festa del papà: esperienze da fare insieme

Le idee per festeggiare al meglio la festa del papà sono infinite! Ma cosa c’è di più bello che dedicarsi una giornata insieme, vivendo un’esperienza particolare? Per chi desidera, in ogni parte d’Italia, sono disponibili tante attrattive, non solo attività speciali, ma anche visite ai musei e persino ristoranti che organizzano serate a tema con cibi speciali dedicati al papà.

Escursione sull’Etna

Dal momento che la festa del papà è anche la festa delle emozioni, si potrebbe approfittare della giornata per scalare, insieme al papà, il vulcano più alto d’Europa ancora attivo. Durante la giornata sarà anche possibile degustare i prodotti tipici legati all’Etna, oltre a vivere fantastiche avventure in mezzo ai boschi e giocare agli esploratori delle grotte vulcaniche accompagnati dalle esperte guide.

Gita a Gardaland

Tra le tante idee dedicate alla festa del papà, non manca certo la gita del divertimento a Gardaland e all’Acquario. Una giornata che i bambini, insieme al babbo, potranno trascorrere sulle numerose giostre del parco e alla scoperta di tutti gli abitanti del mare e che potranno immortalare come il ricordo più bello di sempre.