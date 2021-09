P ellicole famose o gadget divertenti: abbiamo selezionato 10 regali perfetti per i patiti del maxi schermo

Regali per amanti del cinema

Adora i film d’autore, non si perde una nuova uscita e conosce a memoria il cast di ogni serie come gli aneddoti più curiosi: se devi scegliere un regalo per una persona che corrisponde a questo identikit, abbiamo qualche suggerimento utile per te.

Per fare felice un amante del cinema le idee sono infatti moltissime. Il classico cofanetto di dvd? Sì, ma non solo, perché si può trovare anche qualche proposta molto più originale.

Dal poster su cui “grattare” tutti i capolavori già visti, alla macchina per fare i popcorn fino al proiettore per ricreare anche in casa la magia del grande schermo, noi abbiamo scovato diverse chicche imperdibili.

Se vuoi prendere nota, ecco allora i 10 regali per amanti del cinema da acquistare online.

Il poster da grattare con i migliori film

Un'idea originale che farà felici gli appassionati di cinema? Eccola: si tratta del poster su cui sono riportati i 100 film più belli di sempre... ogni volta che se ne guarda uno, si gratta la casellina e si scopre l'immagine dedicata.

Per vivere anche tra le pareti di casa l'atmosfera del cinema, il regalo giusto può essere anche un mini proiettore. Quello di WiMiUS può essere usato per trasformare qualsiasi luogo in un grande home theater con una distanza di protezione flessibile di 1,2 a 6 m. In più è dotato di funzione Wi-Fi integrata così da poter sincronizzare lo schermo con lo smartphone senza utilizzare cavi aggiuntivi.

Il libro dei quiz sul cinema

Gli appassionati di cinema adoreranno mettersi alla prova con questo super libro che raccoglie 1650 domande (e risposte) sui film più famosi di sempre. Qual era il vero nome di Totò? A quale personaggio famoso era dedicato il film che Stanley Kubrick non ha mai girato? Quanti film di Woody Allen sono ambientati a New York? ... Inizia la sfida!

Il carillon con colonna sonora

Il regalo più romantico? Il piccolo carillon con cui riprodurre, attraverso una manovella, la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, firmata da Ennio Morricone.

La macchina per popcorn

Film e popcorn: il binomio perfetto per qualsiasi appassionato di cinema. Il regalo top sarà allora la macchina per prepararli in casa. Quella di Aicook è più veloce di un microonde e permette di preparare i popcorn in meno di 2 minuti. Facile da pulire con un panno o una carta, funziona con aria calda, senza l'aggiunta di olio. Divertente ma anche sana!

La collezione di DVD

Il cofanetto con una raccolta di DVD non è forse un'idea tra le più originali ma, scegliendo il titolo giusto, sarà comunque un regalo apprezzato. Per i fan del celebre mago di Hogwarts, c'è anche la collezione di 8 DVD con tutti i capitoli della saga.

Il quaderno delle recensioni

Per gli appassionati di cinema che amano raccogliere le loro impressioni personali sui film, ecco un'altra idea carina e a basso costo. Si tratta del quaderno delle recensioni: all'interno tante schede su cui appuntare titolo del film, regista, genere, cast, trama... e naturalmente la propria valutazione finale.

La cornice a forma di ciak

Per un regalo divertente puoi puntare anche sulla simpatica cornice fotografica fatta a forma di ciak. Ideale per foto in formato 9 x 13 cm, può essere appoggiata sul tavolo e, proprio come un vero ciak, si apre e si chiude.

I photo boot per party a tema

Per festeggiare degnamente un patito di cinema, perfetti anche i photo boot... a tema. Realizzati in cartoncino resistente, includono tante sagome ispirate al mondo del grande schermo: dall'iconica statuetta degli Oscar alla macchina da presa, fino all'immancabile popcorn box.

I cuscini cinematografici

Infine, per chi ha fatto del cinema un vero e proprio stile di vita, il regalo imperdibile sarà il set di 4 federe per cuscini con stampe ispirate al mondo del grande schermo. Da disporre sul divano per lunghe e confortevoli... maratone cinematografiche.

