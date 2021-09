Cosa regalare a chi si laurea? Dai regali di laurea classici alle idee più originali, ecco una guida utile



Cosa regalare per una laurea?

I regali di laurea sono una categoria molto particolare: l'occasione è molto più "formale" di un compleanno e anche il regalo è in genere più impegnativo, anche se non è detto. Ma cosa regalare a un laureato o una laureata? In genere si tende molto a optare per i regali di laurea classici, il che è anche giusto trattandosi di un traguardo molto importante nella vita, ma nulla impedisce di pensare a regali più originali e fuori dagli schemi.

Molto dipende ovviamente dal destinatario del regalo: che si tratti di un regalo per una ragazza o per un ragazzo, per un parente, un amico o un fidanzato, ma bisogna dare peso anche alla personalità e ai gusti del laureando (chiediti cosa ama: adora viaggiare? Ama i vini? - e via dicendo).

Al classico regalo celebrativo, puoi pensare di unire anche un gadget spiritoso che possa servire al festeggiato per ricordarsi, con un sorriso, del grande giorno in cui si è laureato.

Di seguito la nostra selezione di idee regalo per la laurea.

Regali di laurea: le idee classiche

Se vuoi puntare su un regalo tradizionale, d'obbligo puntare su orologi, penne ricercate o piccoli gioielli celebrativi. Troppo costosi? In realtà sul web puoi trovare molte proposte vantaggiose, che ti faranno fare un figurone senza spendere una fortuna.

Orologio Sector 240





L'orologio è tra i grandi classici dei regali di laurea: Sector No Limits può essere allora la scelta giusta. Ha il quadrante in argento e il cinturino in acciaio, oltre a una linea semplice e insieme raffinata che si presta a qualsiasi look.

Di seguito altre proposte utili su diverse fasce di prezzo:

E se il destinatario del regalo è una lei? Fai attenzione al suo stile, che sia sobrio o particolarmente elegante, e poi scegli. Ecco qualche idea trendy:

Penna a sfera Waterman

In alternativa, largo alla classica penna dal design raffinato. Waterman Expert è realizzata in acciaio inox con finiture satinate oro ed è dotata di meccanismo a scatto. Fornita con ricarica, si presenta in una confezione regalo super chic e puoi sceglierla in diverse varianti di colore.

Il buono

Il buono regalo può essere divisivo: c'è chi pensa sia l'idea migliore del mondo e chi teme che comunichi semplicemente la scarsa voglia di dedicarsi a un regalo pensato. Ma parliamoci chiaro: il buono regalo è statisticamente uno dei regali più apprezzati, soprattutto quando si tratta di un buono sostanzioso, come spesso accade alle lauree se si fa un regalo di gruppo. Puoi scegliere buoni praticamente ovunque, su siti e anche in negozi fisici di qualsiasi tipo. Il buono Amazon permette una scelta davvero ampia e una cifra spendibile che va fino ai 5mila Euro.

Bracciale Kidult

Perfetto per una neo-laureata anche il bracciale Kidult dedicato proprio alla laurea. Realizzato in acciaio e illuminato da perline grigie e blu, ha una simpatica medaglietta-ricordo per celebrare il grande traguardo.

Regali di laurea: le idee utili

Se invece preferisci puntare su regali utili, scegli qualcosa di pratico per affrontare l'ingresso nel mondo del lavoro: dallo zaino da ufficio dove riporre pc e documenti, fino al portabiglietti da visita da tenere sempre in tasca. Piccoli pensieri che saranno sicuramente di buon auspicio... per una brillante carriera!

Zaino porta pc Samsonite

Perfetto per le giornate in ufficio o in trasferta lo zaino Samsonite con vano frontale zip e tante tasche per organizzare oggetti e documenti. Oltre al comparto principale, lo zaino dispone infatti di porta penne, una tasca per i cavi, una per tablet e pc e due tasche laterali in rete per la bottiglia d'acqua e l'ombrello.

Il portabiglietti da visita

Utilissimo ma anche bello da vedere, il portabiglietti firmato SADDLER, brand britannico di prodotti in pelle di alta qualità. Perfetto anche per le carte di credito, dispone di una tasca aggiuntiva e di una finestrella trasparente dove riporre i documenti d'identità. Elegante e funzionale, puoi sceglierlo in ben 8 tonalità di colore, perfette sia per lui che per lei.

Regali di laurea: i gadget divertenti

Da abbinare a un regalo "serioso" ma non solo: l'idea giusta per un neolaureato può anche essere una proposta spiritosa e divertente. Largo allora a tazze dedicate o a irresistibili t-shirt per festeggiare con un sorriso la fine dell'università.

La tazza a cappello di laurea

Divertente e originale la tazza con tanto di coperchio fatto a cappello di laurea. Realizzata in porcellana di alta qualità, può andare nel microonde, in lavastoviglie e persino in forno e in freezer. Il plus? La confezione regalo perfetta per il giorno della laurea.

La t-shirt spassosa

La maglietta perfetta per celebrare la laurea in modo spiritoso è questa! Realizzata in 100% cotone, è morbida al tatto e resistente ai lavaggi. La stampa con frase farà il resto!

Regali di laurea: le idee originali

Se sei un tipo che ama uscire dai soliti schemi, punta su regali diversi dal solito come un'esperienza speciale da vivere dopo la laurea. E al posto della solita cornice, punta sulla versione hi-tech: non potrà che essere apprezzata.

La cornice digitale Kodak

Addio classica cornice in argento dove riporre la foto della laurea: l'idea più originale è la versione hi-tech proposta da Kodak. Dotata di una memoria interna da 8 GB (che corrispondono a circa 30.000 immagini), consente di selezionare numerosi effetti e persino di impostare un sottofondo musicale. La luminosità del display è regolabile e si può impostare tramite il telecomando. Il particolare accattivante? Il design in legno, perfetto per la scrivania, che la rende simile a una cornice tradizionale.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.