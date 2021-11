Tante idee per tutti: ecco i regali originali e sostenibili da acquistare subito online per un Natale all'insegna del green

Regali di Natale ecologici

Sostenibilità e rispetto per l’ambiente sono tematiche sempre più attuali: ridurre il nostro impatto sul pianeta vuol dire ripensare la nostra vita in tanti aspetti, e allora perchè non mettere anche i regali di Natale 2021 sotto questa ottica? E questo può valere non solo per fare regali a persone "green" e che amano l'ambiente.

Ecco allora che nella lista dei doni da mettere sotto l’albero quest’anno non possono mancare idee regalo green e votate alla sostenibilità ambientale. Oggetti ecosostenibili, prodotti bio o naturali che non inquinano, o accessori pensati per ridurre il nostro impatto, regali utili ed economici da usare nella vita di tutti i giorni, soprattutto per le amiche.

Non ci credi? Abbiamo selezionato delle proposte che lasceranno a bocca aperta i tuoi amici di sempre, i parenti più esigenti e anche i bambini, ottimo momento per insegnargli il valore dell'ambiente. Tra pratici accessori per la vita di tutti i giorni, giocattoli e persino idee beauty ad alto tasso di sostenibilità.

A te non resterà che impacchettarli, realizzando magari speciali confezioni hand made con materiale di recupero. Al posto della classica e poco ecologica carta da regalo, quest'anno scatena la creatività utilizzando scampoli di tessuto avanzati, nastrini o scatole di cartone decorate a cui potrai dare una nuova vita: farai un figurone e darai il tuo piccolo contributo per salvare il pianeta.

Ecco allora qualche idea per i tuoi regali di Natale green.

Idee regalo ecologiche per lei

Per la zia a cui non sai mai cosa regalare o per la tua amica del cuore fissata con il make-up: le idee beauty per Natale a impatto zero dedicate a lei sono davvero tantissime

Dalla shopper da portare tutti i giorni e personalizzare, passando per gli accessori dedicati alla bellezza e al make-up.

Si presenteranno agli occhi di tutti come doni originalissimi e ricercati ma non temere: puoi trovare tutti questi regali ecologici su Amazon.

Solid box

Un set che comprende uno shampoo solido, la saponetta dedicata al corpo e quella per il viso. Nel cofanetto di N.A.E. Naturale Antica Erboristeria non manca poi una custodia per conservare i prodotti. Il regalo perfetto per l'amica che ama il mondo beauty e il bio.

Matite piantabili

L'amica che annota tutto sull'agenda e scrive senza mai fermarsi, amerà sicuramente questo kit di 5 matite in grafite. Una volta che saranno troppo corte per essere utilizzate potranno essere piantate per poi vederle germogliare.

Borsa di Juta

Una maxi shopper è l'accessorio di cui tutte abbiamo bisogno, impossibile negarlo. Perfetto in previsione delle prossime vacanze estive dove detterà tendenza in spiaggia, fino a diventare un mai più senza per la spesa di tutti i giorni.

Shampoo solido

Carino, colorato e sostenibile: questo shampoo solido è un piccolo pensiero, perfetto anche per i pensierini dell'ultimo minuto. Perfetto per la sorella dai capelli coloratissimi e che ama testare e provare nuovi prodotti per la sua haircare routine.

Regali ecologici di Natale per lui

Le idee regalo sostenibili ed ecologiche sono un'ottima idea anche per tutte quelle persona a cui non sappiamo mai cosa regalare? Un esempio: il papà o, peggio ancora, il fidanzato che ha tutto.

Dal sapone da barba solido al portafoglio in sughero, qui una selezione dei regali ecologici per Natale pensati per lui da trovare su Amazon.

Portafoglio in sughero

Un portafoglio non è mai un regalo scontato e la versione in sughero è l'alternativa sostenibile che stavi aspettando. Ecologico e green è la soluzione perfetta per il fidanzato sempre attento all'ambiente

Shampoo barba solido

La cura per la barba è fondamentale nella routine maschile e cosa c'è di meglio di un sapone solido dedicato proprio alla beard routine? Piccolo e significativo: il primo passo per una vita waterless e più green.

Sciarpa in bambù

Una sciarpa non può e non deve mancare sotto l'albero di Natale. Optare per un filato in bambù non solo assicura uno stile unico e un filato morbido e piacevole da indossare sia in inverno che in autunno.

Rasoio in legno

Un salto nel passato e un regalo dall'allure vintage: questo rasoio permette una delicata rasatura manuale del corpo, ma anche del viso. Un accessorio ecosostenibile è pensato per essere a zero sprechi, eco-responsabile. Chi lo riceverà non potrà che rimanere a bocca aperta.

Idee regalo sostenibili per bambini

Insegnare ai più piccoli l'importanza di rispettare l'ambiente è un impegno che spetta i più grandi. E quale migliore occasione se non i giocattoli da regalare a Natale.

Dal PlayMais ai giochi in legno passando per i giocattoli 100% in carta riciclata: qui le idee regalo ecologiche per i bambini da acquistare su Amazon.

PlayMais

La fantasia dei bambini è uno strumento da stimolare ogni giorno e PlayMais è perfetto un prodotto naturale biodegradabile al 100%, prodotto con mais e acqua e coloranti alimentari. Può essere tagliato e pressato e attaccato ad altre superfici come vetro, carta, cartone: basterà inumidire i singoli pezzi per poi realizzare composizioni e disegni.

Gioco in legno

Manualità e percezione tattile: questo giorno in legno made in italy e certificato fsc è il perfetto gioco destrutturato da lasciar interpretare ai bambini fin dai 18 mesi. Perfetto come regalo per entrare in contatto con i materiali naturali e costruire torri altissime.

Mini market in carta 100% riciclata

I giochi di ruolo e di imitazione sono alla base dello sviluppo dei bambini. Per questo il minimarket in carta riciclata, firmato Clementoni, è il dono perfetto per rispettare l'ambiente e crescere al meglio.

Trattore in canna da zucchero

Forse non tutti sanno che la canna da zucchero è una pianta sostenibile che riduce le emissioni di carbonio. E, oltre a questo, permette di realizzare giocattoli durevoli e sostenibili grazie alla combinazione con la bioplastica vegetale 100% riciclabile.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.