Se il regalo di San Valentino per te è un must ma non sai cosa regalare a fidanzato/compagno/marito ecco le idee regalo per tutti i gusti

Regali di San Valentino 2021

Il 14 febbraio 2021 si avvicina: è il momento giusto per pensare a cosa regalare al fidanzato, marito o compagno per celebrare l'amore che vi lega. Non tutti sono entusiasti dei festeggiamenti di San Valentino, ma per molti si tratta di un’occasione speciale per ricordare alla nostra dolce metà quanto sia speciale passare il nostro tempo e la nostra vita insieme. San Valentino è un momento speciale per le coppie e può essere piacevole celebrarlo.

Un gesto, un fiore, un biglietto e, perché no, anche un regalo (grande o piccolo che sia) sono fondamentali in questa data. Anche se conosci i gusti del tuo compagno, trovare un regalo di San Valentino per lui potrebbe diventare complicato. La soluzione? La nostra selezione di regali imperdibili per tutti i gusti e tutti i mood.

Idee regalo di San Valentino per uomo: le tendenze 2021

Ma quali sono i regali di San Valentino più trendy quest'anno? Molto dipende dal budget che hai a disposizione, ma in genere va sempre forte la tecnologia: dallo smartwatch alle cuffie bluetooth (nella nostra selezione ne trovate di davvero originali). Per San Valentino l'idea regalo può essere anche molto simbolica, ma l'importante è che sia simpatica, che strappi un sorriso, o che si addica molto a una delle passioni o degli hobby del nostro amato. Di seguito trovi tante idee regalo di San Valentino davvero belle per lui: buona lettura!

Il notebook super compatto

Se hai in mente di fare un regalo davvero importante punta sul notebook super scompatto! MSI GS66 Stealth è un notebook particolarmente sottile, leggero ed elegante. Perfetto per essere utilizzando in ufficio per lavorare di giorno e per giocare la sera perché, nonostante il formato supercompatto, GS66 Stealth è un laptop super potente che assicura prestazioni di assoluto livello anche con i giochi di ultima generazione. Il display è in grado di offrire brillantezza, colori naturali e uniformità della retroilluminazione al top per consentire di avere una visuale perfetta non solo mentre si gioca, ma anche quando si lavora o ci si rilassa con un buon film.

Lo smartwatch super tecnologico

Se hai in mente un regalo importante e il tuo partner è un tipo molto tecnologico e sportivo, dai un'occhiata agli sportwatch Garmin Instinct Solar, con il loro design audace e fuori dagli schemi.

Il risultato della combinazione tra la ricarica solare e la nuova modalità di Risparmio Energetico garantisceuna durata della batteria fino a 24 giorni senza ricarica; autonomia che raddoppia nel caso di esposizione al sole.

Oltre alle funzioni già note, tra cui supporto MULTI-GNSS (GPS, GLONASS e Galileo), i sensori ABC (altimetro per i dati di quota, barometro per monitorare il meteo e una bussola elettronica a tre assi) e funzione TRACBACK®, i modelli Garmin Instinct Solar includono anche la rilevazione cardiaca al polso e sensore Pulse Ox, per monitorare il livello di ossigenazione del sangue. La funzione Body Battery™, per rilevare il livello

energetico dell’utente attraverso il controllo del sonno, dell’intensità dell’allenamento e molto altro.

Prevista anche la gestione Smart Notification.

La macchina per il caffè super accessoriata

Per regalare una dolce coccola al profumo di caffè, cremosi cappuccini e rendere speciali i diversi momenti della giornata, dalla prima colazione alla pausa al dopo pranzo La macchina da caffè Philips Serie 3200 è il

regalo ideale per festeggiare San Valentino. Dotata di macine in ceramiche che macinano i chicchi di caffè all’istante, è possibile scegliere tra 5 bevande diverse: espresso, caffè lungo o cappuccino. Per aggiungere il

tocco finale al caffè con una schiuma di latte dalla consistenza vellutata dispone dell'innovativo sistema del latte LatteGo: mescola latte e aria a velocità elevata nello scomparto circolare, quindi versa senza spruzzi

uno strato di schiuma di latte nella tua tazza alla giusta temperatura.

Fujifilm Instax Mini LiPlay

Non solo una macchina fotografica istantanea, ma una delle versioni più innovative. Instax Mini LiPlay infatti è in grado di far "parlare" le foto. Si tratta della prima fotocamera ibrida nel formato mini di Instax, ed è il modello più piccolo e leggero della gamma.

Ha la funzione "sound" che permette di registrare in fase di stampa un breve audio di 15 secondi che viene impresso sulla foto tramite un QR Code. In più le immagini possono essere personalizzate con 30 diversi frame creativi. Con la funzione "remote shooting" si può anche controllare la fotocamera da remoto con lo smartphone. Si possono anche stampare foto scattate con lo smartphone sfruttando il Bluetooth.

Lo zaino tattico

Disorganizzato e con la testa sempre tra le nuovole? Se il tuo lui corrisponde all'identikit, fagli un regalo utile e tattico come lo zaino multitasking dove potrà tenere pc, tablet e smartphone in sicurezza. Oltre ad essere comodissimo da indossare, è anche dotato di cavo USB e porta di ricarica esterna, per ricaricare comodamente il cellulare quando è fuori. Non avrà più scuse!

Il proiettore wifi

Patito di film e serie tv? Quest'anno allora lo lascerai senza parole scegliendo un proiettore con cui guardare i suoi contenuti preferiti come al cinema. Quello di Yaber, oltre ad essere super compatto e leggero da trasportare, è facilissimo da utilizzare perché si connette ai dispositivi tramite wifi.

E se il proiettore ti sembra una buona idea, dai un'occhiata anche a questi modelli:

Le sneakers intramontabili

Se ama vestirsi alla moda ed è un tipo casual, anche un paio di sneakers di tendenza può essere un regalo di San Valentino molto apprezzato. Tra i modelli iconici, se vuoi andare sul sicuro, le intramontabili New Balance. Da scegliere nel suo colore preferito, per un look sporty chic.

Il fitness tracker per allenarsi

Appassionato di sport, non rinuncia mai alla sua sessione di running quotidiana? E allora, se ancora non ne possiede uno, il regalo giusto sarà un fitness tracker da polso. Tra i modelli più gettonati, Honor Band 5: dotato di display touchscreen a colori robusto e resistente, può diventare un vero e proprio assietente personale perché monitora la frequenza cardiaca, il livello di saturazione di ossigeno e anche la qualità del sonno, fornendo 200 suggerimenti personalizzati per aiutarlo (anche) a dormire bene.

Tra i fitness tracker più apprezzati su Amazon ci sono anche questi:

Gli auricolari wireless

Se è sempre al telefono per lavoro il regalo con cui lo farai felice sono gli auricolari wireless di ultima generazione. Quali scegliere? Tra i modelli migliori, Samsung Galaxy Buds Live che hanno un design innovativo pensato per renderli comodissimi da indossare oltre che leggeri. E grazie alla cancellazione attiva dei rumori, trasmettono un suono nitido e pulito senza interferenze.

Vuoi spendere meno? Guarda anche questi auricolari bluetooth:

Gli occhiali per realtà virtuale

Se il tuo lui è un amante della Play-Station o del cinema, lo farai felice regalandogli gli occhiali per giocare o guardare film in realtà aumentata. Compatibili con la maggior parte degli smartphone, sono facili da utilizzare e comodi da indossare. L'unico problema? Non vorrà più toglierli...

Il whisky pregiato

Se il tuo lui ama godersi il piacere di un buon whisky dopo cena, punta su una bottiglia classica e pregiata come Gentleman Jack di Jack Daniel'S. Creato nel 1988, è l'unico whisky a subire un doppio processo di filtraggio goccia a goccia attraverso carbone vegetale di legno d'acero, prima e dopo la maturazione in botti di quercia americana. Il risultato è un gusto unico, perfetto anche per essere mixato in cocktail e long drink.

La biografia da cui lasciarsi ispirare

Infine, mai sottovalutare il potere dei libri che possono essere spesso il regalo perfetto. Tra le ultime uscite da regalare al tuo lui per San Valentino, Una terra promessa. Edito da Garzanti, è l'appassionante biografia di Barack Obama. La lettura perfetta per chi è a caccia di (grandi) ispirazioni.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.